Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 228
Aggiunto.
Coloro che scrivevano senza usare le costanti non possono più farlo. In caso contrario, si verificherà un errore.
Sembra che l'innovazione prometta gravi bug nei codici scritti in precedenza.
Scusate... "TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 é il primo bit dell'elenco event???? Cioé, in quel part. evento enum si può avere a disposizione così ogni bit???
Fatemi sapere.
Esistono due tipi di broker che traducono l'orario USA/Europeo. A causa di ciò, in particolare, l'orario di rollover viene spostato.
Il tipo di broker può essere determinato automaticamente.
Risultati del lancio su alcuni broker.
RannForex-Server - Europe MetaQuotes-Demo - Europe FXOpen-MT5 - USA Alpari-MT5 - Europe Tickmill-Live - USA ICMarketsSC-MT5-2 - USA Darwinex-Live - USA
Salve!
Non so se sto facendo la mia domanda nel thread giusto o no...
L'essenza della domanda: ho realizzato un pannello con pulsanti, campi di input ed etichette basato su AppDialog della libreria standard.
Il cliente si è lamentato del fatto che quando si esegue lo zoom attraverso le impostazioni di personalizzazione di Windows,
solo i caratteri vengono ridimensionati sul pannello, ma i controlli stessi non vengono ridimensionati, con il risultato che le scritte vanno oltre i bordi dei controlli.
Come posso risolvere il problema in modo che non solo i caratteri, ma anche le dimensioni degli elementi del pannello e il pannello stesso vengano ridimensionati?
Certo, ho una piccola riserva e posso aumentare leggermente le dimensioni degli elementi, poi se aumento i parametri dello schermo al 125%
tutto si adatta, ma se li aumento al 150%, non si adatta nulla.
Voglio quindi risolvere il problema in modo radicale, in modo che gli elementi del pannello e il pannello stesso aumentino in proporzione alla scala. Come fare?
Ho capito che è necessario in qualche modo, probabilmente tramite WIN IP, ottenere questa cifra di scala - 100%, o 125% o 150%. La domanda è: come implementarlo nel codice EA?
P.S. Per chiarire. Il programma utilizza la libreria standard MQL5, ma è scritto in MQL4.
Sono grato in anticipo a tutti coloro che risponderanno....
Provare a definire la dimensione del testo prima di creare gli oggetti utilizzando TextSetFont() e TextGetSize()
Sono riuscito ad assemblare una costruzione di biciclette, che ho messo in pratica. Cercherò di spiegarvelo brevemente.
Esiste un lavoro di questo tipo con un database.
Ogni volta che si seleziona un elemento dal database, i suoi elementi vengono mescolati. Artificialmente, ma è necessario spiegarlo.
E qui è necessario fare quanto segue.
Spiegazione del codice: si seleziona un elemento per la prima volta, poi lo si fa più volte. Dobbiamo ottenere l'elemento che è stato selezionato la prima volta.
Dobbiamo aggiungere in qualche modo una classe DB per poterlo fare. Allo stesso tempo è impossibile dare accesso al puntatore all'elemento (DATA*).
La soluzione è aggiungere alcune righe alla classe DB.
Dopo di che OnStart si presenta in questo modo.
È possibile farlo perché la classe definita nel corpo della classe principale ha accesso ai membri statici nascosti di questa classe principale.
Spero che questo non sia un difetto del linguaggio MQL, ma un comodo standard (caratteristica).
