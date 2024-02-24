L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 384

Maxim Dmitrievsky:

8h non ha nemmeno provato, è andato direttamente alla versione completa gratuita, ma ha bisogno di un account

Sì, l'ho trovato, ho fatto il login, ho giocato un po'...

E come faccio a specificare dove sono le caratteristiche e dove è il targeting?

Aliosha:

Sì, l'ho trovato, ho fatto il login, ho giocato un po'...

Come si fa a specificare dove sono le caratteristiche e dove è il targeting?


Nel modulo Train model, si specificano gli obiettivi. Consiglio di fare prima un esempio di formazione, è molto facile capire a cosa collegarsi.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Sì, è una bella ragazza...

Se il risultato potesse essere esportato in codice C++, compilato in una dll almeno, ne varrebbe la pena!

Alyosha:

Sì, è una bella ragazza...

Se solo il risultato potesse essere esportato in codice C++, compilato in una dll almeno, ne varrebbe la pena!


Ma nulla vieta di scrivere tutto in R, insegnare e sviluppare lì e poi usare il modello pronto nel vostro PC. Ma in generale, la web api è anche cool
 

Beh, non male, come per un'applicazione web...

Aliosha:

Beh, non male, come per un'applicazione web...


Il cursore della soglia a sinistra, è più preciso :) Questa applicazione è nella nuvola di azure con un sacco di potenza di elaborazione, non ho ancora fatto grandi progetti, ma si suppone che legga molto velocemente. E se non è abbastanza veloce c'è anche questo bottino di Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Dovrò controllarlo, allenare una griglia con diversi parametri, scelti tramite GA e vedere quanto velocemente lo studio lo affronta

Confronto delle prestazioni con TensorFlow e MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

Maxim Dmitrievsky:


Il cursore della soglia a sinistra, sarà più preciso :) Questa applicazione è nel cloud azure con un sacco di potenza di elaborazione, non ho ancora fatto grandi progetti, ma dovrebbe essere molto veloce. E se non è abbastanza veloce ce n'è un altro di Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Dovrò controllare, fare un po' di grid training con diversi parametri regolati tramite GA e vedere quanto velocemente lo studio lo gestisce

Confronto delle prestazioni con TensorFlow e MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/


Non viene fuori più preciso.
File:
numerai_training_data.zip  7111 kb
Aliosha:

Non viene fuori più preciso.


ma è necessario fare alberi di 2 classi in questo esempio? e che precisione dovrebbe avere?

Non so ancora nulla di numerai, continuerò a leggere )

 
Maxim Dmitrievsky:

è necessario fare alberi di 2 classi in questo esempio? e che precisione dovrebbe avere?
più accurato è meglio è, il che non è essenziale
Aliosha:
più è meglio, più è meglio, più è meglio, più è meglio, più è meglio.


Ho capito che questo è l'hedge fund, se ti iscrivi cosa ti dà?

Correrò con diversi modelli, finora lo stesso di voi ha ottenuto 0,5

