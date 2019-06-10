"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 8
Non ho fatto un errore per caso :) Wax significa cera, molto simbolico. Non avevo idea che avesse la lettera sbagliata finché non me lo hai fatto notare :)
È interessante sentire le critiche e le idee su questo.
SVN di MQL5 è una buona idea in quanto prima o poi non è necessario.
Condivisione di progetti e spazio web, è fantastico.
Tutto buono per aiutare gli sviluppatori, anche l'inclusione di MindMap in MQL5.com è grande.
Ci vuole lavoro porto, ma invece di esplorare nuove soluzioni da zero, creando reti neurali ", fare" è una buona base per iniziare, perché solo il lavoro di conversione, poi può essere più profondo, in altre reti neurali per coloro che vogliono andare oltre.
Sì, implementare integrazioni dirette con i pacchetti neurali esistenti è una buona idea.
Questo attirerà gli utenti che sono già abituati a lavorare con un certo toolkit e non vogliono cambiarlo.
Ma vogliamo iniziare un processo di sviluppo pubblico di sistemi complessi per la piattaforma MetaTrader 5. Si tratta di preparare l'infrastruttura di lavoro comune e lanciare non un solo progetto, ma decine o centinaia.
Qualche tempo fa abbiamo lanciato un servizio freelance specializzato per sviluppatori MQL4/MQL5. Molte persone erano scettiche e non credevano nella sua fattibilità. Ma ora è attivo e funzionante con successo.
Allo stesso modo, c'erano scettici che non credevano nella possibilità di creare un sistema di cloud computing per ottimizzare le strategie di trading. Ma noi abbiamo creato un tale sistema - è veramente una rivoluzione nell'analisi dei mercati finanziari per le masse.
Ora abbiamo l'idea di lanciare una piattaforma per attirare gli sviluppatori che saranno in grado di condurre rapidamente e comodamente lo sviluppo di gruppo per MetaTrader 5.
Se avremo successo, sarà la base per lo sviluppo a lungo termine della tecnologia dell'analisi di mercato.
Ciò di cui c'è bisogno non sono progetti singoli, ma approcci di massa, con centinaia di sforzi.
E per questi progetti c'è bisogno di un ambiente di nutrimento - una comunità di utenti in un posto, integrata in un gran numero di processi.
A proposito, Renat, mi interessa molto sapere da dove viene il prefisso Wox, cosa significa? È un finale di qualche altra parola (suona come Volvox) ?
Da quando lavoro, me lo sono sempre chiesto :)
Questo è un progetto molto ambizioso, onorevole, e può essere fatto, vedo un futuro in questo, e molti programmatori sono interessati.
Ovviamente, so che è un progetto, e penso che sia molto intelligente, onesto e rivoluzionario. Perché oltre alla sua importanza, ma crea anche le condizioni per avere un lavoro in proprio, chi è veramente bravo.
L'ho sempre pensato come una rivoluzione nella storia della ricerca sui mercati finanziari, ed è molto più rivoluzionario e scientifico di quanto si possa pensare a prima vista, ed è questo che mi ha attaccato come una calamita MetaTrader5. Quanto è grande è un progetto unico, e non sono mai stato scettico, perché vedo un grande futuro qui, e quello che succederà prima o poi in questi tempi moderni. Il futuro si basa molto sul cloud computing, MQL5 è ovviamente il leader nel campo, non vedo altre soluzioni. L'infrastruttura è perfetta. Non c'era altro modo per considerare il sistema migliore di questo.
Ora c'è l'idea di lanciare una piattaforma per attirare gli sviluppatori che possono rapidamente e convenientemente condurre lo sviluppo di gruppo per MetaTrader 5.
Se funziona, sarà una base per lo sviluppo a lungo termine della tecnologia di analisi di mercato.
Ottimo, e non vedo perché non dovrebbe funzionare. È anche una grande idea e una grande opportunità per i ricercatori e i professionisti dell'industria.
Ciò di cui c'è bisogno non sono progetti una tantum, ma progetti massicci, che si contano a centinaia.
E tali progetti hanno bisogno di un ambiente di nutrimento - una comunità di utenti in un posto, integrata in un gran numero di processi.
Sono d'accordo...
è un progetto molto ambizioso, oltre che rivoluzionario, e la concentrazione di programmatori, lo sviluppo del sito e il linguaggio unico creano le condizioni per semplificare e migliorare.
Vediamo ... Tutto questo è molto interessante.
Non è un problema. Ma se usate un traduttore online, controllate la correttezza della frase in MS Word.
Solo le frasi costruite correttamente sono tradotte correttamente.
Grazie.
Capisco la sua frase. 1 sillaba può anche influenzare la traduzione di questa parola.
Fortunatamente, non c'è bisogno di programmi esterni come MS Word, perché posso scrivere direttamente nell'editor di messaggi di mql5.com nella mia lingua madre, e quando c'è quella parola, il testo viene sottolineato in rosso (penso sia il lavoro delle impostazioni del browser e della correzione automatica della lingua di Windows).
Farò del mio meglio per comunicare, per fortuna abbiamo dei traduttori nel 2011 - apprendimento artificiale, online :D
Nel 1995, questa grande opportunità non esisteva.
Descrizione di un neurone e di uno strato:
La mia interpretazione è leggermente diversa dalla visione biologica
Il neurone stesso è un semplice trasduttore di input x in output y. Il neurone nel mio schema non ha sinapsi. Ci sono solo input (x), output (y), errore (e) e soglia (t). L'errore è una proprietà intrinseca del neurone, necessaria per l'apprendimento. Opzionalmente, può essere usato per la visualizzazione per iterazioni.
Neuroni identici possono essere combinati in uno strato. Uno strato è un insieme (vettore) di neuroni identici.
Gli ingressi e le uscite dei neuroni formano il buffer di ingresso e di uscita dello strato. Un buffer è un'entità separata usata per collegare i neuroni alle sinapsi ed è un distanziatore per semplificare lo schema di comunicazione.
La combinazione di neuroni permette un passaggio alla matematica vettoriale in molti casi, e spesso semplifica e velocizza l'operazione.
Lo strato consiste di almeno un neurone.
Descrizione di un neurone e di uno strato:...........
Prendete il primo schiaffo, e se ci sono diversi tipi di neuroni in uno strato?
E per favore, spiegate cos'è l'entità "Buffer"?
Il resto dopo il chiarimento.
Prendete il primo schiaffo, e se ci sono diversi tipi di neuroni nello strato?
Non può essere giusto. Diversi tipi in diversi strati. Si potrebbe anche fare di ogni neurone uno strato separato.
Per quanto riguarda il buffer, è meglio usare un esempio. Lasciatemi arrivare alla casa.