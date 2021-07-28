Auguri per MT5 - pagina 47
OK, se è così importante, prendiamo Java invece di C++. Anche la traduzione in bytecode :) Stiamo chiedendo di riconsiderare lo standard linguistico?
Una richiesta di aggiungere un tipo universale non è del tutto adeguata, dovresti chiedere dei modelli. E per i tipi universali OOP è sufficiente.
Che sia implementato come template, la cosa principale è che sarà fornita la possibilità di implementare il passaggio di qualsiasi tipo di parametro.
Questo ridurrà notevolmente la quantità di codice. Non ci sarà bisogno di fare un mucchio di sovraccarichi inutili. Il solo controllo durante l'inizializzazione e sei a posto.
Finora si è scoperto che per tutti i tipi è necessario sovraccaricare ogni funzione che ha un parametro di input 14 volte.
Potete scrivere una dll in Visual Basic - supporta il tipo universale "variant". Se ti va bene, ovviamente.
Grazie per il suggerimento, ma lo combatteremo su mql5.
L'1,111e5 e il 9,999e4 sono chiari. Ma ho bisogno di confrontarli: 9.999999999999999999968e-017 (sulla perdita di precisione in cifre ho scritto anche). L'aiuto mi dice che i numeri con una differenza inferiore a DBL_EPSILON dovrebbero essere considerati indistinguibili. Scusa, se non sono stato chiaro - lo sto imparando solo ora :) Grazie soprattutto per le informazioni sull'indice.
La cosa più divertente )))))))) Anche i normali operatori wireline sono passati ai calcoli ultraprecisi .....
Ecco la ripartizione del mio numero di casa:
Cosa c'è da dire... Credo che un tale diamante del pensiero umano (una piattaforma di trading programmabile così potente, senza esagerare) e delle attività di sviluppatori-professionisti molto rispettati, come MT5, dovrebbe brillare con tutte le sue sfaccettature, e la precisione dei calcoli dovrebbe essere una di quelle sfaccettature, realizzando il potenziale di velocità e flessibilità dei calcoli, che è stato costruito nel programma alla fine )))))))).
Consiglierei di scrivere al Service Desk. Ci sono molte richieste, gli sviluppatori hanno altrettanti compiti ad alta priorità, e la richiesta non si perde da nessuna parte.
Caro Yedelkin, ho seguito il tuo consiglio. Un rappresentante dell'azienda mi ha ringraziato per la mia richiesta e ha detto che sarà presa in considerazione. Ha anche aggiunto che in caso di decisione positiva questa funzionalità può essere implementata non prima di metà anno o addirittura di un anno.
Cari sviluppatori, ho notato che mentre l'indicatore è in esecuzione (eseguendo i calcoli), il task manager mostra il carico della CPU al 50%. Immediatamente è sorto un desiderio di utilizzare tutti i core, o un numero configurabile al 100% (naturalmente, non in modalità di accesso monopolio), come nel tester - durante il test il carico totale di circa il 100%. Un altro 50% è molto necessario! Anche per essere in grado di usare agenti remoti (altri computer di casa) per accelerare i calcoli. In un altro thread ho anche menzionato che sarebbe molto buono usare (se possibile) anche una GPU (sentito dire) che tali sistemi sono già implementati da qualcuno. È realistico, o tali soluzioni sono una possibile prerogativa di MT6?
L'idea di tutti i core è certamente una buona idea, ma poi si dovrebbe scherzare con il multithreading, e il multithreading come lo capisco è il problema principale di MT (almeno per ora).
Usare coprocessori grafici o agenti mi sembra una cosa piuttosto dubbia (molto probabilmente ci saranno più problemi che utili), ma usare alcuni core locali (almeno due) è probabilmente abbastanza possibile.
PS
Inoltre è interessante, qualcuno ha pensato alla realizzazione del "multithreading" usando WinAPI o una propria DLL (come alternativa)?
È anche interessante conoscere l'opinione degli sviluppatori su questo argomento. O credono che Fix API eliminerà completamente questo problema (anche se immagino che lo eliminerà parzialmente)?
Vorrei ringraziare lo staff e i programmatori di MetaQuotes in particolare per la correzione della posizione della finestra dello strumento in MT5. Gli chiediamo gentilmente di fare lo stesso su MT4. Vi auguro di avere successo nel nuovo anno.
Non ho trovato un modo per disabilitare il flusso di tick( eventoNewTick) per il simbolo, al cui grafico è collegato un Expert Advisor.
Se non c'è un tale metodo, suggerisco di introdurre una funzione pulsante radio che permette di disabilitare programmaticamente la generazione dell'evento NewTick per il simbolo, ad un grafico a cui è collegato un Expert Advisor.
Spiegazione. Se un Expert Advisor non fornisce la gestione dei tick per il simbolo, al cui grafico è collegato, la generazione continua di eventiNewTick per questo simbolo porterà all'overflow della coda di eventi, gestita da questo EA.