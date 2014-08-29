Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 41
Dovete controllare perché si è verificato l'errore. Dopo tutto, il codice di errore non dice per quale motivo il simbolo non è selezionato - se il programmatore non ha fornito un collegamento al simbolo corretto, o il simbolo non è realmente supportato da un particolare fornitore di quotazioni.
Grazie!!! Giusto! Ho sempre pensato qualcosa del genere,
Oh, stanno interrompendo.
ma come? Sì, mi sto comportando come se dall'aiuto...
Buona sera! A un vecchio argomento
Uso la funzione SymbolsTotal() per scoprire che ci sono 101 simboli (wow!!!).
E soprattutto - qualcosa come questo simbolo è stupido non riconosce. Qui.
ERRATO_INDICATORE_SCONOSCIUTO_SIMBOLO
4801
Simbolo sconosciuto
Ma se avete bisogno, qui, guardare plies se si può e bisogno
Ancora più importante, non riconosce il simbolo. Qui.
