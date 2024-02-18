Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 242
Si aspetta che la funzione MathMin() sia deterministica. Quindi che dia sempre lo stesso risultato quando i due argomenti sono uguali. E non un risultato diverso a seconda che l'argomento sia il primo o il secondo.
fxsaber ha ragione, questo è un problema.
una vecchia caratteristica di Min/Max in MQL: funzionano come pensano gli sviluppatori, cioè correttamente :-)
sono gli standard ad essere sbagliati.
Se non fosse zero, allora sarebbe un problema. E a zero non influisce su nulla.
Per:
c++ - Qual è la differenza tra -0 e 0? - Stack Overflow
Quindi, tutto ciò che dovete sapere è che 0 = -0
Questa è l'intera caratteristica che non influenza i calcoli e la logica
Ho un'ottima comprensione della questione, quindi ho scritto entrambe le versioni di MathMin per dimostrare che funzioni matematicamente identiche nei linguaggi di programmazione producono risultati diversi.
Sembra che si tratti di un bug.
In C++ funziona bene:
nella console:
Long negative zero = 0
Domanda rivolta agli sviluppatori. È normale che nella finestra di debug la variabile Union non si espanda e non reagisca affatto a un clic?
I campi Union.Num1 e Union.Num2 sono stati aggiunti manualmente. Almeno in questo modo si possono vedere i valori...
Funziona come previsto! Il primo bit (indice di bit 0) è il bit di segno, che viene impostato per -0,0.
Questi sono anche altri casi speciali nel formato ieee 754. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values
non c'è nessun bug. In C ++ è la stessa cosa.
hai semplicemente commesso un errore di formattazione e di tipo
provate questo:
Nello stesso contesto, è possibile esaminare la rappresentazione a 64 bit dei doppi https://www.mql5.com/en/code/20822
o la versione più breve
Sì, ero di fretta. Grazie per la scienza ))
A volte è necessario inserire rapidamente un EA nel Tester. Potete farlo in questo modo.
Selezionate una data nel futuro e premete CTRL+F5 in ME.