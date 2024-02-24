L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 790

il conto ha recuperato negli ultimi giorni dopo la perdita della scorsa settimana dimostra che il metodo è corretto e la direzione è giusta, e ottenere un modello di previsione insieme ai partecipanti confermerà finalmente la correttezza del metodo utilizzato nell'area del mio conto sarà pubblicato più tardi.......
 
Alexander_K2:

Non è che l'argomento sia andato da qualche parte - è "offuscato". Non c'è una moderazione regolare. Qualche ammucchiata, anche peggio del mio thread.

Ma dobbiamo aspettare che l'uomo con il Graal venga alla ribalta.

In attesa.

In attesa di tale:


 

Più o meno. Ma, con spiegazioni obbligatorie - ingressi/uscite, software utilizzato, ecc.

Non svelare tutti i segreti - ma le cose di base dovrebbero esserci.

 
Se guardate l'equilibrio di un tale commercio vedrete ovvi overshoots. di regola, questo tipo di equilibrio non è senza di loro, il che non è buono.
 
Ildottor Trader:

Ho ricevuto anch'io quel messaggio. La novità è che questi token NMR pagheranno a pezzi per mesi, e il prezzo di NMR sta scendendo.
E il conto kaggle deve essere più alto di un antipasto.

p.s. C'è un sacco di confusione in corso al numeraire. Oppure i risultati inviati poche ore prima della fine del concorso si rifiutavano di essere accettati e rimanevano non elaborati. Altrimenti un modello basato su un insieme di predittori scelti a caso diventerebbe improvvisamente "non originale" anche se la probabilità di non originalità è quasi nulla. Anche le probabilità non sono così chiare, a volte tutti perdono subito.

Sembra che due volte all'anno organizzino un aggiornamento della vetrina, tutti corrono a comprare i loro gettoni e li perdono in scommesse. E così gira e rigira.

Mmmm, i numarais sono davvero molto loschi, ti fanno "giocare" nel loro fottuto "stacking" che è completamente idiota a dir poco (il rischio è molto più alto del profitto), e non danno premi senza stacking.

 
Wow, è vero, è così da più di un mese ormai. Non ci vado da un po', non lo sapevo, altrimenti sarei stato ancora più sgradevole su di loro in quella citazione.
 
È difficile per me parlarne, ma qualcosa mi ha fatto decidere di farlo.
E questi sono gli ultimi post di Mikhail. L'unicità del suo approccio, il suo pensiero fuori dagli schemi,
apertura dell'anima al mondo, a volte affascinante. Michael, continua così!
Tutto questo merita le più calorose parole di sostegno. Ma, Mikhail, è ora di passare a
Ma, Mikhail, è ora di passare al livello successivo! Per implementare le ultime idee è necessario un diverso tipo di calcolo.
Metti giù il pitone, le bavette e prendi il codice.
Benvenuti nel meraviglioso mondo dell'informatica quantistica!
 
Assolutamente d'accordo e ci ho pensato. Il futuro è in quantum....

 
Ivan Negreshniy:

State aspettando questo:


non dirmi che è reale con un tempo di trading totale di più di 3 mesi
 

Sono finalmente a casa e prima di tutto voglio scusarmi per il mio lungo post che è semplicemente impossibile da leggere, ma all'epoca ero Chukchi quindi ho scritto quello che pensavo senza punteggiatura o ortografia. Ho detto quello che volevo dire e alcuni pensieri sono pertinenti. L'importante è riuscire a capirli in un testo così scomodo.

Il prossimo... Ecco un link a un blog dove ho postato quello che ho scritto su BO. Fate attenzione alla sezione "Approccio allo strumento" dove vi propongo esattamente quello che ho fatto oggi. Questa è la scelta delle condizioni iniziali.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174

Attendo obiezioni per correzioni e modifiche. Ma siamo d'accordo su quanto segue. Se non siete d'accordo con qualcosa e pensate che sarebbe meglio fare diversamente, allora dovete presentare argomenti di peso, che non devono necessariamente essere conferme della pratica o dell'esperienza, saranno sufficienti conclusioni logiche (ragionamento adeguato) sul perché pensate di fare così. Niente più verbosità, solo un calcolo o una proposta fredda e fondata.

Propongo di scegliere le condizioni iniziali descritte nell'"Approccio allo strumento", di cui abbiamo praticamente parlato oggi, proprio in questa sezione descritta più in dettaglio. Non dimenticate che questa è una bozza.

Se domani siamo d'accordo sui termini iniziali e nessuno ha obiezioni, passeremo alla fase successiva.

Ho iniziato a scrivere un altro articolo sul quale sono stato spinto dall'idea che sarebbe bello avere una metodologia, come al college, che sarebbe stato scritto nero su bianco sarebbe come fare, e come non.

Il punto è trovare tali metodi che siano applicabili sia alla regressione che alla classificazione e che mostrino risultati comparabili. Cioè, metodi generali utilizzati in generale nell'apprendimento automatico. Voglio solo capire perché la maggior parte non riesce a soddisfarli e finora c'è solo una risposta. Siete profondamente convinti di fare bene qualche passo perché può essere spiegato logicamente e avete letto da qualche parte su di esso, ma quello che fate effettivamente non può essere fatto in quel modo e questo è un errore. IMHO naturalmente... Esempio che ho dato prima con la dimensione della gabbia e il numero di ingressi. Il punto è semplice. Ora organizziamo l'intero processo di apprendimento a modo mio e guardiamo i risultati e confrontiamoli. Non sono sicuro che il risultato sarà migliore del tuo, ma vale la pena provare. Poiché questo sarà uno studio, ci saranno errori da parte mia, e attraverso il lavoro di squadra e il dibattito, potremmo arrivare in fondo. Sembra strano rendersi conto che con così tanti pacchetti P diversi nell'area MO non ce n'è uno che sia robusto. La maggior parte di loro sono robusta, è solo che stai facendo qualcosa di sbagliato se non ottieni risultati. Quindi, controlliamo, sotto la mia supervisione :-) Anche se non lo sto chiedendo, ma se non ci saranno evaporatori per il codice e in generale la gente non è interessata a questi movimenti, andrò nel mondo delle scommesse sportive e proverò lì. Ho costruito modelli di scommesse prima, ma voglio provare di nuovo con le nuove conoscenze che ho acquisito.

Vorrei usare i risultati della regressione nel mio articolo così come i risultati della classificazione. Dopo questa ricerca spero di ottenere metodi generali per costruire sistemi simili. Quindi questo è tutto. ...

Oggi è un altro giorno davvero deprimente. Il mio hosting provider si è improvvisamente bloccato e non può salire fino ad ora. Nessuna risposta dall'UPU stesso, così come il sito web dell'azienda e i telefoni del supporto tecnico. Spero che ULTRAVDS si regga in piedi e continui il suo lavoro, ma al momento era giù e nessun accesso ad esso :-(


Come promesso, ho messo il risultato del trading ed è tutto al momento del cambiamento dei futures e del passaggio alla modalità dell'ora legale.


