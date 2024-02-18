Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 233

Poche cose.

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{      
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
      
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

fxsaber, 2023.07.19 18:55

HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - simili.

 
A volte è utile fare questo promemoria. 
void Func()
{
  int Доделать;
}
Allora il compilatore ve lo ricorderà. 
variable 'Доделать' not used    Test5-3.mq5     516     7
code generated          1       1
0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular'               1       2

Facendo doppio clic su "Fine" si arriva direttamente al punto giusto.

 
Apertura di un file tramite GUI. 
// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];  
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path,  
                     File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);    
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}
 
fxsaber #:
Finestra di dialogo FileSelect

Wow, non sapevo di

FileSelectDialog

Da quanto tempo è possibile?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Da quanto tempo è in grado di farlo?

Da oltre 3,5 anni.

fxsaber #:

Oltre 3,5 anni.

Davvero. Non ho riscontrato alcun utilizzo.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Infatti. Non ne ho riscontrato l'uso.

L'ho applicato io stesso in alcuni scenari(uno di questi). Non l'ho mai visto nemmeno a lato.

OrderSendAsync può richiedere più di cinque secondi per essere eseguito.
 
fxsaber OrderSendAsync può richiedere più di cinque secondi.

???

come?

 
Maxim Kuznetsov #:

???

Che te ne pare?

Si misura la durata e si ottiene il risultato. Mi è successo con TRADE_ACTION_MODIFY.

