L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2070
Ci sono solo il 24% di unità, e la strategia è stata redditizia per 7 anni su minuti!
Non so come usare CatBoost, ha tutti zeri, solo l'algoritmo genetico su R raccoglie in qualche modo la logica, ma non molto bene.
Che tipo di strategia è questa?)
Dopo l'apparizione di un nuovo segmento WP, aspettiamo il pullback e stiamo nella direzione del vettore WP, ci fermiamo al punto di apparizione di un nuovo vettore WP.
Perché gli zeri? Sembra che dia le probabilità per classe. Fai trading se la probabilità di uno è del 30% o del 40% e guarda il saldo.
Stavo pensando di provare in questo modo una volta che avrò sistemato l'articolo, ma penso che farà molto rumore - raramente tali compensazioni danno stabilità.
Quindi chi insegnerà questa strategia, può guadagnare, penso di sì :) Posso versare un campione - per provare le mie forze, se puoi insegnare e condividere il segreto - condividerò la strategia nel codice!
Fondamentalmente su 1 indicatore.
Come si fa a insegnare senza conoscere la strategia in codice)?
Per campionamento, come tutti qui insegnano...
Faccio reti in mt, è un po' diverso) non posso metterci il campionamento, ci vuole più tempo per allenarsi, ma ha i suoi vantaggi)))
Sarà un anno nell'appartamento)
Non è la peggiore opzione possibile :)))