L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 802
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sul punto 1, posso supporre che i fattori comuni per i predittori sono erroneamente selezionati come accettabili per diversi strumenti.
Sul punto 2 segue da un errore del punto 1.
Sul punto 3 molto probabilmente la struttura dell'onda non è presa in considerazione.
Per l'item 1 posso suggerire che i fattoricomuni accettati per diversi strumenti sono stati erroneamente selezionati come predittori.
Per quanto riguarda ilpunto 2, segue dall'errore del punto 1.
Non credo, poiché la scelta dei predittori è molto fortunata. Quelli che ho usato per anni li ho avuti selezionando su 200. Solo un fatto.
Sul punto 3 la struttura dell'onda non è probabilmente presa in considerazione.
Ecco un grafico del predittore con sd = 1%
Ed ecco il grafico con sd=10%.
p.s. e dichiari il suo indirizzo di casa...
è una rottura di palle arrivarci dalla tua yurta Kolyoma.
Sul punto 1, posso supporre che i fattoricomuni per i predittori sono erroneamente selezionati come accettabili per diversi strumenti.
Sul punto 2 segue l'errore del punto 1.
Non credo, poiché la scelta dei predittori è in gran parte fortuna. Quelli che ho usato per anni li ho avuti selezionando su 200. Solo un fatto.
Sul punto 3, la struttura dell'onda non è probabilmente presa in considerazione.
Ecco un grafico del predittore con sd = 1%
Ed ecco il grafico con sd=10%.
Senza un riferimento temporale allo strumento (o agli strumenti) è difficile trarre delle conclusioni.
sarà difficile arrivare dalla tua yurta di Kolyma
hahahaahah)))) LoL
hahahaahah))) LoL
su renne non nutrite
Giovani neuronisti, non siete invitati dalla Sberbank?
Herman Gref sta solo sognando di sviluppare AI ....
Giovani neuronisti, non siete invitati dalla Sberbank?
Herman Gref sta solo sognando di sviluppare AI ....
scrive tutto questo sotto diversi nickname.
questo è tutto ciò che scrive, sotto diversi nickname
hahaahahahaha))))
su renne non nutrite.
Qual è la differenza tra renna e alce? Condizionalità. Perché reagire.
La redditività di TS dipenderà sempre dalle previsioni.
Il NS è progettato per reagire rapidamente alla situazione attuale e la capacità di prevedere un possibile scenario nel futuro.
Sottolineo POSSIBILE.
Una rete neurale non può mai garantire, ma solo speculare.
Dobbiamo essere d'accordo con questo?
Non ho mai capito le tue dichiarazioni, le tue foto o la tua filosofia
Ok, sono d'accordo, che mi importa?