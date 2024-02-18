Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 236
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un'implementazione più veloce della funzione standard PeriodSeconds():
Ho guardato il formato.
Probabilmente non è più veloce. Ho sentito parlare, però, della meravigliosa velocità di switch.
Ho guardato il formato.
Probabilmente non lo velocizzerà. Ho sentito parlare della miracolosa velocità dello switch.
Sembra più lungo, ma non ho notato alcuna differenza di prestazioni.
Quindi penso che una versione a una riga sia ancora preferibile.
sembra più lungo
e ora di convertire tutto questo in matrici e ONX :-)
Sì, si può fare così. Più leggibile. Le prestazioni di
sul mio portatile sono le stesse.
fxsaber #:
A proposito, mi sono sbagliato nei miei post precedenti. Per qualche motivo pensavo che in un mese ci fossero 28 giorni, non 30. Non capisco come mi sia venuto in mente.
Non riesco più a correggere i miei messaggi che hanno più di un'ora.
Quindi la mia versione corretta è questa:
Nessuno ha bisogno dei secondi del mese, però, dato che i mesi sono di lunghezza diversa.
A proposito, mi sono sbagliato nei miei post precedenti. Per qualche ragione pensavo che in un mese ci fossero 28 giorni e non 30. Non capisco dove ho sbagliato.
Non riesco a correggere i miei messaggi che sono più vecchi di un'ora.
Quindi la mia versione corretta è la seguente:
Nessuno ha bisogno dei secondi del mese, però, dato che i mesi sono di lunghezza diversa.
Cosa vi fa pensare che sia più veloce di PeriodSeconds(x)?
il test di questo post
è sufficiente per confrontare le prestazioni di getStartTimeOfBar() con PeriodSeconds() e con PeriodSecondsFast()
Il confronto deve essere effettuato su qualsiasi TF tranne MN1
Le prestazioni sono superiori di circa 2 volte. Forse di 3 volte, considerando che misuriamo l'intera iterazione.
o è sufficiente confrontare questi due valori
il test di questo post
è sufficiente confrontare il lavoro di getStartTimeOfBar() con PeriodSeconds() e con PeriodSecondsFast()
Il confronto deve essere fatto su qualsiasi TF tranne MN1
Le prestazioni sono superiori di circa 2 volte. Forse di 3 volte, considerando che misuriamo l'intera iterazione.
o è sufficiente confrontare questi due valori
Forse mi sfugge qualcosa, ma ho usato il tuo script per controllare PeriodSeconds (solo).