Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 237
Forse mi sfugge qualcosa, ma ho usato il tuo script per controllare PeriodSeconds (solo).
i miei risultati dal tuo test:
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
Non mi piace molto il test in sé, perché nel test vengono eseguiti 10 milioni di calcoli uguali. In questo caso, non c'è alcuna garanzia che il compilatore non dia sorprese nel suo tentativo di ottimizzare il codice.
E questi valori devono essere divisi per 21 perché ci sono 21*10 000 000 iterazioni in totale.
Tuttavia, anche questo test conferma le mie conclusioni, ma per il mio processore, che sembra essere più fresco e, quindi, utilizza al massimo le moderne caratteristiche prestazionali e, quindi, è più oggettivo perché più aggiornato.
Sarebbe interessante vedere i risultati di questo test per altri.
Ho guardato il formato.
Probabilmente non lo velocizzerà. Ho sentito parlare della miracolosa velocità dello switch.
Un commutatore rado non dà una velocità miracolosa.
La velocità più straordinaria si ottiene con uno switch con casi da zero a 255 in incrementi di 1.
Grazie.
Quando ho postato i risultati SENZA l'ottimizzazione del compilatore era ieri tardi.
Ecco i risultati con cpu='AVX2 + FMA3' e ottimizzazione massima.
La difficoltà principale di questo algoritmo è il calcolo dell'ora di inizio del mese (evidenziata in verde).
L'aspetto più interessante del codice e quasi non toccato nella discussione.
Mi sono trovato di fronte alla necessità di salvare codice molto breve (< 15 righe) sotto forma di mqh-library.
È una misura forzata perché i puntatori alle funzioni sono possibili solo per le funzioni dello scopus globale.
Quante librerie brevi utilizzate?
Se ho capito bene, in questo caso il metodo A::f() è inlineato in g().
E qui non lo è.
Nel secondo caso, A::f() sarà inlineato dal compilatore, a condizione che non vengano creati oggetti discendenti della classe A in nessuna parte del codice?
Con questa applicazione.
Quando ho bisogno di creare questa condizione, cambio semplicemente la modalità di visualizzazione del grafico nel visualizzatore.
Poi analizzo il comportamento dell'Expert Advisor in ME.