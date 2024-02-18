Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 170
Se l'EA riceve i dati da un altro simbolo/TF e non ha ticchettio da un minuto e mezzo, la prossima richiesta di indicatore da questo strumento TF restituirà un nonsenso, anche se il CopyBuffer funzionerà senza errori, e anche la linea sopra iTime e iOpen restituirà i valori corretti.
Della "durata della cache delle serie temporali" lo so (anche se, a quanto pare, lì era di 3 minuti), ma perché "cade", se non ci sono tick, non capisco affatto. Reso periodico a scatti CopyClose da timer.
Ogni due minuti devi strappare la serie temporale di qualcun altro. Non meno.
Si trattava di 150 secondi, che chiamavano i ticchettii di quello strumento molto estraneo. Ha funzionato bene. Solo quando queste pause nei tic avvenivano, falliva.
Ho fatto 50 secondi e l'ho cronometrato. Spero che funzioni. È difficile cogliere queste "peculiarità".
Su un hedge una posizione può consistere in diversi trade IN. Questo viene fatto con un'esecuzione parziale.
In questo caso l'ordine parzialmente eseguito cambierà il suo ORDER_TIME_SETUP(_MSC) al tempo della prima (eventualmente penultima) operazione. In altre parole, sarebbe impossibile determinare dalla cronologia quando, per esempio, è stato piazzato BuyLimit.
Di conseguenza, la posizione nella copertura può avere un prezzo aperto frazionato, come spesso si può vedere sul netting.
Potresti elaborare questo in modo più dettagliato?
Ho lottato a lungo con lo strumento delle reti. Uso i prezzi degli ordini Stop e Limit per mantenere intatto il passo della griglia. Voglio capire, state dicendo che il tempo di immissione dell'ordine cambia quando l'ordine è parzialmente eseguito? Può accadere? In che modo più operazioni IN possono influenzare un ordine?
Per l'evidenziato grazie. Metterò un controllo. È nel prezzo di apertura dell'ordine che a volte succede qualcosa e la rete viene buttata giù.
Può spiegarsi meglio?
Ecco il prezzo di apertura di una posizione live ancora in copertura.
La tempistica dell'ordine sta cambiando esattamente nella storia. L'ordine dal vivo per il volume rimanente - non lo so.
È il prezzo dell'ordine o la posizione? Naturalmente posso supporre che il tempo dell'ordine per il volume rimanente possa essere cambiato, dopo tutto, una parte di esso è stata eseguita, e l'altra parte può essere stata messa su un ordine separato. Ma se scegliamo la cronologia per ID di posizione, il tempo dell'ordine con indice 0 nella lista degli ordini non dovrebbe cambiare, credo di sì. Ma ho messo il prezzo per essere controllato dalla stampa.
È il prezzo di un ordine o di una posizione?
Posizioni.
Naturalmente, posso ammettere che il tempo dell'ordine per il volume rimanente può cambiare, dopo tutto, una parte di esso è stata eseguita, e per la seconda parte si potrebbe fare un ordine individuale. Ma se si seleziona la storia per ID di posizione, il tempo dell'ordine con indice 0 nella lista degli ordini non dovrebbe cambiare, mi sembra.
L'ordine di apertura cambia il suo tempo nella storia.
L'ora in cui l'ordine è stato effettuato non è registrata sull'immagine, ma era sicuramente ieri come indicato nella cronologia. Ed è stato attivato oggi. Ma è l'apertura del volume completo. Ma non ho ancora avuto un'apertura parziale. Continuerò a guardare.
L'ora dell'ordine non è registrata nell'immagine, ma era sicuramente ieri come indicato nella cronologia. Ed è stato attivato oggi. Ma è l'apertura del volume completo. Ma non ho ancora avuto un'apertura parziale. Continuerò a guardare.
Nel quadro verde a esecuzione parziale sono diventato uguale al quadro rosso inferiore. Il parziale era due scambi.