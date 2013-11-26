Problemi con il forum. - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il motore del forum "cattura" le parole chiave/frasi e le cambia in link. Dopo aver modificato un post con un link rimosso, il cambiamento non viene salvato, il link rimane. Qual è il punto?
È stato progettato così fin dall'inizio.
Sfortunatamente, non conserviamo informazioni su quale collegamento ipertestuale è stato rimosso. Se il collegamento ipertestuale manca, lo rimettiamo dentro.
Questa era l'idea originale.
Capisco, grazie.
Non va bene quando il link è fuori tema. Comunque, lo faremo :)
Capisco, grazie.
Non è bello quando un link va fuori tema. Comunque, lo faremo :)
Posso combatterlo semplicemente mettendo uno spazio extra tra le parole di un link inaspettato.
Download" in Market non funziona. Opera 11.11, Ff 4.0.1
Link = collegamento alla pagina.
Download" in Market non funziona. Opera 11.11, Ff 4.0.1
Link = collegamento alla pagina.
Il download non è ancora attivo.
La ricerca su mql5.ru non funziona:
La ricerca su mql5.ru non funziona
A quadri, - simile. Cerca "simbolo", XP, 32