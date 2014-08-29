Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 41

Nuovo commento
 
Dimka-novitsek: Questo significa che la piattaforma non supporta questa coppia? 2012.09.21 16:23:17 Impossibile creare un indicatore iMA per la coppia CADJPY/PERIOD_D1, codice errore 4302
È necessario controllare perché si è verificato un errore. Il codice di errore non indica il motivo esatto per cui il simbolo non è selezionato - se il programmatore non ha fornito la connessione del simbolo richiesto, o il simbolo non è supportato dal fornitore di quotazioni specifico.
 
Yedelkin:
Dovete controllare perché si è verificato l'errore. Dopo tutto, il codice di errore non dice per quale motivo il simbolo non è selezionato - se il programmatore non ha fornito un collegamento al simbolo corretto, o il simbolo non è realmente supportato da un particolare fornitore di quotazioni.

Grazie!!! Giusto! Ho sempre pensato qualcosa del genere,

Oh, stanno interrompendo.

ma come? Sì, mi sto comportando come se dall'aiuto...

 
Dimka-novitsek ma come? Sì, mi sto comportando come dall'aiuto...
Non c'è un codice pronto, ma ecco un'idea: SymbolsTotal() dà il numero totale di tutti i simboli. Resta da cercare tra questi simboli e scoprire se il simbolo cercato è presente tra loro. In caso contrario, stampalo, e se è così, controlla se il simbolo desiderato è selezionato in Market Watch. In caso contrario, collegatelo.
 
GRAZIE!!!
 
C'è un modo per simulare i tic per il fine settimana?
 
Grande!!! Grazie!!! Wow, non ci avevo pensato io, davvero... Ditemi, non capisco dove sono scritte le stampe nel tester, o se sono scritte. Non li vedo nel diario di bordo del tester!
 
Dimka-novitsek: Ditemi, non so dove sono scritte le stampe nel tester, o se lo sono. Non li vedo nel diario di bordo del tester!
Cliccate con il tasto destro del mouse sulla scheda e ci saranno delle opzioni
 
Grazie!!! Ora...
 

Buona sera! A un vecchio argomento

Uso la funzione SymbolsTotal() per scoprire che ci sono 101 simboli (wow!!!).

E soprattutto - qualcosa come questo simbolo è stupido non riconosce. Qui.

ERRATO_INDICATORE_SCONOSCIUTO_SIMBOLO
4801
Simbolo sconosciuto

Ma se avete bisogno, qui, guardare plies se si può e bisogno

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

double CalculateStrengthPairsTF(string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe) {

SymbolSelect(
  a_symbol,       // имя символа
  true      // включить или выключить
   );

    int DIGITS_ = SymbolInfoInteger(a_symbol,SYMBOL_DIGITS);
   //---
    MqlTick last_tick;
   if(SymbolInfoTick(a_symbol,last_tick));
   double BID_ = last_tick.bid;
   BID_ = NormalizeDouble( BID_, DIGITS_);
  // Print("a_symbol");Print(a_symbol); Print("a_timeframe");Print(a_timeframe); Print( "Period_");Print( Period_); ResetLastError();
    MA_handle=iMA(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_,0,method_ma,price_applied);
    //--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA
   //--- в массив будет записано 100 элементов
   
 //--- если не удалось создать хэндл
   if(MA_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  a_symbol,
                  EnumToString(a_timeframe),
                  GetLastError()); ResetLastError();} 
                  
                  
  int Total= SymbolsTotal(true);Print("Total");Print(Total);                 
  int Dotal= SymbolsTotal(false);Print("Dotal");Print(Dotal);        
   
   
   CopyBuffer(MA_handle,0,0,100,MA);
   //--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4
   ArraySetAsSeries(MA,true);  
   double iMA_ = NormalizeDouble(MA[0], DIGITS_);
           
   ATR_handle=iATR(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_   );
   CopyBuffer(ATR_handle,0,0,100,ATR);
   ArraySetAsSeries(ATR,true);
   double iATR_ = NormalizeDouble(ATR[0], 4);
   double for_ret = 0;
   if (iATR_ > 0.0) {
      for_ret = 100.0 * (MathAbs(BID_ - iMA_) / iATR_);
      if (BID_ < iMA_) for_ret = -1.0 * for_ret;
   }
   return (for_ret);
}



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Dimka-novitsek: Uso SymbolsTotal() per scoprire che ci sono 101 caratteri in totale (wow!!!).

Ancora più importante, non riconosce il simbolo. Qui.

ERRATO_INDICATORE_SCONOSCIUTO_SIMBOLO
4801
Simbolo sconosciuto

Inoltre non c'è nessun simbolo CADJPY nel mio terminale. Vedila così: Cntrl+M, clic destro, opzione "Simboli...".
1...34353637383940414243444546
Nuovo commento