e soprattutto il codice sorgente di come è stata creata questa architettura.
I due ingressi sono i valori di qualche indicatore o qualcuno esterno alimenterà i dati?
I due ingressi sono i valori di un indicatore o qualcuno esterno fornirà i dati?
I dati esterni, come l'uscita, possono essere visualizzati o esclusi a piacere.
ZS questo è un disegno di un compito XOR, classico MLP
Ora mi è venuto in mente un pensiero vagante:
Forse per chiedere all 'APIMQ di impostare i compiti per il cluster?
per distribuire il compito direttamente da MQL5, bypassando il tester. Il compito è certamente complesso, ci sono molti controlli da impostare, ma è gestibile.
Pensi fratelli, non è troppo alto spazzare? cluster certamente vacca sacra, ma dobbiamo lavorare duro.
Sarebbe molto bello! Ma la domanda sarebbe come verrebbero remunerati gli agenti in questo caso?
Che ne dite di questo?
Altrimenti il significato dei neuroni 1, 2 e 8 non è chiaro
Che ne dite di questo?
Altrimenti il significato dei neuroni 1 e 2 non è chiaro
Primo file xml: rete prima della pre-elaborazione -UrainTaskPre.xml
Quando ci sono molti neuroni dello stesso tipo è facile fare un errore - qui specifichiamo un modello e il preprocessore dovrebbe scartavetrarlo in un file di rete pronto all'uso
Inoltre il preprocessore elabora le sostituzioni <REPEAT .../> e si ottiene la rete
UrainTaskPost.xml
Di seguito è riportato uno script che apre il file XML, lo analizza in un albero XML, crea una rete neurale da esso, inizializza gli input ed è Run()
Scaldandosi, ora si spiega come interpretare il file.
Dove scrivere cosa per creare link, o frugare dove dice che sono impostati.
Si sta scaldando, ora spiega come interpretare il file.
Dove scrivere cosa per fare i collegamenti, o un suggerimento dove dice che sono impostati.
1) Ogni neurone deve avere un nome unico, ad esempio NEURON:1.HID:0
Il nome implica che è il 1° neurone dello strato HID:0
2) i collegamenti usano i nomi dei neuroni + i pesi per l'indirizzamento
3) Ogni classe neurone può (e deve) sovrascrivere il bool virtuale Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) e caricare dall'elemento XML secondo i suoi requisiti di parametro
P.S.
I file XML sono meglio da modificare con Notepad che con Excel ))
Sì, posso modificarlo sia con Excel che con Word e Notepad, ma non è ovvio - sono due neuroni, e saranno 200-2000, e ognuno avrà 100-200 link.
Se devo giocherellarci, voglio che sia graficamente utile o visualizzabile, e ancora meglio, modificabile graficamente.
se hai intenzione di fare qualcosa, dovrebbe essere più conveniente di questo: colonne da dove lo prendi, righe dove lo distribuisci
Ho usato sia Excel che Word e notepad, ma non è ovvio, è un casino, sono due neuroni e saranno 200-2000 e ognuno avrà 100-200 connessioni.
Se devo giocarci, voglio che sia graficamente facile da usare o da visualizzare, o, ancora meglio, da modificare graficamente.
È a questo che serve il PreProcessore.
Che tu abbia 2 neuroni o 100, la dimensione del file è la stessa.
E se volete modificare graficamente, nessuno vi disturba, basta scrivere una GUI e usare