forse allora:
No, non funziona. ((()
Funziona in modo molto preciso. Io uso questo. È possibile convertire il valore in ENUM_DAY_OF_WEEK
No, non funziona. ((((
Mancano le parentesi, il resto della divisione per 7 viene preso dal numero convertito in tipo uchar.
Non esiste una cosa "molto precisa". O è sempre preciso o non lo è. È come una seconda aringa fresca. Su quale periodo l'hai testato? Non ci sono riuscito.
Cosa intendi con "quale periodo"? La funzione restituisce solo il giorno della settimana. Cosa c'entra il periodo? Se inserisci un'ora qualsiasi, ottieni il giorno della settimana.
Mettete la vostra data di nascita e otterrete il giorno della settimana in cui siete nati.
Oppure ecco il giorno della settimana in base all'ora della candela
È tutto lì. Ho solo sostituito 24*60*60 a mio piacimento.
Risultati sopra...
Si noti che sto usando questa formula da molto tempo, dal momento che
Non c'è alcun errore nella schermata! Guardate bene. Ho evidenziato l'errore.
Ho mostrato anche il codice completo della funzione. Di nuovo:
Sono comunque d'accordo con te. Forse Nikolai ha scritto a memoria e ha commesso un'imprecisione. Ma non è del tutto corretto dire che non funziona.