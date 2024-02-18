Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 45
Forse lo farà? Anche se non è sempre corretto per il forex.
mostra un valore sbagliato, per esempio per SBRF-9.17 l'ora di fine della sessione di trading di venerdì == 23:45:00 secondo il grafico dei minuti, e questa funzione mostra 00:00:00, secondo le informazioni della borsa l'ora di fine della sessione di trading serale alle 23:50Non credo che il punto principale sia la possibilità di creare controlli dove siamo e usare costanti, ma forse qualcuno ha già implementato questa funzionalità e non devo scrivere la mia bicicletta.
Non c'è dipendenza e non può esserci. Pertanto, non ci può essere un codice speciale.
Gli sviluppatori non usano l'LFO in questi casi. Gli algoritmi sono chiari - ripetibili.
Nel mercato dei futures, come determinare l'ora di chiusura del mercato del giorno precedente in diverse varianti di trovare l'intervallo di tempo corrente:
1. siamo nell'intervallo sabato - domenica, abbiamo bisogno del tempo di chiusura della sessione commerciale di venerdì sera
2. siamo nel mercato chiuso dal lunedì al venerdì; abbiamo bisogno dell'orario di chiusura della sessione serale dal lunedì al giovedì
3. nel trading range lunedì - venerdì; abbiamo bisogno di un tempo di chiusura per la sessione di trading del venerdì sera
4. nella fascia oraria martedì-venerdì abbiamo bisogno dell'orario di chiusura delle sessioni serali di lunedì-giovedì
Forse qualcuno ha scritto una funzionalità simile, non voglio reinventare la ruota ))
Non credo che ci sia molta più flessibilità delle costanti:
consigliare chi lavora con la classe CCanvas, come rendere l'aggiornamento del segno grafico meno dispendioso in termini di risorse, per esempio abbiamo alcune centinaia di migliaia di linee nel marcatore grafico, quando si ridimensiona dobbiamo ridipingere ogni linea nel marcatore grafico, perché senza ridipingere semplicemente ridimensionando, le linee sul grafico non vengono visualizzate, anche se l'oggetto del marchio grafico cambia la sua dimensione
Non è più facile?
Non è più facile?
il risultato è fondamentalmente corretto )) grazie
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Peculiarità del linguaggio mql5, sottigliezze e trucchi
fxsaber, 2017.05.05 23:48Esempio di applicazione
Se c'è un problema con lo stesso Filling, esegui questo EA e crea l'ordine che vuoi manualmente (F9 nel terminale). La richiesta di compravendita generata sarà stampata dall'EA.
Sfortunatamente, è problematico farlo su conti reali. Gli sviluppatori hanno respinto il suggerimento.
Se c'è un problema con lo stesso Filling, esegui questo EA e crea l'ordine che vuoi manualmente (F9 nel terminale). La richiesta di compravendita generata sarà stampata dall'EA.
L'unica cosa che manca è un esempio di come funziona
Ciò di cui abbiamo bisogno è un esempio di come funziona.
Esporre manualmente
Otteniamo la richiesta di scambio generata nel logSfortunatamente, è molto costoso per i veri commercianti. Per questo ho fatto una proposta.