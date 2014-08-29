Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 44

Dimka-novitsek:

...

Non so cosa fare adesso?

Per cominciare, formulate la vostra domanda in modo più chiaro. Non è affatto chiaro quale sia il problema questa volta. ))
 

E tu hai una risposta esauriente e fresca! Solo che non l'ho visto subito. Ho spostato l'intera funzione EA che spunta, tutto dentro {} alla funzione OnInit() di EA,,output, , e non ha compilato.

Perché quel ridicolo ritorno era appiccicato là fuori.

Dimka-novitsek:
E tu hai una risposta esauriente e fresca! Solo che non l'ho visto subito. Ho tutta la funzione EA che ticchetta, tutto ciò che
Qual è il file di output yu.mq5? Ha la funzione initGraph()?
 
Funziona!!! ! Almeno ora si può vedere ciò che la grafica non dipinge. E gli avvisi di stampa scrivono...
 
Questo è il nome dell'EA, specifico per il debug del fine settimana. Ha tutto nella funzione (cioè dice correttamente tutto, tutti i calcoli) nell'OnInit, si può vedere il grafico. Grazie!!! Nessun problema irrisolvibile finora.
 
MIRACOLO!!! Lancio un EA su un grafico. Disegna - dopo 3-4 secondi, lampeggiando tutto (non tutto) e dopo 10 secondi ... Sparisce dalla classifica! Non sto nemmeno chiedendo aiuto, ci sono ben 5483 righe di codice, semplicemente incredibile!
 
Riavvio il computer, c'è qualcosa che non va... Non può essere!
 
Dimka-novitsek:
MIRACOLO!!! Lancio l'EA sul grafico. Disegna - dopo 3-4 secondi lampeggia e poi in 10 secondi... Sparisce dalla classifica! Non sto nemmeno chiedendo aiuto, ci sono ben 5483 righe di codice, semplicemente incredibile!
È TERRIFICANTE!!! E cosa mostra il registro quando scompare?
 
2012.09.29 19:03:09 Output yu (GBPUSD,H1) array fuori range in 'Output yu.mq5' (4873,19)- parole incomprensibili.
 

Il computer è molto lento...

Ah, la matrice... Ancora non capisco, è l'ultimo messaggio di log.

