L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 981
Mi chiedo se il codice che è auto-scritto all'interprete non possa essere compilato in codice byte. Per esempio, avvolgendolo in un lotto.
È possibile e non necessariamente un pacchetto. Le funzioni sono le più interessanti. Sembra che sia possibile scrivere pezzi di codice che possono poi essere eseguiti da eval.
Nessuno ha delle foto?
qualcuno scambierebbe una cosa del genere?
Ecco una foto per te, posso fare anche questo. Ma nonostante la bellezza - non ci sarà alcun profitto sui nuovi dati, i modelli redditizi sono fatti e sembrano molto diversi.
Ecco una foto per te, posso fare anche questo. Ma nonostante la bellezza - non ci sarà alcun profitto sui nuovi dati, i modelli redditizi sono fatti e sembrano molto diversi.
quindi non avete un test.
come sono quelli redditizi? e se si riallena praticamente sempre, ne vale la pena?
Ma nonostante la bellezza - non ci sarà profitto sui nuovi dati, i modelli redditizi sono fatti e sembrano molto diversi.
Come sono fatti e come appaiono quelli redditizi, se non è un segreto?
è sedersi e incepparsi per un anno in questo modo?
hmm... è un'esperienza di apprendimento?
sta imparando a destra della linea rossa, poi funziona nel passato per un po', e poi già traballa.
Non ho una buona strategia di base.
C'è un modo per accelerare la formazione?
anche un giorno
Non si può trovare un vero modello attraverso il MOE, si può solo insegnare qualcosa che non cambia. E questo è qualcosa che dovreste cercare separatamente.
Questo è essenzialmente un modello puro, solo i prezzi sono alimentati all'ingresso e le uscite sono selezionate automaticamente.
Perché è una moda testare su dati più vecchi rispetto all'allenamento?
Propongo di lavorare insieme con la mia strategia di base di trend-following - cercare l'entrata e l'uscita predefinita - trawl usando il canale di Doncian.