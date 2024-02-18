Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 233
Errori, bug, domande
fxsaber, 2023.07.19 19:10
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - simili.
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
Facendo doppio clic su "Fine" si arriva direttamente al punto giusto.
Finestra di dialogo FileSelect
Wow, non sapevo di
FileSelectDialog
Da quanto tempo è possibile?
Da oltre 3,5 anni.
Davvero. Non ho riscontrato alcun utilizzo.
L'ho applicato io stesso in alcuni scenari(uno di questi). Non l'ho mai visto nemmeno a lato.
???
come?
???
Che te ne pare?
Si misura la durata e si ottiene il risultato. Mi è successo con TRADE_ACTION_MODIFY.