Aleksey Vyazmikin:

Ci sono solo il 24% di unità, e la strategia è stata redditizia per 7 anni su minuti!

Non so come usare CatBoost, ha tutti zeri, solo l'algoritmo genetico su R raccoglie in qualche modo la logica, ma non molto bene.

Che tipo di strategia è questa?)
 
Perché tutti gli zeri? Sembra che distribuisca le probabilità per classi. Fai trading se la probabilità di uno è del 30% o del 40% e guarda il saldo.
 
Alexander Alekseyevich:
Che tipo di strategia è questa?)

Dopo l'apparizione di un nuovo segmento WP, aspettiamo il pullback e stiamo nella direzione del vettore WP, ci fermiamo al punto di apparizione di un nuovo vettore WP.

 
elibrarius:
Perché gli zeri? Sembra che dia le probabilità per classe. Fai trading se la probabilità di uno è del 30% o del 40% e guarda il saldo.

Stavo pensando di provare in questo modo una volta che avrò sistemato l'articolo, ma penso che farà molto rumore - raramente tali compensazioni danno stabilità.

 

Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso versare un campione - per provare le mie forze, se puoi insegnare e condividere il segreto - condividerò la strategia nel codice!


Fondamentalmente su 1 indicatore.
 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso versare un campione - per provare le mie forze, se puoi insegnare e condividere il segreto - condividerò la strategia nel codice!


Fondamentalmente su 1 indicatore.
Come si fa a insegnare senza conoscere la strategia in codice)?

 
Sarà un anno nell'appartamento)

 
