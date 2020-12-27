Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 58
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
a patto di non ricevere una "soffiata sul wi-fi".
No... Non avresti dovuto mettere un cartello sul drone con scritto "Russian Post" e tutto sarebbe andato bene.
No... Non avrebbero dovuto mettere un cartello sul drone con scritto "Russian Post" e tutto sarebbe andato bene.
Mi chiedo se un drone costa 1,2 Mio, quante volte devono essere schiacciati contro il muro per ottenere il bilancio mensile di Buryatia
60.000 volte 12 = 5.000 droni al meseCredo di aver esagerato la portata della tragedia
Mi chiedo se un drone costa 1,2 mio, quante volte devono essere schiacciati contro un muro per ottenere il budget mensile di Buryatia
60.000 volte 12 = 5.000 droni al meseCredo di aver esagerato la portata della tragedia.
Perché... per niente.
Il motore in sé è di scarso interesse, ma come interfaccia tra una vera IA (se mai sarà creata) e un umano, è molto buono, cioè analogo al centro del linguaggio del cervello.
Una rete neurale è una cosa che divide lo spazio delle caratteristiche in regioni durante l'allenamento. Sulla base di questa proprietà è possibile costruire (insegnare), vari compiti applicati, come classificazione, approssimazione, ottimizzazione, clustering, ecc. Naturalmente, ogni compito di questo tipo può essere risolto dall'apparato matematico specializzato - approssimare con il metodo dei minimi quadrati, ottimizzare con metodi di programmazione lineare, raggruppare con la partizione di Voronoi, ecc. La cosa principale è scegliere correttamente un obiettivo di formazione e configurare correttamente lo spazio delle caratteristiche.
Un'altra qualità notevole di NS, che spiega perché è così diffusa in natura, è la sua naturale semplicità e che anche la più semplice architettura primitiva, un perceptron a uno strato di Rosenblatt - può realizzare molti compiti, naturalmente, sotto restrizione di linearità di divisione nello spazio delle caratteristiche. Ma questo limite è stato raggiunto dall'evoluzione solo centinaia di milioni di anni dopo la comparsa del più semplice NS.
È possibile immaginare che tutto sia accaduto all'incirca così - dopo che nel corso dell'evoluzione si è formata una struttura piuttosto complicata di una cellula, in essa cominciarono ad apparire da un lato i recettori per la luminosità, la temperatura, la salinità, ecc. e dall'altro i meccanismi esecutivi che permettono di cambiare il posto nello spazio a seconda dello stato dei recettori. Collegando i segnali dei recettori attraverso un certo sommatore e trasmettendo i comandi all'uscita da esso al meccanismo di azione, ecco che avviene un miracolo: appare un prototipo del NS elementare.
.
I suoi coefficienti di peso sono stati selezionati e fissati dalla selezione naturale. È così che si è evoluto il comportamento riflessivo. Quando gli organismi diventano più complessi e il controllo è specializzato in un singolo organo - il cervello - il comportamento diventa più complesso. In linea di principio, grandi complessi di sistemi riflessi possono realizzare comportamenti molto complessi, ma la loro ottimizzazione richiede una selezione su decine di migliaia di generazioni e milioni o addirittura miliardi di individui.
Per eliminare questa contraddizione, sta avvenendo il prossimo passo rivoluzionario: il cervello è capace di comportamenti riflessivi condizionati. Ora, nel corso di una sola vita, l'individuo può ottimizzare il proprio comportamento in risposta al suo ambiente.
Ad un certo punto, per gestire un comportamento complesso e dare priorità ai bersagli, c'è bisogno di un'interfaccia specializzata nel cervello - la mente - per prevedere il comportamento delle altre specie e fare ipotesi sulla presenza di nemici o cibo.
Dopo decine di milioni di anni, l'evoluzione di questa interfaccia e l'aumento della capacità di generalizzare hanno portato all'emergere della coscienza - l'autocoscienza, l'io. Secondo me, è solo dopo l'emergere della proprietà di autocoscienza di una IA che essa diventerà una mente non biologica.
L'evoluzione di questa interfaccia, il potenziamento della capacità di generalizzare, dopo decine di milioni di anni, ha portato all'emergere della coscienza nella coscienza - l'autocoscienza, il proprio 'sé'. Secondo me, è solo dopo l'emergere dell'autocoscienza in una IA che questa diventa una mente non biologica.
L'autocoscienza è anche solo una supposizione finora, non è stata provata e dimostrata come esatta o non esatta in un albero. Già oggi è possibile in linea di principio impostare un compito per qualsiasi sistema per valutare se stesso. Un'auto, che dire del motore. Alice, quante persone erano soddisfatte / insoddisfatte in base al sondaggio. Ed ecco l'autocoscienza))) in forma semplificata.
Alice come ti valuti, fammi vedere. Wow, proprio un asso come))))) Il 999% mi vuole))) Oh, amico, grazie a Dio non è Vanya).
(Va bene, basta così).
Una rete neurale è una cosa che divide lo spazio delle caratteristiche in regioni durante l'allenamento. Sulla base di questa proprietà è possibile costruire (insegnare), vari compiti applicati, come classificazione, approssimazione, ottimizzazione, clustering, ecc. Naturalmente, ogni compito di questo tipo può essere risolto dall'apparato matematico specializzato - approssimare con il metodo dei minimi quadrati, ottimizzare con metodi di programmazione lineare, raggruppare con la partizione di Voronoi, ecc. La cosa principale è scegliere correttamente un obiettivo di allenamento e configurare correttamente lo spazio delle caratteristiche.
Un'altra qualità notevole di NS, che spiega perché è così diffusa in natura, è la sua naturale semplicità e che anche la più semplice architettura primitiva, un perceptron a uno strato di Rosenblatt - può realizzare molti compiti, naturalmente, sotto restrizione di linearità di divisione nello spazio delle caratteristiche. Ma questo limite è stato raggiunto dall'evoluzione solo centinaia di milioni di anni dopo la comparsa del più semplice NS.
È possibile immaginare che tutto sia accaduto all'incirca così - dopo che nel corso dell'evoluzione si è formata una struttura piuttosto complicata di una cellula, in essa cominciarono ad apparire da un lato i recettori per la luminosità, la temperatura, la salinità, ecc. e dall'altro i meccanismi esecutivi che permettono di cambiare il posto nello spazio a seconda dello stato dei recettori. Collegando i segnali dei recettori attraverso un certo sommatore e trasmettendo i comandi all'uscita da esso al meccanismo di azione, ecco che avviene un miracolo: appare un prototipo del NS elementare.
.
I suoi coefficienti di peso sono stati selezionati e fissati dalla selezione naturale. È così che si è evoluto il comportamento riflessivo. Quando gli organismi diventano più complessi e il controllo è specializzato in un singolo organo - il cervello - il comportamento diventa più complesso. In linea di principio, grandi complessi di sistemi riflessi possono realizzare comportamenti molto complessi, ma la loro ottimizzazione richiede una selezione su decine di migliaia di generazioni e milioni o addirittura miliardi di individui.
Per eliminare questa contraddizione, sta avvenendo il prossimo passo rivoluzionario: il cervello è capace di un comportamento riflessivo condizionato. Ora, nel corso di una singola vita, l'individuo può ottimizzare il proprio comportamento in risposta al suo ambiente.
Ad un certo punto, per gestire un comportamento complesso e dare priorità ai bersagli, c'è bisogno di un'interfaccia specializzata nel cervello - la mente - per prevedere il comportamento delle altre specie e fare ipotesi sulla presenza di nemici o cibo.
Dopo decine di milioni di anni, l'evoluzione di questa interfaccia e l'aumento della capacità di generalizzare ha portato all'emergere della coscienza - l'autocoscienza, l'io. Secondo me, è solo dopo l'emergere della proprietà di autocoscienza di una IA che essa diventerà una mente non biologica.