L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2085
Grazie, l'ho letto... non capisco tutto, ma è colpa mia))
Cosa non è chiaro?
Non capisco nulla della risposta all'impulsocome leggere, come contare, ecc...
Vi mostro una cosa interessante, se riesco a riprodurla
Guarda, la MA(media mobile) è un semplice filtro, per la MA(4) la sua IM (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), per la MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Per la MA(5), prendiamo gli ultimi 5 prezzi, moltiplichiamo ogni prezzo per 0,2, lo sommiamo e questo sarà il valore della MA(5) sull'ultima barra.
Non ne hai bisogno adesso, leggi solo la prima parte dell'articolo e comprendi i tipi di filtro.
1) la gamma dei periodi di sventolamento che devono essere enumerati
2) la funzione di controllo è il periodo ottimale per la macchina ondulatrice, cosa può essere inserito nel periodo per la macchina ondulatrice?
sei un esperto come me ilon mask.è di questo che stiamo parlando da 3 pagine, come ottenerlo! non esiste, quando esisterà, tutto sarà lì
Oh, è molto peggio di quanto sembrasse a prima vista, nerubanto totale.
Non sono arrivato alle notizie, quindi posso ottenere la serie di prezzi e confrontarla con la serie di notizie o analizzare la serie di notizie nel tester.
Per cominciare, vorrei assicurarmi che le notizie siano sufficientemente importanti) Per esempio, posso trovare una funzione che determini la presenza o l'assenza di notizie importanti in quel giorno (classificazione binaria) in base alle quotazioni del giorno?
è possibilehttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
il codice ha funzionato prima senza problemihttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
In primo luogo, vorrei assicurarmi del fatto che le notizie sono abbastanza importanti)
Se si vuole confermare che la volatilità aumenta durante i comunicati stampa (il codice lo cerca), allora sì, la ragione è che i comunicati stampa sono una specie di rituale che proibisce di fare offerte su... La leggenda? i grandi giocatori forti rimuovono i loro ordini durante questa azione, portando a un picco di valutilità, la fonte della leggenda - le risorse Internet di vari broker forex
se per confermare che la notizia girare il mercato - dubito, poi sigzag con un grande passo per aiutare, spesso le tendenze sono state invertite di notte, quando nessuna notizia importante per tutti è stato rilasciato
C'è la data, l'ora, la velocità e la gamma di cambiamento del prezzo della coppia nel periodo di mezz'ora prima e 3 ore dopo la notizia. La notizia è data per il paese. Il primo archivio è suddiviso per paese e tipo di notizia. Evidenzia il paese e vedi l'impatto di ogni notizia sul prezzo. Non riesco a pensare ad altro.
Inoltre c'è una previsione del significato della notizia M L. Sarà possibile confrontare. Non so cosa significano i numeri dopo le lettere di significato.
È l'ora di New York) e dobbiamo tenere conto dell'ora legale). O saltare il giorno di transizione.
Beh... lo zircone è divertente... un sacco di confusione, naturalmente, ma questo è quello che ho ottenuto l'ultima volta.
Vale la pena curiosare.
Ma se si aggiunge uno spread :D
All'inizio non capivo la domanda. Qui c'è un dilemma. Supponendo una condizione, impulsi significativi agiscono sul prezzo. Gli impulsi possono essere notizie ed eventi del paese. E naturalmente non possiamo separare l'azione simultanea di notizie ed eventi. Ma i tempi delle notizie sono certi. Tuttavia, la tempistica delle notizie e degli eventi è complicata sia in termini di quando l'evento inizia a influenzare il prezzo che di importanza dell'evento.
Guarda il cambiamento del prezzo al momento della notizia. Se non c'è un comportamento predittivo in termini di significatività, allora guardate la FA, la situazione nel paese al momento della notizia).