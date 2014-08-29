Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 45
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il computer è molto lento...
no, non è un comp :)
Output yu (GBPUSD,H1) array fuori range in 'Output yu.mq5' (4873,19)- parole non chiare...
Avete avuto accesso a un elemento dell'array, mentre la dimensione dell'array è più piccola del numero di indice dell'elemento a cui avete avuto accesso.
È come quando avete l'array arr[10] e volete ottenere un elemento arr[11], ma ci sono solo 10 elementi.
Questo è ciò di cui si parla.
e hai anche dato il numero di linea dove l'errore è 4873 delle tue 5000 linee :)
La funzione chiede un parametro, noto per essere un intero, cento per cento non negativo, e controlla all'interno della funzione che non superi 99. [shift - è lo stesso numero - si riferisce a un elemento dell'array StdDev number shift. Quindi non si tratta del numero? Sarebbe corretto dichiararlo comedoppio ATR[100]; ? п.p. L'errore è il numero di linea e il carattere è esattamente shift
2012.09.29 20:56:26 Uscita yu (GBPUSD,H1) array fuori range in 'Uscita yu.mq5' (4886,19)
Non c'è modo di accedere all'elemento sbagliato dell'array, giusto?
Ho cercato di fornire tutti gli array, ce ne sono 11, con una condizione appropriata. Ma per favore ditemi, come si verifica lo stesso errore qui? И
La funzione chiede un parametro, noto per essere un intero, cento per cento non negativo, e controlla all'interno della funzione che non superi 99. [shift - è lo stesso numero - si riferisce a un elemento dell'array StdDev number shift. Quindi non si tratta del numero? Sarebbe corretto dichiararlo comedoppio ATR[100]; ? п.p. L'errore è il numero di linea e il carattere è esattamente shift
2012.09.29 20:56:26 Uscita yu (GBPUSD,H1) array fuori range in 'Uscita yu.mq5' (4886,19)
Non c'è modo di accedere all'elemento sbagliato dell'array, giusto?
Cos'è, dove è dichiarato, quali sono le sue dimensioni?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
La voce di stato è l'entrata di fondi nel conto, per esempio in qualsiasi conto la prima riga è il saldo, questa è la voce di stato.
Questo non sembra essere vero.
Ritorna:
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
Chi sa qual è il DEAL_ENTRY_STATE ?
Questo non sembra essere vero.
Logicamente, se balace ha direzione DEAL_ENTRY_IN, allora perché non è nella colonna "Direction"/Direzione?!
come per esempio per comprare, che in questo caso ha anche la direzione DEAL_ENTRY_IN
Logicamente, se balace ha direzione DEAL_ENTRY_IN, allora perché non è nella colonna "Direction"\Direction?!
come è specificato per esempio per comprare, che in questo caso ha anche la direzione DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN