Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 59
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Di fatto, il rapporto predatore-preda non è scomparso, è stato tradotto nel contesto di strutture socio-economiche più complesse; il "cervello rettiliano" è presente con noi ogni giorno e si accende in certi momenti; l'uomo rimane lo stesso predatore solo con un sistema nervoso molto aumentato, e un feedback positivo sull'aggressività, nonostante il fatto che le religioni abramitiche abbiano cercato di renderlo un "erbivoro" per un paio di migliaia di anni - non ha funzionato...
Di fatto, il rapporto predatore-preda non è scomparso, è stato tradotto nel contesto di strutture socio-economiche più complesse; il "cervello rettiliano" è presente con noi ogni giorno e si accende in certi momenti; l'uomo rimane lo stesso predatore solo con un sistema nervoso enormemente aumentato, e un feedback positivo sull'aggressività, nonostante il fatto che le religioni abramitiche abbiano cercato di trasformarlo in un "mangiatore di piante" per un paio di millenni - ma non ha funzionato...
Sì... O gli istinti servono la Ragione, aiutandola a sopravvivere, o la Ragione serve gli istinti, degenerando e tornando all'elemento animale, perdendo la moralità e la consapevolezza di sé. )
Ecco un interessante post del 2008 di Yurixx:
Oltre al Percorso naturale dello sviluppo umano, ci sono altri due aspetti che riguardano questa situazione: la volontà umana e la libertà di scelta. Entrambi sono un dono di Dio. Tuttavia, il modo in cui una persona fa uso di questo Dono dipende solo da lui/lei - in piena conformità con la sua libertà di scelta. Tutti si fanno prendere da questo. L'ignoranza, l'incoscienza, la visione limitata del mondo portano alla situazione in cui una persona sa troppo poco (o niente del tutto) di ciò che sta al di là della sua volontà. Pensa: "Se lo voglio, questa è la cosa principale, nel raggiungerlo, nel soddisfare i miei desideri - questo è il senso della vita. E arriva qui la piena portata dell'esperienza molto amara di cui SK ha scritto. Non si sa quante vite dovrà passare per rendersi conto che i suoi desideri sono solo una moya, un mokrok della vita. E poi quante altre vite ci vorranno per smaltire tutto quello che ha fatto. C'è una ragione per cui il peccato di ignoranza è uno dei sette mortali peccato nell'ortodossia, e con la stessa forza è presente nel buddismo, nel lamaismo, nel taoismo e in tutti i rami del sentiero spirituale.
Nel 2005, in estate, ho incontrato un uomo che ha studiato qigong con Mantek Chia, era un istruttore certificato, e aveva il diritto di insegnare diverse fasi di molte pratiche Mantek. Dato che lo stavo facendo per conto mio, ero interessato a partecipare al seminario e l'ho conosciuto abbastanza bene. Non ho elencato tutte le sue capacità, era anche un guaritore, poteva sentire perfettamente le energie del paziente, lo sollevava così. Era anche molto bravo a lavorare con l'energia, assorbendola come una spugna da diverse fonti. Come si è scoperto, poteva trarre energia da una persona o scaricare la propria negatività su una persona.
Immaginate il mio stupore quando ho scoperto che era un forte bevitore. Gli ho detto: "Come può essere? Dopo tutto, secondo Manteca l'accumulo di energia è necessario per trasformarla verso l'alto, per trasformare il qi in energia spirituale". Ma per qualche ragione, non era interessato a questo. Era interessato al denaro e alle donne, si dilettava negli aspetti energetici dell'interazione con le persone e anche nel fatto che l'uomo comune non ha alcun controllo su questi processi ed è quindi un giocattolo inconscio e cieco nelle sue mani. Mentre aiutava in una cosa, ne rompeva molte altre. Il danno che ha inflitto alle persone a livello dell'anima e dello spirito è stato molte volte maggiore del beneficio che ha portato alla salute. E tutto questo era accompagnato da un accumulo di energia.
