Problemi con il forum. - pagina 10
No.
Te l'ho detto, ho scritto un post, l'ho inviato, ne ho scritto un secondo, è saltato fuori... e basta, non funziona più.
Proverò a riavviare, anche se qual è la connessione...
Forse stai cambiando spesso indirizzo IP? Lo si può vedere nei registri.
Se non vuoi essere buttato fuori se il tuo indirizzo IP cambia troppo spesso, devi disattivare "Controllo della sessione per indirizzo IP" nel tuo profilo. L'ho già disabilitato per te - vedi come funziona ora.
Non mi stanno cacciando dal sito, so della cosa dell'IP.
Lo fa
essere buttato fuori a pagina uno quando si aggiunge un post ..
ma il post non viene aggiunto e l'autorizzazione non viene persa.
Aggiornare un post aggiunto, ora la modifica non funziona - la pagina si aggiorna invano... No, c'è qualcosa di rotto.
Il problema è il link wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
Quando lo si aggiunge a un post (tramite un "link"), il post non viene aggiunto, si torna alla prima pagina del ramo.
Ho notato che la valutazione dell'utente è andata in meno.
È un bug o c'è una ragione?
La ricerca non funziona. :(
Opera 11.61.
P.S.
Funziona in Chrome.
Quando diventa un sacco di amici, appare un buco nel profilo:
È scomodo.
