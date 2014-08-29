Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 40
Non è la maniglia dell'indicatore che viene ridisegnata, ma le costruzioni grafiche dell'indicatore stesso. L'handle è solo un valore intero.
In qualche modo non è realistico scrivere in esso!
Lasciatemi spiegare in termini semplici. L'indicatore può essere eseguito in due modi: manualmente e programmaticamente. In entrambi i casi, il terminale crea e supporta gli stessi processi di calcolo. Dopo il soft start, come in quello manuale, basta avviare l'indicatore una volta, e poi sarà calcolato secondo il codice. Per un avvio di programma dell'indicatore, si usa la funzione iCustom() e le sue funzioni analoghe. Una volta che iCustom() con il corretto set di parametri è avviato con successo, i processi di calcolo appropriati funzioneranno allo stesso modo, come fanno all'avvio manuale.
A quel punto, diversi indicatori possono essere lanciati programmaticamente. Un handle è solo un identificatore che permette di indirizzare un certo processo di calcolo. Utilizzando un handle, potete copiare i dati calcolati di un certo indicatore lanciato programmaticamente.
Di conseguenza, per avviare l'indicatore programmaticamente e ottenere il suo handle, in generale, è sufficiente farlo in OnInit(). Non si avvia l'indicatore manualmente ad ogni tick per "ridisegnarlo".
Come non è selezionato? Cosa non è selezionato? Cos'è MarketWatch? Qual è il simbolo? Coppia di valute? Quindi, no, ho una coppia di valute nel mio codice come input di funzione molto bene!
In realtà, ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Simbolo non selezionato in MarketWatch - trattando ulteriormente il problema, come dove è la radice del problema.
Guardate la funzione SymbolSelect(). MarketWatch è la finestra di Market Watch. Prima di fare una domanda, prova a trovare la risposta usando la ricerca nel forum in alto a destra.
P.S. Non è necessario scrivere un grazie in ogni post. :)
Sì.
Controllato-inserito l'impronta, così.
E sapete, il controllo ha mostrato che la funzione accetta parametri normali e sani. Ecco fatto. E mi guarderò i link per capire meglio la questione! Grazie!
Lo controllerò anche, e penso di sapere come fare. Ma MarketWatch non è stato trovato in Google e Yandex, tranne una linea che è stata fissata nella nuova versione.
Grazie!!!
Questo significa che la piattaforma non supporta questa coppia? 2012.09.21 16:23:17 Impossibile creare un indicatore iMA per CADJPY/PERIOD_D1, codice errore 4302