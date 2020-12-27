Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 58

Maxim Dmitrievsky:

a patto di non ricevere una "soffiata sul wi-fi".


No... Non avresti dovuto mettere un cartello sul drone con scritto "Russian Post" e tutto sarebbe andato bene.

Andrey Dik:

No... Non avrebbero dovuto mettere un cartello sul drone con scritto "Russian Post" e tutto sarebbe andato bene.

Mi chiedo se un drone costa 1,2 Mio, quante volte devono essere schiacciati contro il muro per ottenere il bilancio mensile di Buryatia

60.000 volte 12 = 5.000 droni al mese

Credo di aver esagerato la portata della tragedia
Maxim Dmitrievsky:

Mi chiedo se un drone costa 1,2 mio, quante volte devono essere schiacciati contro un muro per ottenere il budget mensile di Buryatia

60.000 volte 12 = 5.000 droni al mese

Credo di aver esagerato la portata della tragedia.
Mi sono chiesto quanti di questi elicotteri Buryatia Post può produrre in 3 miliardi di anni? Sono 18 trilioni di elicotteri. Ognuno ha un carico utile di 2 kg. Sono 36 trilioni di chilogrammi. Sono 36*10^14kg. La terra pesa 6*10^24. Purtroppo, le possibilità di salvare la terra in questo modo sono scarse.
 
Perché pensiamo che l'IA non esista a livello globale?
È possibile credere che l'uomo sia l'apice della conoscenza e che solo l'uomo possa creare l'IA.
Tutto è già stato creato prima di noi.
L'intelligenza artificiale è stata a lungo incorporata nei cromosomi. Se qualcuno non lo sa, anche le migliori riviste scientifiche non aiutano.
L'IA, come la intendiamo noi, dà ai truffatori una scusa per controllare il comportamento della popolazione. E questo ha gravi conseguenze per la popolazione mondiale, e ammettiamolo, ognuno di voi...
 
Andrey Dik:

Perché... per niente.

Il motore in sé è di scarso interesse, ma come interfaccia tra una vera IA (se mai sarà creata) e un umano, è molto buono, cioè analogo al centro del linguaggio del cervello.

Naturalmente, stavo un po' scherzando. Il software è generalmente molto valido e avrà naturalmente molte applicazioni pratiche. E la percentuale del 90% degli utenti, non capendo veramente come funziona, cercherà (e sorprendentemente troverà) nelle sue opere il più alto significato.
 

Una rete neurale è una cosa che divide lo spazio delle caratteristiche in regioni durante l'allenamento. Sulla base di questa proprietà è possibile costruire (insegnare), vari compiti applicati, come classificazione, approssimazione, ottimizzazione, clustering, ecc. Naturalmente, ogni compito di questo tipo può essere risolto dall'apparato matematico specializzato - approssimare con il metodo dei minimi quadrati, ottimizzare con metodi di programmazione lineare, raggruppare con la partizione di Voronoi, ecc. La cosa principale è scegliere correttamente un obiettivo di formazione e configurare correttamente lo spazio delle caratteristiche.

Un'altra qualità notevole di NS, che spiega perché è così diffusa in natura, è la sua naturale semplicità e che anche la più semplice architettura primitiva, un perceptron a uno strato di Rosenblatt - può realizzare molti compiti, naturalmente, sotto restrizione di linearità di divisione nello spazio delle caratteristiche. Ma questo limite è stato raggiunto dall'evoluzione solo centinaia di milioni di anni dopo la comparsa del più semplice NS.

 

È possibile immaginare che tutto sia accaduto all'incirca così - dopo che nel corso dell'evoluzione si è formata una struttura piuttosto complicata di una cellula, in essa cominciarono ad apparire da un lato i recettori per la luminosità, la temperatura, la salinità, ecc. e dall'altro i meccanismi esecutivi che permettono di cambiare il posto nello spazio a seconda dello stato dei recettori. Collegando i segnali dei recettori attraverso un certo sommatore e trasmettendo i comandi all'uscita da esso al meccanismo di azione, ecco che avviene un miracolo: appare un prototipo del NS elementare.
I suoi coefficienti di peso sono stati selezionati e fissati dalla selezione naturale. È così che si è evoluto il comportamento riflessivo. Quando gli organismi diventano più complessi e il controllo è specializzato in un singolo organo - il cervello - il comportamento diventa più complesso. In linea di principio, grandi complessi di sistemi riflessi possono realizzare comportamenti molto complessi, ma la loro ottimizzazione richiede una selezione su decine di migliaia di generazioni e milioni o addirittura miliardi di individui.

Per eliminare questa contraddizione, sta avvenendo il prossimo passo rivoluzionario: il cervello è capace di comportamenti riflessivi condizionati. Ora, nel corso di una sola vita, l'individuo può ottimizzare il proprio comportamento in risposta al suo ambiente.

Ad un certo punto, per gestire un comportamento complesso e dare priorità ai bersagli, c'è bisogno di un'interfaccia specializzata nel cervello - la mente - per prevedere il comportamento delle altre specie e fare ipotesi sulla presenza di nemici o cibo.

