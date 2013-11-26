Problemi con il forum. - pagina 4

Nuovo commento
 

Anch'io sono per la vecchia interfaccia.

La prima cosa che ho fatto quando sono venuto sul forum ora è stato guardare nel profilo per disattivare questa nuova funzione...

 

Sì, il forum sta diventando un po' esteso :) Non sono solo i 19" a non essere sufficienti, 32" potrebbero anche non esserlo.

 
komposter:

Anch'io sono per la vecchia interfaccia.

La prima cosa che ho fatto quando sono venuto sul forum ora è stato guardare nel profilo per disattivare questa nuova funzione...

+10000
 
Quando farai le opzioni per la visualizzazione nel profilo, per favore fai in modalità ridotta per visualizzare 10 argomenti in ogni sezione, perché 5 non è sufficiente, con l'attività sul forum a volte non si ha tempo e i temi volano non visti. Di conseguenza, bisogna andare in ogni sezione, e fare questo spesso non è conveniente.
 
Urain:
Quando farai le opzioni per la visualizzazione nel profilo, per favore fai in modalità ridotta per visualizzare 10 argomenti in ogni sezione, perché 5 non è sufficiente, con l'attività sul forum a volte non si ha tempo e i temi volano non visti. Di conseguenza devono andare in ogni sezione, e farlo spesso non è conveniente.
+1
 
Forse sarebbe possibile fare un "checkbox" sul "numero di argomenti visualizzati nella pagina"?
 
DDFedor:
Forse sarebbe possibile fare un "checkbox" sul "numero di temi visualizzati nella pagina"?
+10
 

Ci saranno impostazioni per lo stile di visualizzazione e il numero di linee nel profilo.

Questo sarà fatto a breve, una volta completati i compiti attuali.

 

Nel Profilo, è ora possibile personalizzare l'aspetto del forum


 
Rosh:

Nel Profilo, è ora possibile personalizzare l'aspetto del forum

Oh, come è diventato figo! 10 argomenti concisi del forum e questo è tutto! Grazie!
123456789101112
Nuovo commento