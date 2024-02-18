Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 220
significa che in modalità di combattimento si dovrebbe spegnere tutte le sciocchezze grafiche senza minimizzare. Lascia che la grafica sia congelata se la finestra rimane visibile ma non attiva.
Ed è più facile e meglio, mi sembra, spegnere e rimuovere automaticamente tutta la grafica quando il mouse è inattivo, per esempio 1 minuto. Non appena il mouse è attivo - la grafica riprende.
Beh, ovviamente, hai bisogno di un interruttore "Auto-hide" per questa modalità.
significa che in modalità di combattimento tutti gli overhead grafici devono essere spenti senza minimizzazione.
Il kanvas del grafico stesso è disegnato senza minimizzazione. In modo sperimentale è stato trovato il modo di funzionamento del terminale, quando il VPS è caricato al minimo.
Spero di scrivere nell'argomento giusto.
1. Eseguire un test su diverse coppie allo stesso tempo, multi-valuta
Domanda: come ottengo il risultato per ogni coppia?
2Conduciamo l'ottimizzazione per diverse coppie allo stesso tempo
Domanda: come ottenere un risultato per ogni coppia?
---
Qualche tempo fa, circa 3 anni fa, hanno promesso di includere questo nel tester, ma finora non c'è nulla. O non lo trovo?
C'è un modo legale per fermare il funzionamento di Market Advisor o Signal Service, per esempio. Diciamo che non c'è accesso ad essi per una ragione o per l'altra - VPS.
Il metodo funziona se c'è una restrizione sul server di trading. Devi solo riempire tutto con ordini pendenti, ma con attenzione, altrimenti sarà impossibile chiudere le posizioni aperte.
Forse qualcuno scriverà un tale prodotto di emergenza del mercato...
MQL5. MESSAGE BOX duplica i messaggi nel registro "Experts". Per favore, consigliate come disabilitarlo. ***
Grazie!
Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e trucchi
fxsaber, 2017.09.22 20:43
POSITION_TIME_UPDATE è rilevante solo per cambiare il lotto di una posizione. Per esempio, una chiusura parziale di una posizione su qualsiasi tipo di conto o un'aggiunta di netting.
I cambiamenti nei livelli SL/TP non influiscono su POSITION_TIME_UPDATE.
Parafrasando, POSITION_TIME_UPDATE è influenzato solo dalle modifiche riflesse nel Trade History - trades. I livelli SL/TP non si applicano a tali modifiche, quindi non sono interessati.
Ci possono essere situazioni in cui POSITION_TIME_UPDATE_MSC == POSITION_TIME_UPDATE nonostante i cambiamenti nella dimensione del lotto.
Ordinamento pratico di una serie di strutture
Applicazione
Risultato
Non sono sicuro di come mantenere la funzionalità (sottocampo e metodo) e l'usabilità. Forse questo farà al caso vostro.
Applicazione.