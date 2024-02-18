Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 44
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non capisco, per qualche ragione la classe CCanvas disegna solo le linee sulla tela normalmente quando il grafico è ingrandito, e quando si ingrandisce, solo la tela stessa è disegnata e le linee non sono disegnate:
Non ci capisco niente, per qualche ragione la classe CCanvas normalmente disegna le linee sulla tela solo quando è ingrandita e quando è ingrandita la tela solo è disegnata, ma le linee non sono disegnate:
Ma non pubblicate il vostro codice qui - nel caso in cui scopriamo un errore )). Una generazione di pagliacci...
Ho trovato il problema, quando ho convertito le coordinate di tempo/prezzo in pixel del grafico, non ho tenuto conto delle coordinate del grafico, quindi ho dovuto convertirle nelle coordinate della tela dove stavo disegnando ))
POSITION_TICKET può non essere uguale aPOSITION_IDENTIFIER solo se c'è stata una negoziazione DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY).
Se non c'è stata una tale transazione, questi parametri di posizione saranno sempre gli stessi.
POSITION_TICKET può non essere uguale aPOSITION_IDENTIFIER solo se c'è stata una negoziazione DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY).
Se non c'è stata una tale transazione, questi parametri di posizione corrisponderanno sempre.
Non è vero. Ho visto che quando si attiva un ordine in sospeso, il ticket e l'ID non coincidono, anche nell'account tester.
Quindi per ottenere una lista di ordini e compravendite appartenenti a una posizione dovremmo sempre usare l'ID e non il ticket della posizione.
Sbagliato. Ho riscontrato che quando si attiva un ordine in sospeso il biglietto e l'ID non corrispondono, anche nell'hadge account tester.
Codice per il tester, per favore.
Pertanto, dovremmo sempre usare l'identificatore, non il ticket della posizione, per ottenere la lista di ordini e compravendite appartenenti alla posizione.
Non è mai stato questo il punto. Il punto è un altro:
Nel mercato dei futures, come determinare l'orario di chiusura del mercato del giorno precedente in diverse varianti di trovare l'intervallo di tempo corrente:
1. siamo nell'intervallo sabato - domenica; abbiamo bisogno del tempo di chiusura della sessione commerciale di venerdì sera
2. siamo nel mercato chiuso dal lunedì al venerdì; abbiamo bisogno dell'orario di chiusura della sessione di trading serale dal lunedì al giovedì
3. nel trading range lunedì - venerdì; abbiamo bisogno di un tempo di chiusura per la sessione di trading del venerdì sera
4. nel lasso di tempo da martedì a venerdì, abbiamo bisogno dell'orario di chiusura della sessione serale da lunedì a giovedì
Forse qualcuno ha scritto una funzionalità simile, non voglio reinventare la ruota ))
Codice del tester, per favore.
Prendete qualsiasi codice con l'apertura di ordini in sospeso e correte a perdifiato, un giorno sarete fortunati.
Parola chiave nel mio post
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Peculiarità di mql5, consigli e trucchi
Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53
L'ho visto,
Più precisamente, è il contrario:
Se c'è stato un INOUT-deal, allora 100% TICKET != IDENTIFIER.
Questo è indiscutibile. Anche se sui conti hadge un trade INOUT nasce dalla contro-chiusura.
Questo è discutibile. È persino molto discutibile.
A questo punto vi saluto. Non ho il diritto di impedirle di perdersi...
Nel mercato dei futures, come determinare l'orario di chiusura del mercato del giorno precedente in diverse varianti di trovare l'intervallo di tempo corrente:
1. siamo nell'intervallo sabato - domenica; abbiamo bisogno del tempo di chiusura della sessione commerciale di venerdì sera
2. siamo nel mercato chiuso dal lunedì al venerdì; abbiamo bisogno dell'orario di chiusura della sessione di trading serale dal lunedì al giovedì
3. nel trading range lunedì - venerdì; abbiamo bisogno di un tempo di chiusura per la sessione di trading del venerdì sera
4. nella fascia oraria martedì-venerdì abbiamo bisogno dell'orario di chiusura delle sessioni serali di lunedì-giovedì
Forse qualcuno ha scritto una funzionalità simile, non voglio reinventare la ruota ))
Forse questo funzionerà? Anche se non è sempre corretto nel forex.