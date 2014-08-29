Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 43
Buon pomeriggio! Dimmi, ho capito che nel tester non si possono vedere le costruzioni grafiche? No? Intendo grafica come E così via.
Guarda come il compilatore impreca sulla parentesi... Sono caduto! Dove si guarda l'errore comunque?
P.s. Non c'è essenzialmente nient'altro, solo una dichiarazione variabile!!!! Ci sono solo sei staffe, tre accoppiate... Volevo mettere tutto in oninit, in modo da poter fare il debug per il fine settimana. O ignorare il compilatore?
Guarda come il compilatore rimprovera la parentesi... Sono caduto! Dove cercare l'errore comunque?
Il compilatore ha segnalato correttamente 2 errori.
Gli errori hanno una descrizione abbastanza accurata sulla stessa linea.
Sì, certo, non c'è ancora una funzione. Ma una parentesi? Questo è probabilmente causato dal fatto che non c'è una funzione. Grazie. Forse sono solo stupido? Mi dispiace. Cancello la linea con l'errore e compilo!
No. Questo perché OnInit() dovrebbe restituire qualcosa di tipo int, ma non lo fa. Ci sono due opzioni:
Sai, ha mancato il ritorno(0); Wow!!! Non c'è problema. Ho spostato il pezzo di testo nella funzione (OnInit ) di un EA appena creato, tutto ciò che è stato scritto nella funzione OnTick di un EA scritto da tempo. Si compilerà deliberatamente. Digitato '}' - non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore Output yu.mq5 2686 3 !!!!
Inutile dire che le staffe sono accoppiate lì. Non so cosa fare adesso.
