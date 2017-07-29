Strategie ingenue per principianti. - pagina 14
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, no, hai frainteso la struttura del mio rapporto con Max, lui stesso è venuto da me in privato, ha iniziato a piangere sui suoi fallimenti nel trading, che il MO non funziona, il colore della prossima candela è impossibile da prevedere, e non esiste un'implementazione della macchina di Reshetov su python,Gli ho offerto un paio di libri di psicologia e lui è scattato, ha iniziato a imprecare contro di me come l'ultimo barbone, dicendo che è andato a letto con mia madre e così via, ho davvero perso la testa con tale inadeguatezza, il dialogo si è fermato allora, mi ha postato qualcosa e non l'ho nemmeno letto.
Non ti credo.
Non ti credo. Maxim è un tipo normale, non si abbassa al livello degli sporchi vigliacchi.
Ho paura di parlare con lui in privato.
È interessante quando le persone condividono le loro esperienze, i loro modelli. E quando diventano personali, imprecano, litigano, non è più interessante. "Noioso, ragazze".
No, no, hai frainteso la struttura del mio rapporto con Max, lui stesso è venuto da me in privato, ha iniziato a piangere sui suoi fallimenti nel trading, che il MO non funziona, il colore della prossima candela è impossibile da prevedere, e non esiste un'implementazione della macchina di Reshetov su python,Gli ho offerto un paio di libri di psicologia e lui è scattato, ha iniziato a bestemmiare come l'ultimo barbone, dicendo che ha dormito con mia madre e così via, ho davvero perso la testa con tale inadeguatezza, il dialogo si è fermato allora, mi ha postato qualcosa e non l'ho nemmeno letto, ho paura di parlare con lui in privato
ha iniziato a imprecare come un barbone, dicendo che è andato a letto con mia madre e così via
"
Ora tutto ha un senso.
Si può vedere chi è l'uomo e chi è il baffone.
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
nnda... lo sposo è un favoloso do......b...
insegnerà)))) una tale merda... patetica... non sai se piangere o ridere
A mio parere, qualsiasi metodo in cui si trova un modello raccogliendo statistiche è, di default, meno efficace di un metodo per trovare un modello usando la logica.
La statistica viene prima, dopo tutto. Scegliete modelli che funzionano dall'80% sulla storia e sarete sempre in profitto. Il mercato spesso non è logico, o meglio ha una sua logica, che è diversa da quella del 90% degli sponsor. ))
Una strategia deve adattarsi a VOI personalmente, alle vostre esigenze di profitto e di rischio, la macchina non può capire con quale livello vi trovate bene e non potete farne a meno.
Quante strategie proponi di provare per trovare quella che ti soddisfa personalmente? E quanto tempo dovreste dedicare a testare ognuno di essi? )) Il tuo consiglio è simile a quello che se sei un milionario, ecco un hobby per il resto della tua vita))
Colleghi, forse dovremmo tagliare il flooding ovvio dal thread? una prova secca sull'argomento sarebbe chiaramente più utile, che ne pensate? un moderatore può farlo?
Quante strategie suggerisci di provare per trovare quella che ti soddisfa personalmente? E per quanto tempo vuoi testare ognuno di essi? )) Il tuo consiglio è analogo a dire che se sei già milionario, ecco un hobby per il resto della tua vita ))
In realtà, non c'è bisogno di provare molto. La maggior parte delle strategie (non MO), qualunque sia la loro base, qualunque sia l'indicatore utilizzato, sono più o meno equivalenti. I principi di base sono all'incirca gli stessi. Cioè abbiamo solo poche classi convenzionali di strategie. Non c'è molta scelta in generale).
Il problema generale di tutte le strategie basate sulla logica è l'impossibilità di descrivere e sistematizzare tutti i casi algoritmicamente. Cioè, le operazioni in perdita in tali strategie sono minimizzate introducendo sempre più nuovi indicatori, condizioni e restrizioni. Alla fine il sistema diventa insopportabile.
Qui è dove il data mining (MOE, reti neurali, ecc.) è davvero necessario.