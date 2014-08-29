Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 43

Nuovo commento
 
Buon pomeriggio! Dimmi, ho capito che nel tester non si possono vedere le costruzioni grafiche? Per niente? Intendo grafica come
вывод на экран названия советника
ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y);
E così via.
 
Dimka-novitsek:
Buon pomeriggio! Dimmi, ho capito che nel tester non si possono vedere le costruzioni grafiche? No? Intendo grafica come E così via.
Finora le possibilità di rendere gli oggetti grafici in modalità test visivo sono limitate.
 
Capito, grazie.
 

Guarda come il compilatore impreca sulla parentesi... Sono caduto! Dove si guarda l'errore comunque?

P.s. Non c'è essenzialmente nient'altro, solo una dichiarazione variabile!!!! Ci sono solo sei staffe, tre accoppiate... Volevo mettere tutto in oninit, in modo da poter fare il debug per il fine settimana. O ignorare il compilatore?

 
Dimka-novitsek:
Guarda come il compilatore rimprovera la parentesi... Sono caduto! Dove cercare l'errore comunque?

Il compilatore ha segnalato correttamente 2 errori.

Gli errori hanno una descrizione abbastanza accurata sulla stessa linea.

 
Sì, naturalmente non c'è ancora una funzione. Ma la staffa? Dev'essere perché non c'è una funzione? Grazie. Sono stupido? Mi dispiace. Cancello la linea con l'errore e compilo!
 
Questa è una stronzata... Creo di nuovo un consigliere e pirene in una linea.
 
Dimka-novitsek:
Sì, certo, non c'è ancora una funzione. Ma una parentesi? Questo è probabilmente causato dal fatto che non c'è una funzione. Grazie. Forse sono solo stupido? Mi dispiace. Cancello la linea con l'errore e compilo!

No. Questo perché OnInit() dovrebbe restituire qualcosa di tipo int, ma non lo fa. Ci sono due opzioni:

  • Potete mettere return(0) alla fine del corpo della funzione;
  • Potete dichiarare OnInit() con il tipo void.
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции - Документация по MQL5
 

Sai, ha mancato il ritorno(0); Wow!!! Non c'è problema. Ho spostato il pezzo di testo nella funzione (OnInit ) di un EA appena creato, tutto ciò che è stato scritto nella funzione OnTick di un EA scritto da tempo. Si compilerà deliberatamente. Digitato '}' - non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore Output yu.mq5 2686 3 !!!!

Inutile dire che le staffe sono accoppiate lì. Non so cosa fare adesso.

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
tol64:

No. Questo perché OnInit() dovrebbe restituire qualcosa di tipo int, ma non lo fa. Ci sono due opzioni:

  • Potete mettere return(0) alla fine del corpo della funzione;
  • Potete dichiarare OnInit() con il tipo void.
Grazie!!! Non ha visto il messaggio. GRAZIE!!!
1...3637383940414243444546
Nuovo commento