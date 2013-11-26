Problemi con il forum. - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Anch'io sono per la vecchia interfaccia.
La prima cosa che ho fatto quando sono venuto sul forum ora è stato guardare nel profilo per disattivare questa nuova funzione...
Sì, il forum sta diventando un po' esteso :) Non sono solo i 19" a non essere sufficienti, 32" potrebbero anche non esserlo.
Anch'io sono per la vecchia interfaccia.
La prima cosa che ho fatto quando sono venuto sul forum ora è stato guardare nel profilo per disattivare questa nuova funzione...
Quando farai le opzioni per la visualizzazione nel profilo, per favore fai in modalità ridotta per visualizzare 10 argomenti in ogni sezione, perché 5 non è sufficiente, con l'attività sul forum a volte non si ha tempo e i temi volano non visti. Di conseguenza devono andare in ogni sezione, e farlo spesso non è conveniente.
Forse sarebbe possibile fare un "checkbox" sul "numero di temi visualizzati nella pagina"?
Ci saranno impostazioni per lo stile di visualizzazione e il numero di linee nel profilo.
Questo sarà fatto a breve, una volta completati i compiti attuali.
Nel Profilo, è ora possibile personalizzare l'aspetto del forum
Nel Profilo, è ora possibile personalizzare l'aspetto del forum