Dopo decine di milioni di anni, l'evoluzione di questa interfaccia e l'aumento della capacità di generalizzare hanno portato all'emergere della coscienza - l'autocoscienza, l'io. Secondo me, è solo dopo l'emergere della proprietà di autocoscienza di una IA che essa diventerà una mente non biologica.

 
sibirqk:


L'evoluzione di questa interfaccia, il potenziamento della capacità di generalizzare, dopo decine di milioni di anni, ha portato all'emergere della coscienza nella coscienza - l'autocoscienza, il proprio 'sé'. Secondo me, è solo dopo l'emergere dell'autocoscienza in una IA che questa diventa una mente non biologica.

L'autocoscienza è anche solo una supposizione finora, non è stata provata e dimostrata come esatta o non esatta in un albero. Già oggi è possibile in linea di principio impostare un compito per qualsiasi sistema per valutare se stesso. Un'auto, che dire del motore. Alice, quante persone erano soddisfatte / insoddisfatte in base al sondaggio. Ed ecco l'autocoscienza))) in forma semplificata.
Alice come ti valuti, fammi vedere. Wow, proprio un asso come))))) Il 999% mi vuole))) Oh, amico, grazie a Dio non è Vanya).

(Va bene, basta così).

 
sibirqk:

Una rete neurale è una cosa che divide lo spazio delle caratteristiche in regioni durante l'allenamento. Sulla base di questa proprietà è possibile costruire (insegnare), vari compiti applicati, come classificazione, approssimazione, ottimizzazione, clustering, ecc. Naturalmente, ogni compito di questo tipo può essere risolto dall'apparato matematico specializzato - approssimare con il metodo dei minimi quadrati, ottimizzare con metodi di programmazione lineare, raggruppare con la partizione di Voronoi, ecc. La cosa principale è scegliere correttamente un obiettivo di allenamento e configurare correttamente lo spazio delle caratteristiche.

Un'altra qualità notevole di NS, che spiega perché è così diffusa in natura, è la sua naturale semplicità e che anche la più semplice architettura primitiva, un perceptron a uno strato di Rosenblatt - può realizzare molti compiti, naturalmente, sotto restrizione di linearità di divisione nello spazio delle caratteristiche. Ma questo limite è stato raggiunto dall'evoluzione solo centinaia di milioni di anni dopo la comparsa del più semplice NS.

Grazie. Ultimamente ho cominciato a capirlo in questo modo. L'esposizione ripetuta dei neuroni (probabilmente) cambia la loro conduttività, che alla fine porta alla formazione di un tratto - cioè la parte invariante dell'oggetto "riflesso" all'interno della matrice neuronale. Poi, le caratteristiche più "giovani" dei fenomeni e delle forme si imprimono perché sono più polimorfe delle invarianti (anche a causa della ripetizione, cioè dell'apprendimento), e si forma la struttura dell'oggetto, che comincia a ramificarsi gerarchicamente nella rete. Questo è, per così dire, l'inizio di una classificazione delle forme di inviluppo dell'invariante. Ho appena iniziato a capirlo un po'...

 
sibirqk:

È possibile immaginare che tutto sia accaduto all'incirca così - dopo che nel corso dell'evoluzione si è formata una struttura piuttosto complicata di una cellula, in essa cominciarono ad apparire da un lato i recettori per la luminosità, la temperatura, la salinità, ecc. e dall'altro i meccanismi esecutivi che permettono di cambiare il posto nello spazio a seconda dello stato dei recettori. Collegando i segnali dei recettori attraverso un certo sommatore e trasmettendo i comandi all'uscita da esso al meccanismo di azione, ecco che avviene un miracolo: appare un prototipo del NS elementare.
I suoi coefficienti di peso sono stati selezionati e fissati dalla selezione naturale. È così che si è evoluto il comportamento riflessivo. Quando gli organismi diventano più complessi e il controllo è specializzato in un singolo organo - il cervello - il comportamento diventa più complesso. In linea di principio, grandi complessi di sistemi riflessi possono realizzare comportamenti molto complessi, ma la loro ottimizzazione richiede una selezione su decine di migliaia di generazioni e milioni o addirittura miliardi di individui.

Per eliminare questa contraddizione, sta avvenendo il prossimo passo rivoluzionario: il cervello è capace di un comportamento riflessivo condizionato. Ora, nel corso di una singola vita, l'individuo può ottimizzare il proprio comportamento in risposta al suo ambiente.

Ad un certo punto, per gestire un comportamento complesso e dare priorità ai bersagli, c'è bisogno di un'interfaccia specializzata nel cervello - la mente - per prevedere il comportamento delle altre specie e fare ipotesi sulla presenza di nemici o cibo.

Dopo decine di milioni di anni, l'evoluzione di questa interfaccia e l'aumento della capacità di generalizzare ha portato all'emergere della coscienza - l'autocoscienza, l'io. Secondo me, è solo dopo l'emergere della proprietà di autocoscienza di una IA che essa diventerà una mente non biologica.

Un concetto molto bello, ma aggiungerei che la forma più alta della Mente, al pari dell'autocoscienza, è l'attività mentale, senza la quale l'uomo è come un animale molto intelligente. Ecco cos'è la psiche: al di là della nostra comprensione...
