L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 378
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Ha qualcosa da fare per il fine settimana :) ar per nubas
Ed ecco un tizio che fa un po' di trading algoritmico.
. Con l'applicazione di pacchetti è peggio - devi cercare informazioni per ognuno di loro separatamente.
Nel 99% dei casi, non c'è bisogno di cercare nulla.
Ogni pacchetto ha un'ottima documentazione sul suo uso
Spesso, oltre alla documentazione, c'è un link a wignet, introdakshin...
Ogni funzione del pacchetto ha necessariamente un link alla descrizione dell'algoritmo che esattamente questa funzione implementa, il che è molto importante, poiché una stessa funzione può avere differenze negli algoritmi di diversi autori con lo stesso nome. Questo è particolarmente importante se si presenta la necessità di confrontare le stesse funzioni in diversi pacchetti, ad esempio con matlab.
Ci sono siti web, per esempio, dove si possono cercare risposte già pronte, o fare la propria domanda.
Di solito tutto questo è sufficiente per sollevare le sopracciglia.
Se tutto questo non è soddisfacente, cercatelo su Google. Basta digitare il nome della funzione e si ottiene ....
PS.
Per lo sviluppo generale si arrampica qui per soldi molto limitati (10rub/libro). Un sacco di libri con un ritardo di un paio di mesi.
Nel 99% dei casi, non c'è bisogno di cercare nulla.
Ogni pacchetto ha un'ottima documentazione sul suo uso
Spesso c'è un link a wignets, introdakshin... oltre alla documentazione.
Ogni funzione del pacchetto ha necessariamente un collegamento alla descrizione dell'algoritmo che esattamente questa funzione implementa, il che è molto importante, poiché una stessa funzione può avere un diverso autore di algoritmi con lo stesso nome.
Ci sono siti web, per esempio, dove si possono cercare risposte già pronte, o fare la propria domanda.
Di solito tutti questi sono sufficienti alla burocrazia.
Se niente di tutto questo è soddisfacente, cercatelo su Google. Basta digitare il nome della funzione e si ottiene ....
PS.
Per lo sviluppo generale si ottiene qui per soldi molto limitati (10 rubli/libro)
Questo è quello che facciamo. Da soli, i documenti PDF ai pacchetti sono effettivamente difficili da trovare.
Dai libri, Kabakov è molto buono, imho. Si può iniziare da zero.
C'è anche O'Reilly, ma in Aglitsky. È difficile leggere un tale volume. È difficile da valutare).
Internet è pieno di buoni libri sull'elaborazione dei dati in R. Il caso è peggiore con l'applicazione di pacchetti - è necessario cercare informazioni su ciascuno di essi separatamente.
Bene, qui gli esempi per risolvere tutti i tipi di cose, e quindi guarda in generale, è utile.
Il modo più efficace per imparare un linguaggio è scrivere e analizzare script a partire da esempi di codice funzionanti e riproducibili. All'inizio di questo thread, il topicstarter ha provato a postare del codice diverse volte, ma non è stato supportato nella discussione. Purtroppo c'è solo verbosità sul thread ora, senza alcun esempio, codice o dati.
Questa è una spazzatura inutile.
Per coloro che sono completamente nuovi al linguaggio R, vorrei aggiungere un link a una risorsa in russo.
Buona fortuna
Il modo più efficace per imparare un linguaggio è scrivere e analizzare script a partire da esempi di codice funzionanti e riproducibili. All'inizio di questo thread, il topicstarter ha provato a postare del codice diverse volte, ma non è stato supportato nella discussione. Purtroppo c'è solo verbosità sul thread ora, senza alcun esempio, codice o dati.
Questa è una spazzatura inutile.
Per coloro che sono completamente nuovi al linguaggio R, vorrei aggiungere un link a una risorsa in russo.
Buona fortuna
il tema è intitolato Machine Learning - Theory and Practice, quindi va bene... Non c'è praticamente nulla da imparare, la cosa più difficile è sviluppare una strategia che usi NS (e bisogna avere una buona immaginazione per questo), e si può insegnare qualcosa in due righe.
E naturalmente se fai tutto secondo il libro e usi esempi già pronti, non raggiungerai mai alcun profitto :)
P.S. In realtà sono in un ramo del bot pronto, che guadagna meglio di qualsiasi altra cosa qui :))
P.S. Ho postato un bot pronto nel thread, che guadagna meglio di qualsiasi altra cosa qui :))
Qualcuno ha provato ad allenare 2 reti invece di una, una per comprare e un'altra per vendere? Forse in questo modo è possibile aumentare la precisione?
https://habrahabr.ru/post/243211/
Qui c'è un buon post sulla riqualificazione di NS, ho riprodotto i risultati, le mie previsioni ARIMA corrispondevano, ma NS ha dato qualcosa di diverso :)
https://habrahabr.ru/post/243211/
Qui c'è un buon post sulla riqualificazione di NS, ho riprodotto i risultati, le mie previsioni ARIMA corrispondevano, ma NS ha dato qualcosa di diverso :)