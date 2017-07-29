Strategie ingenue per principianti. - pagina 19
Se hai fatto soldi con successo su due MA, allora non c'è davvero nulla di ingenuo in questa strategia. Ma comunque, sono i principianti che lo amano.
Non so se cancellarlo dalla lista degli "ingenui" o no...
Da un'intervista con Ed Seicott:
- Come si è comportato il tuo programma di trading nella pratica?
- Il programma ha funzionato alla grande. Il problema era la direzione, che non poteva resistere a modificare i segnali del sistema. Ricordo, per esempio, come una volta il programma diede un segnale per comprare lo zucchero, che all'epoca costava 5 centesimi. I capi hanno deciso che il mercato era già ipercomprato e hanno ignorato il segnale. Quando il mercato ha continuato a salire, una nuova decisione è stata presa per comprare al primo pullback di 20 punti [100 punti sono 1 centesimo]. Ma il pullback non si è materializzato, e la decisione è stata cambiata in acquisto sulla prima reazione di 30 punti. Ma il mercato è salito ostinatamente senza un pullback significativo, e i capi hanno cambiato il livello di pullback a 50 e poi a 100 pips. Alla fine, quando lo zucchero era intorno ai 9 centesimi, si è deciso che il mercato era rialzista e quindi meglio comprare prima che i prezzi salissero molto. E a quel livello abbiamo aperto posizioni lunghe nei conti gestiti.
Come si può intuire, il mercato ha presto raggiunto l'apice. La direzione ha aggravato il suo errore ignorando anche il segnale di vendita - e anche questo avrebbe potuto essere molto redditizio.
Come risultato di tutti questi interventi, l'affare più redditizio dell'anno ha finito per perdere. Di conseguenza, invece del teorico 60% di reddito annuo, molti clienti si sono ritrovati con una perdita. Alla fine, questo comportamento arbitrario è stato uno dei motivi principali per cui me ne sono andato.
...
- Qual è stato il suo primo sistema di trading?
- Il mio primo sistema era una delle varietà di medie mobili di Doncian. Qui ho usato un metodo di media esponenziale, che ha semplificato i calcoli e nel tempo ha praticamente eliminato gli effetti degli errori di calcolo. Questo era molto nuovo all'epoca.
- Da quello che ho detto sul primo sistema si deduce che ce ne sono stati altri dopo. Come si determina che il sistema deve essere cambiato?
- I sistemi non hanno bisogno di essere cambiati. Il trucco è quello di progettare un sistema che sia compatibile con te come trader.
Д. D. Schwager Scambio di maghi.
Molto interessante e rivelatore. Grazie per l'esempio.
La mia conclusione:
1. le persone automatizzano le loro decisioni e poi entrano in conflitto con il software che le esegue. Legge della psicologia.
2. Per quanto riguarda la media: non c'è niente di ingenuo nel semplice, ma consapevole, di per sé. L'unica ingenuità è la fiducia dei principianti nella loro preparazione e nella comprensione di ciò che sta succedendo. La loro sciocca determinazione nel prendere decisioni, la loro pretenziosa percezione del mercato e la loro arrogante incompetenza.
Hanno bisogno di aiuto per vedere se stessi, dando loro l'opportunità di deludere costantemente le loro illusioni nella pratica, in modo che possano crescere più velocemente.
Parole d'oro! +1000 000 000
I nuovi arrivati hanno bisogno di psicologia, ma non è facile lavorare con i nuovi arrivati, alcuni sono semplicemente rabbiosi. Possiamo unire le forze, io lavorerò attraverso la psicologia dei nuovi arrivati, e voi programmate.
Ho iniziato con lo scivolamento. Molte persone hanno iniziato con loro. Penso che se mai riuscirò a usare le MA, questa sarà la soluzione migliore per il trading.
Una strategia ingenua con un indicatore effettivamente scritto.
Se il prezzo di chiusura giornaliero (linea verde) termina il giorno sopra High (linea blu), il giorno successivo quando il prezzo va sopra High - vendi.
Se il prezzo di chiusura giornaliero (linea verde) finisce il giorno sotto il minimo (linea rossa), il giorno successivo, quando il prezzo è sotto il minimo - compra.
Questa è una strategia molto ingenua:
Sì, ma da coppie con cui è quotato EUR, ad esempio EURAUD e AUDUSD.
L'idea della strategia è tua?
Non so se qualcuno ha postato un'idea simile prima di me - mi scuso di non averla letta e quindi non mi considero un plagiario.