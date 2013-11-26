Problemi con il forum. - pagina 6

Silent:

Il motore del forum "cattura" le parole chiave/frasi e le cambia in link. Dopo aver modificato un post con un link rimosso, il cambiamento non viene salvato, il link rimane. Qual è il punto?

È stato progettato così fin dall'inizio.

Sfortunatamente, non conserviamo informazioni su quale collegamento ipertestuale è stato rimosso. Se il collegamento ipertestuale manca, lo rimettiamo dentro.

 
lezzvie:

Questa era l'idea originale.

Capisco, grazie.

Non va bene quando il link è fuori tema. Comunque, lo faremo :)

 
Silent:

Capisco, grazie.

Non è bello quando un link va fuori tema. Comunque, lo faremo :)

Lo combatto semplicemente mettendo uno spazio in più tra le parole di un link inaspettato.
 
Yedelkin:
Posso combatterlo semplicemente mettendo uno spazio extra tra le parole di un link inaspettato.
Si può usare il latino (parzialmente).
 

Download" in Market non funziona. Opera 11.11, Ff 4.0.1

Link = collegamento alla pagina.

 
Silent:

Download" in Market non funziona. Opera 11.11, Ff 4.0.1

Link = collegamento alla pagina.

Il download non è ancora abilitato.
 
Rosh:
Il download non è ancora attivo.
OK, grazie.
[Eliminato]  

La ricerca su mql5.ru non funziona:

 
voix_kas:

La ricerca su mql5.ru non funziona

A quadri, - simile. Ricerca per parola"simbolo", XP, 32
[Eliminato]  
Yedelkin:
A quadri, - simile. Cerca "simbolo", XP, 32
Non è solo quella parola. Anche il soprannome non funziona.