Ma poiché l'energia non andava da nessuna parte, dopo un po' cominciò a scoppiare, a diventare abrasivo, irritabile e irresistibilmente attratto dalla bottiglia. Una volta che aveva bevuto uno o due drink non riusciva più a fermarsi. Perderebbe completamente la sua sanità mentale. Beveva ininterrottamente per 7-10 giorni, non mangiava nulla, viveva come un senzatetto per strada, nessuno sapeva dove, tornava in sé solo fino a quando "ne voglio ancora e berrò". Tornavo in me solo quando ero completamente esausto. E poi il ciclo è ricominciato: mi sono ripulito, sono ingrassato, ho iniziato a lavorare e a guadagnare, ho trovato un'altra donna, sono tornato in sella! L'intero ciclo ha richiesto 3-4 mesi. E gli piaceva una vita così, non voleva cambiare nulla: è di classe! in passione, luminosa, piena come voglio io! Anche nella merda totale, in una pozza del suo stesso piscio - ed è fantastico! Questi erano i suoi valori e i suoi obiettivi.
È finita come gli ho detto. Nell'estate del 2006, è stato sepolto. No, no, era più o meno in buona salute. Quell'uomo sapeva come lavorare con le energie. Ma durante un'altra abbuffata ha inseguito qualcuno ed è stato colpito alla testa con un pezzo di tubo. Andò in terapia intensiva, ne uscì un mese dopo e fu sepolto due mesi dopo.
È stata una lezione interessante per me. Si scopre che non è tanto importante il tipo di pratica che una persona fa, quanto per cosa la fa e come usa ciò che ne ricava. In seguito mi sono imbattuto in casi simili più di una volta - ho cominciato a vederli e capirli.
Se lo si traduce in un'analogia, va così. Immaginate una gara di boxe tra adolescenti. Ed ecco che un uomo completamente cresciuto e sano viene da loro. E nasconde nocche di ottone nei suoi guanti. Questo è più o meno l'aspetto del minimo vantaggio che una persona ha nel comunicare con i piani sottili. E poi inizia a spaccare la gente sul ring. E perché? Perché vuole ottenere la coppa e il premio in denaro! E sai come le ragazze guarderanno il campione? Tuttavia, l'arbitro su questo ring non sbaglia mai. E la sua giustizia non ha difetti. E la sua decisione non può essere contestata. Può squalificare una ragazza fino alla fine della competizione. O per il resto della sua vita. E per tutti quelli successivi. E questo vale anche per l'uso delle para-possibilità nel forex e il loro uso nelle interazioni con le persone.
"Trattare con il diavolo", di cui tutti hanno sentito parlare ma che la maggior parte considera uno spavento religioso, è in realtà un fenomeno comune, molto comune. Ogni volta che una persona, nel fare la sua libera scelta, preferisce valori inferiori (ad esempio valori materiali) a valori superiori (ad esempio valori spirituali), ottiene ciò che vuole. Ma per questo, naturalmente, si deve pagare. Altrimenti, la legge di conservazione dell'energia semplicemente non potrebbe esistere. E il pagamento "materiale per materiale" non funziona qui - questo non è Forex. Bisogna dare qualcosa che non può essere comprato per nessun valore materiale. Ecco perché si chiama "valori superiori". Purtroppo, pochi lo capiscono e pochi ci pensano. E poi si chiedono: perché abbiamo i soldi ma non la felicità? perché il karma è così cattivo? ecc.
//--------------------------------------------------------------------
Leggi l'argomento:https://www.mql5.com/ru/forum/103287
Come si scriveva su questo forum... Dove sono ora...?
P.S. La storia evidenziata in giallo è solo su come la Ragione può servire gli istinti di base.
P.S.S. Nel contesto del nostro argomento - l'IA non acquisirà mai qualità simili a quello strano tipo.
Ecco un interessante post del 2008 di Yurixx:
È solo che la gente è molto volubile e sta costruendo una prigione mentale tutta sua
sarai divertente, sarai nutrito - se sei un mago e un caos.
I giorni del Rasputinismo e dell'occulto non sono mai tramontati. Sembra essere trasmesso a livello genetico.
La sostituzione dei concetti è sempre alla base della credenza..... corpo.... religo... familiare... e tutti i tipi di altri. la verità non è lì in primo luogo))))
Ecco un interessante post del 2008...
I giorni di Rasputin e dell'occulto non sono ancora passati. Sembra essere trasmesso a livello genetico.
Niente biocampo, niente chakra, niente canali energetici?