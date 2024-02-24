L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 980

Maxim Dmitrievsky:

È scritto - libreria di analisi numerica alglib, portato a MT5. L'ho già usato su e giù, nessun problema in generale, la libreria è buona. Ma senza visualizzazione e modelli più recenti. Sembra che la biblioteca non sia più sviluppata, il loro sito è silenzioso.

Sì, l'ho mancato. Non ti dispiace per il tempo sprecato in una biblioteca senza uscita?

Vladimir Perervenko:

Sì, l'ho mancato. Non ti penti di aver sprecato il tuo tempo in una biblioteca senza uscita?

Se cominci a lodare R, dovrò chiederti di dimostrare sei mesi di statistiche

 
Alexander Ivanov:

Buon pomeriggio ))


Mentre state cercando qui fino ad ora, abbiamo già creato REE - l'elemento russo di svolta.

Questo è il "quinto elemento" - il graal, la pietra filosofale, il cinabro, il sistema del qi, la conquista dei nostri esperti scientifici in algoritmi.

Ora qualsiasi progetto economico-finanziario sarà ottimizzato dall'analisi dei neuroni profondi sulla RPE.

Cioè, in futuro, 1 rublo sarà equiparato a 1 dollaro - attraverso i progressi economici.


stiamo marciando insieme verso un futuro più luminoso!)

Dove vivi e come ci arrivo? Voglio provare questi funghi!

 
 

quando cercavo di insegnare al mio robot..... il robot ha insegnato a me :)))

non si può sapere))

 
Alexander Ivanov:

quando cercavo di insegnare al mio robot..... il robot ha insegnato a me :)))

non capisci))

Beh, sì. Se fai un ATC, ti addestri. È abbastanza normale.

 
Ecco il problema. Uno che sa cosa nutrire e insegnare a un neurone non ne ha bisogno. So cosa insegnare e quali predittori sono necessari per farlo funzionare. Ma non ho bisogno di insegnare loro per trecento anni, perché tutto va benissimo anche senza. Un cervello ben affinato è la migliore rete neurale. Il mio amico artista ha usato i suoi occhi per trovare tutti i modelli in due sere bevendo brandy :) Ed ecco 980 pagine e nemmeno un buon modello. Le stronzate sono stronzate.
 
Wizard2018:
Ecco il problema. Uno che sa cosa nutrire e cosa insegnare a un neurone, non ne ha bisogno. So cosa insegnare e quali predittori sono necessari per farlo funzionare. Ma non ho bisogno di insegnare loro per trecento anni, perché tutto va benissimo anche senza. Un cervello ben affinato è la migliore rete neurale. Il mio amico artista ha usato i suoi occhi per trovare tutti i modelli in due sere bevendo brandy :) Ed ecco 980 pagine e nemmeno un buon modello. Le stronzate sono stronzate.

Non importa. Tu hai un cervello tuo - questo è sufficiente. L'importante è avere dei pensieri.

Non ho altra esperienza che la mia). Ho avuto l'idea da qui, e ho passato 3 mesi a capire cosa nutrire il NS. L'ho capito, nessun predictor, nessun overkill - l'NS fa tutto da solo.

 

In R-3.5.0 quando i pacchetti vengono aggiornati, vengono compilati in byte-code. Questo non era il caso prima.

E i pacchetti che non vengono aggiornati?

Vorrei avere tutti i pacchetti in bytecode. Ho visto un articolo che mostra che il bytecode è molte volte più veloce.

 
SanSanych Fomenko:

In R-3.5.0 quando i pacchetti vengono aggiornati, vengono compilati in byte-code. Questo non era il caso prima.

E i pacchetti che non vengono aggiornati?

Vorrei avere tutti i pacchetti in bytecode. Ho visto un articolo che mostrava che la velocità del bytecode è molte volte più veloce.

Forse disinstallare e reinstallare? E poi si compileranno in codice byte?

Mi chiedo, è impossibile compilare il codice, che è scritto indipendentemente nell'interprete, in codice byte? Per esempio, si può formare un pacchetto.

