L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 985
buttare via il tuo perfezionamento con stop di 50 pips irrealistici.
È il tuo primo giorno dietro il tester
gli sviluppatori sono dei machinelayer, per la miseria!
Sono solo stufo che tu pretenda i risultati!
Che cosa ha mostrato? Alcune curve di origine sconosciuta con un fico in tasca sotto forma di periodo di apprendimento alla fine del grafico? Nemmeno un tester!
Ed ecco il risultato, 360% in 14 mesi, con un grafico di bilancio decente, con un mucchio di caratteristiche, con testo sorgente.
E a MO ha un risultato diretto.
Questo è un EA raffinato da qui
L'input è una variabile casuale uniformemente distribuita da cui otteniamo acquisto/vendita. Vedi - a caso.
Ma negli esercizi del modello in questo ramo l'errore è sempre inferiore al 50%, e il rapporto tra redditizio e non redditizio nel caso base è 47/53.
Allora perché avete bisogno del MO? E perché avete bisogno del MO nella vostra versione? Dopotutto, non fornisci alcuna prova che il modello non sia riqualificato! E se NON per affrontare il problema della riqualificazione, ecco un EA gratuito diPetr Voytenko per tutti i partecipanti.
Sembra un ottimo consigliere (!!!!)
link rotto
Ci sono passato anch'io, tipo 10 anni fa. Ne ho scritto da qualche parte. Ho elaborato accordi ottimali per la chiusura del supporto e ho reso le mie entrate casuali per non dare fastidio. L'idea era quella di ridurre al minimo le perdite utilizzando metodi di chiusura di trailing. Con mia sorpresa, il mio profitto era di circa il 10-15% al mese.
sembra che un consigliere figo fosse (!!!!)
il link è rotto.
Perché è rotto? Per me funziona.
Ecco il testo
Quando l'ho visto, ero entusiasta - è la prova più chiara che dovremmo avere a che fare con la capacità predittiva dei predittori, e necessariamente con la prova che questa capacità predittiva non cambia molto.
È allora che il tester ci dimostrerà questo fatto.
E cosa prova il tester per il Random Advisor? Dimostra solo che c'è una selezione casuale dell'ordine all'entrata. Il tester di questo EA prova il comportamento futuro dell'EA? Non è così, la domanda non è stata posta in questo modo.
cool
ecco una versione automatizzata del trading manuale
Ed ecco un'altra opzione a causa di altre prese/stop
La perdita, che si è accumulata per molto tempo in piccole porzioni, è qui tutta in una volta.
Cambiando i parametri si possono ottenere tutti i tipi di look diversi.
Mi sembra che sia solo una prova della casualità del mercato, almeno la casualità per un osservatore.
Di fatto, lavoro come se fosse un processo casuale. Sì, una parte delle tendenze è persa, ma è compensata da un maggior numero di scambi, perché il rumore è più ad alta frequenza.
Hmm. Alla fine, il grosso del profitto è fatto dal supporto commerciale. Beh, e probabilmente la MM, che non ho mai capito).
Sì, ha un posto.
La teoria dei giochi inizia con il seguente problema.
In una stanza completamente buia e bendato, il re cerca di catturare il suo paggio, anch'esso bendato.
Domanda #1: Quale strategia dovrebbe seguire il re per catturare il ragazzo, che si nasconde negli angoli, nel numero minimo di passi?
Domanda 2: Quale strategia dovrebbe usare lo scagnozzo per evitare il re, che si nasconde negli angoli, per un numero minimo di passi?
La risposta è la stessa: una variabile casuale distribuita uniformemente.
Dietro un grafico di bilancio molto positivo c'è proprio questa posizione che l'incremento di quotazione è un valore uniformemente distribuito
Sì, è così.
Bene, eccoci al processo di Wiener, o processo simile a Wiener. Cosa c'è da prevedere? Il miglior predittore è il valore stesso.
Ma possiamo prevedere una distribuzione normale (o quasi-normale). Non in senso letterale, naturalmente, come una traccia di candela.