Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 227
Si tratta di un risultato interessante.
È strano che non sia ancora stato risolto:
A100, 2020.08.01 05:42Errore durante l'esecuzione:
Result: OnStart::unnamed#00000216656562DC80::f<ulong>
Atteso: OnStart::f<ulong>
Limitazione del compilatore.
Si tratta di un difetto evidente: credo che il compilatore dovrebbe già chiamare un'équipe medica per questo tipo di codice.È ipoteticamente possibile immaginare parentesi in macro annidate in tale quantità, ma non parentesi graffe.
L'aspettativa era di inizializzare da sinistra a destra, come specificato nel costruttore.
Ma si è scoperto che l'inizializzazione va dall'alto verso il basso per campi. E la sequenza di inizializzazione specificata dopo il costruttore non è importante. È corretto?
Si prega di indicare se questo è il comportamento corretto o meno, in cui la sequenza di inizializzazione dei campi di una struttura/classe dipende dalla disposizione reciproca dei campi e non dalle voci dopo il costruttore?
Perché gli sviluppatori scrivono una guida così dettagliata se poi nessuno la legge? Suggerisco di semplificare la guida a una frase: Chiedete al forum - vi aiuteranno!
Perché gli Sviluppatori scrivono una guida così dettagliata se poi nessuno la legge!!!? Propongo di semplificare la guida a una frase: Chiedete sul forum - vi aiuteranno!
Ho riscontrato una cosa molto spiacevole nel lavoro degli indicatori (MT5 e MT4).
Gli eventi bloccano il lavoro del timer.
Non esiste una cosa del genere in Expert Advisor.
Ancora una volta mi convinco che non ha senso utilizzare indicatori in cui è richiesto un lavoro stabile del timer. Questo è particolarmente vero per le interfacce reattive.
Ecco un indicatore che dimostra questo problema, in cui il timer è impostato su 20 millisecondi e il tempo tra gli eventi del timer viene visualizzato se supera i 100 millisecondi.
Ilyas, 2022.10.18 10:12 AM
Pensando di aggiungere classi/strutture per gli oggetti