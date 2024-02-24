L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 384
8h non ha nemmeno provato, è andato direttamente alla versione completa gratuita, ma ha bisogno di un account
Sì, l'ho trovato, ho fatto il login, ho giocato un po'...
E come faccio a specificare dove sono le caratteristiche e dove è il targeting?
Nel modulo Train model, si specificano gli obiettivi. Consiglio di fare prima un esempio di formazione, è molto facile capire a cosa collegarsi.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
Sì, è una bella ragazza...
Se il risultato potesse essere esportato in codice C++, compilato in una dll almeno, ne varrebbe la pena!
Ma nulla vieta di scrivere tutto in R, insegnare e sviluppare lì e poi usare il modello pronto nel vostro PC. Ma in generale, la web api è anche cool
Beh, non male, come per un'applicazione web...
Il cursore della soglia a sinistra, è più preciso :) Questa applicazione è nella nuvola di azure con un sacco di potenza di elaborazione, non ho ancora fatto grandi progetti, ma si suppone che legga molto velocemente. E se non è abbastanza veloce c'è anche questo bottino di Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
Dovrò controllarlo, allenare una griglia con diversi parametri, scelti tramite GA e vedere quanto velocemente lo studio lo affronta
Confronto delle prestazioni con TensorFlow e MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/
Non viene fuori più preciso.
ma è necessario fare alberi di 2 classi in questo esempio? e che precisione dovrebbe avere?
Non so ancora nulla di numerai, continuerò a leggere )
più è meglio, più è meglio, più è meglio, più è meglio, più è meglio.
Ho capito che questo è l'hedge fund, se ti iscrivi cosa ti dà?
Correrò con diversi modelli, finora lo stesso di voi ha ottenuto 0,5