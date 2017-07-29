Strategie ingenue per principianti. - pagina 16
Maxim, hai fatto un buon punto, perché per esperienza personale come trader praticante, questo è un consiglio. Questo è prezioso, vero, nowi? Posso dire per me stesso che l'unica cosa che mi aiuta è M1 e il trading manuale).
Non so cosa fare nel trading manuale, ma potrebbe essere più facile e veloce riallineare nel trading manuale. Se non fate il backtest della strategia e non la testate brevemente sul conto reale - questo è pericoloso :)
Quando si negozia manualmente è più facile e veloce, sì, ma non c'è modo di testarlo. Una strategia senza un backtest e un breve stress test in tempo reale è pericolosa :)
Assolutamente giusto, più facile e più veloce. Ho dal segnale al trigger all'ingresso di solito 5 minuti, quindi tutto è abbastanza misurato )) D'altra parte essere vicino ai monitor tutto il tempo è per me, un sacco di cose interessanti sui grafici))
Naturalmente è buono e redditizio con i commerci manuali, ma la meditazione quotidiana dal monitor per ore e ore. Ora lavoro solo qualche volta, a seconda del mio umore.
Per me il Forex è stato un mercato altalenante per molto tempo, quindi è realistico adattarsi. Ciò che è buono di М1 - non c'è quasi nessuna influenza di manipolazioni ovvie - puro caso )) Naturalmente c'è la manipolazione, ma siamo già in un certo senso nella sua direzione. Probabilmente sarà più facile per te usare le strategie anche sui piccoli TF - vivranno più a lungo))
Ora tutto ha un senso.
Si può vedere chi è l'uomo e chi è il baffone.
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
nah... lo stalliere è un favoloso do......b...
Insegnerà)))) un tale merdoso... patetico... non si sa se piangere o ridere
Le mani, naturalmente, sono buone e redditizie, ma le ore quotidiane di meditazione davanti al monitor sono... stancanti. Ora lavoro solo occasionalmente, a seconda del mio umore.Ma le strategie M1 hanno una durata media di 3-4 mesi, e poi devono essere modificate e regolate. Se iniziamo ad analizzare i disegni, vedremo come si sviluppano e come funzionano.
Cinque giorni a settimana è troppo, certo, lavoravo così tanto in ufficio). Che senso ha entrare nel trading se devi lavorare più che in ufficio), ma due o tre giorni alla settimana sono sufficienti! ))
Strategie di indicatori sì, ma non uso indici. Impulso, correzione, livello - non cambiano))
Non cambieranno mai, questo è il TS sempre funzionante in qualsiasi mercato.
Strategie di indicatori sì, ma non uso indici. momentum, correzione, livello - non cambiano ))
Se si lavora con le mani, allora sì, gli indicatori non sono necessari. Se solo si disegna il MA lo si disegna per facilitare la percezione.
Ma un dispositivo automatico non può fare a meno degli indicatori. Ha bisogno di informazioni in una forma digeribile.
A proposito, rientra nella definizione di "indicatore"?
È più una condizione). Ma qui.
x è già un indicatore. Il momento si chiama)).