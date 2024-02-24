L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 857
L'API del calendario è stata annunciata, ma non è ancora in MT5.
quindi sarebbe interessante usare lo sfondo delle notizie... non so se i risultati sarebbero soddisfacenti, ma per curiosità
+ bisogno di googlare intensamente per nuove ricerche sul lavoro con la non stazionarietà. In RL questa ricerca si sta facendo intensamente al momento, cioè l'argomento è ancora in evoluzione, quindi per ora me ne sto seduto. L'esempio più semplice è il feedbacks manifold effettivo, non può essere calcolato analiticamente o immaginato, quindi solo attraverso esperimenti multipli :)
Un calendario è fantastico! E nel frattempo, è necessario capire gli indicatori chiave di questo calendario, che hanno almeno un potenziale impatto sul prezzo della valuta, sulle aspettative del mercato. In generale, il mercato è rumoroso con le speculazioni, ma tuttavia le banche centrali spingeranno gli interessi dei loro paesi, specialmente gli USA, la Gran Bretagna, l'UE, la Cina e la Russia. E le grandi società finanziarie se ne rendono conto.
Per esempio, ci sono più di 50 indicatori economici per analizzare la performance finanziaria delle aziende. In realtà usano 4-5 indicatori chiave per un'azienda - se sei fortunato a lavorare con un economista, altrimenti li calcolano tutti e 10 o anche 20. Ecco perché bisogna parlare con i finanziatori - ogni stato ha le sue caratteristiche e il suo insieme di parametri chiave per il suo stato attuale: recessione, ripresa, ripresa prima del previsto, crisi (recessione prima del previsto), e così via. Altrimenti ci si può perdere in questo calendario.
E per quanto riguarda gli altri due parametri - probabilmente puoi farlo da solo.
Buona fortuna,
Conosco bene FA, ci sono analisti che conosco con una vita di esperienza
Sì, un altro 4 parametro è la valutazione della situazione politica intorno alla "BASE" base e valuta quotata. Questo è un parametro utente (analitico) molto probabilmente. Cioè, probabilmente dovrebbe essere in qualche modo ponderato manualmente da qualche sistema, sono sicuro che i finanzieri hanno una cosa del genere. Scontri politici, guerre commerciali - tutto ciò influisce sul mercato finanziario non peggio dei rapporti delle banche centrali dei paesi che emettono le valute nazionali. Sicuramente hanno un sistema di notizie analitiche che fornisce esattamente una sorta di fattore di rischio per le previsioni valutarie basate sulle relazioni politiche tra i paesi. Lo stiamo vedendo oggi in diretta sul rublo)) Da un lato alcune industrie vinceranno, altre industrie ad alta intensità di importazioni perderanno. Poi guardiamo il volume della loro partecipazione alla formazione del bilancio e calcoliamo l'impatto finale sul bilancio. Sembra che il bilancio a causa del petrolio / gas non soffrirà, ma ancora una volta, le industrie colpite dovranno sovvenzionare. Tutto è molto interconnesso, è necessario calcolare)))) In generale, ci sono un sacco di fattori per l'analisi pertinente (significativo) / formazione del sistema di trading NS. Capisco che non voglia più imparare dalla storia delle citazioni... Ma se si crea un nuovo algoritmo, che è stato menzionato sopra - la storia delle quotazioni aiuterà a controllare la relazione di questi 4 parametri chiave (condizionatamente) e il comportamento dei prezzi, non nel breve termine, ma nel medio e lungo termine di sicuro. Tuttavia, la soluzione potrebbe essere ancora più semplice, sto solo condividendo la mia idea. Sta a voi decidere.
Il problema è che i fondamentalisti stanno facendo ancora peggio con i modelli macroeconomici che i neuro-networker con i loro :)))
@geratdc_
Si può facilmente raggiungere R2 > 0 ritorni. Questo sarebbe anche sufficiente per trarre profitto su eurusd m5 facendo trading sui prezzi di apertura delle barre, assumendo uno spread di uno o due pip. E tutto questo è abbastanza fondi pubblici, la cosa principale è sapere come usarli.
Ma dove si possono trovare questi spread?
Poi iniziano problemi ancora più complicati, ma non è accettato parlarne su questo forum, è anti-pubblicità.
E quelli che sono più intelligenti di me - anche con indicatori standard e impalcature.
@geratdc_
Smettila con le stronzate, darkie.
monitoraggio in studio, non siete ancora all'altezza delle questioni più complesse di cui si scrive apertamente sul forum (compreso me che scrivo) :)
Tutti questi post sembrano stupide scuse, onestamente. Crederesti a te stesso?
E questo dato che non nego la possibilità di un TS redditizio su NS (come anche senza). Ma non capisco tutto questo scrivere a vuoto senza fatti.
Non capisco tutte queste sciocchezze sul trading su m5 opps e sul tener conto dello spread. L'influenza dello spread è minuscola.
Non capisco tutto questo scrivere a vuoto.
Non uso gli algoritmi di altre persone. Non è una scrittura vuota quando hai un algoritmo e un rapporto, e puoi fare un paio di suggerimenti su come implementare meglio TC.
Hai inviato un rapporto del tester in cui il tuo NS non funziona, anche se forward e backtest sembrano gli stessi. Ho anche questi, ci sono anche quelli che fanno soldi ma non sempre, e io voglio sempre (o quasi sempre). E solo allora potrò dare consigli.
Tutto quello che ho visto sono frammenti di rapporti senza spiegazioni dettagliate, e il monitoraggio di Mihajlo. Questo è tutto. Ho descritto le mie scoperte, per così dire, in modo più o meno dettagliato.
È facile. Non è molto di cui vantarsi, ma in generale la dinamica rimane la stessa. La cosa principale è arrivare alla moltiplicazione dei lotti e allora sarà più divertente...
Sto guardando, aspettando che la gamma annuale sia almeno 2x