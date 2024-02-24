L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 796
SONO A_K2. Da non confondere con nessun altro! E il processo di pseudo-Markov si mostrerà, oh, come si mostrerà. Ma ci sono persone qui che sono più fighe di me. In attesa del Graal. A tutti!
Nel 2003 e prima, c'è un modo per guardare i verbali?
Quando per caso ho scaricato la storia di M1, sono rimasto stupito.
Sai, è come il paradiso.
E il processo sembra essere lo stesso - per lo scambio...Naturalmente mi sono subito ricordato dove portava il "dalla teoria alla pratica", comprensibilmente alla citazione del 3° anno, non diverso
Mikhail, capisco che vedi il mercato dall'interno, ma semplicemente non sai nulla di programmazione e non puoi fare un robot. Ma, per così dire, vuoi mostrare a tutti come fare soldi. Giusto? Hai provato a lavorare come freelance?
Questo è assolutamente sbagliato. Il mio robot di trading e gli indicatori sono tutti sviluppati da me. Non voglio mostrare come fare soldi, ma non posso guardare molto seriamente le persone che hanno sbagliato in alcuni punti, quindi cerco di aiutarle a trovare la loro strada nella giusta direzione, per così dire. Sono un insegnante, non me ne frega niente di insegnare, perché ho una mente curiosa e molte cose interessanti. Sono una mente curiosa ed è interessante per molti aspetti, ma quando vedo un uomo che crede nel suo approccio e non vede errori critici in esso, non posso andare via.
Hmmm... Allora perché hai bisogno della squadra di algoritmi e codificatori che vuoi creare?
Se questa è una statistica, avete già fatto progressi quest'anno. +0,01% non è un cattivo inizio. Tutti sappiamo insegnare, ma non vogliamo imparare.
Bene... che ne dici ora? Interessante da sentire....
Non posso che lodare). Augurandovi buona fortuna. È onesto.
Hmmm... Allora perché hai bisogno di una squadra di algoritmi e codificatori che vuoi creare?
I programmatori sono necessari in P per non perdere tempo e creare rapidamente un sistema su qualsiasi pacchetto scelto e provare o confutare l'essenza dell'approccio.
c'è
ecco perché non uno vero.
Dopo le battaglie verbali di ieri è giunto alla conclusione che per rendere pubblica la mia ricerca nel campo della regressione, e soprattutto per condividere esperienze e rivelare i segreti come è allo stesso tempo riluttante. Questo è dovuto ad alcuni individui che non hanno dato alcun contributo allo sviluppo del ramo, ma sono in grado di chiamare i nomi solo perché non possono capire di cosa si tratta. Continuerò a lavorare verso la regressione, ma non così rapidamente come vorrei, perché dovrò affrontare molte cose da solo. Pubblicherò qui solo i risultati, sia provvisori che finali. E chiedere aiuto. Non senza questo. Siamo una comunità che dovrebbe aiutarsi a vicenda.
Se siete esperti in uno dei pacchetti R nel campo dell'apprendimento automatico e questo pacchetto è il più flessibile, e sentite una sete inestinguibile di ricerca e ottenete un prodotto finale sotto forma di un algoritmo specifico, che si traduce in buoni modelli di regressione funzionanti, confermati da test ripetuti e che vi soddisfano come trader. Vi aspetto nella mia area personale e continueremo lì.
Da l'abilità di scrivere rapidamente codice in R per il pacchetto scelto. Da me per condividere esperienze e intuizioni sulla formazione di un set di predittori, l'organizzazione del sistema AI, così come il metodo per selezionare il modello più appropriato per l'output di un'ottimizzazione ripetuta di uno stesso file di allenamento. Poi, il consulente e il passaggio alla pratica, cioè guadagnare la grana, piuttosto che chiacchierare sulla teoria della distribuzione delle leggi markoviane o non markoviane delle teorie dei guadagni mondiali e degli extraterrestri.
Fatti la domanda: "Per cosa sei qui? Trovare e provare il diritto all'esistenza di una legge scoperta e conosciuta solo da voi. O solo per fare soldi. E non solo pasta e baublicha. Se sei nella prima categoria, allora non dovresti nemmeno bussare alla mia porta. Perché sono qui solo per spalare, e anche con un mucchio di tugriks. Preferibilmente un importo con uno e molti zeri.