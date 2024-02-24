L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 779
Ricevo un dollaro in meno ogni settimana grazie a questo ramo e senza tenere il lavoro e il divertimento in questo ramo... Divertente!!!!
La cosa principale è non bruciarsi. Buona fortuna nel trading.
Infatti, questo è uno dei segni che la ST è adeguata al mercato...
Credo che qualsiasi movimento di mercato debba avere una premessa. Non c'è un movimento di mercato irragionevole. Anche piatto dovrebbe essere basato sulla precondizione.
Quindi il nostro compito è quello di valutare correttamente questi prerequisiti prima dell'inizio del movimento.... IMHO naturalmente....
Una delle opzioni è quella di valutare il mercato nei momenti del segnale CONTROL delle strategie di tendenza. Che si tratti di una vera inversione o di una falsa ....
Hai ragione, Mish.
Non sei l'unico che ci pensa.
Trovare la risposta è difficile perché nessuno che commercia può guardare tutti gli altri terminali.E nel 2008, i DC sono stati bruciati perché non c'è abbastanza informazione neanche dentro un DC...
Solo le informazioni provenienti da uno scambio reale possono darvi un vantaggio del mezzo per cento sugli altri. A volte è sufficiente.... In situazioni difficili...
1a versione del bot RL
Beh, l'autoformazione è forte, almeno non devi prendere l'obiettivo
La metà destra è OOS. Questo è il risultato di ciò che il QB ha suggerito per OOS.
La metà destra è OOS. Questo è il risultato di ciò che è stato suggerito per OOS in KB.
Ti sbatterò su questo più tardi, non l'ho ancora capito :)
molto cool!
Cosa vuol dire che non devi raccoglierlo? Sa che il padrone vuole ottenere un profitto? O forse il padrone vuole un prelievo minimo? Cos'è la telepatia qui?
:D
E ottiene la strategia ottimale sui primi 10 giochi, poi non c'è un miglioramento significativo
1 ° gioco con una politica casuale, e spesso solo è negativo, poi converge immediatamente all'ottimale... ancora non capisco perché così rapidamente, probabilmente solo l'algoritmo così raccolto
Manca qualcosa in queste immagini - prova in avanti (e probabilmente non per caso ;) ).
Qualsiasi programmatore alle prime armi può costruire un tale grafico nel backtest.
Queste immagini mostrano esattamente ciò che è stato scritto.
Non ho idea delle matricole, a quanto pare gli studenti locali non hanno nemmeno raggiunto il 1°Ho mostrato esattamente quello che l'ottuso Vizard ha mostrato ieri e poi si è spaventato e ha cancellato