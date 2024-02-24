L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 364
Quando si valuta l'importanza dei predittori, è importante ricordare che si tratta di una quantità complessa, non determinata dai soli criteri di informazione. e
A mio modo di pensare, l'importanza del predittore determinata sia con mezzi integrati nell'algoritmo di base che con mezzi separati, non risolve il problema, perché questa importanza è in realtà la frequenza di utilizzo del predittore per la classificazione. Se i predittori includono gli anelli di Saturno, i fondi di caffè, l'algoritmo userà anche questi predittori.
Ho scritto molte volte su questo thread e su altri thread che i predittori devono "relazionarsi" alla variabile obiettivo.
Vi faccio di nuovo un esempio.
La variabile obiettivo è maschio/femmina
Predittore: abbigliamento.
Per i paesi con costumi rigidi, se il predittore consiste in pantaloni e gonne, si divide in due sottoinsiemi non sovrapposti, ognuno dei quali identifica in modo univoco la variabile target, cioè l'errore di classificazione è zero.
Se cominciamo a includere nel predittore l'abbigliamento unisex o in stile scozzese, allora c'è una sovrapposizione, che è ciò che determina l'errore di classificazione. Non c'è modo di sbarazzarsi di questo errore in linea di principio.
Questi non sono solo i miei pensieri, ma in questo thread ho dato riferimenti a pubblicazioni con pensieri simili.
La verità è una, ci sono un milione di strade per raggiungerla.
Ognuno ha diritto alla propria strada. La cosa principale è che non deve portare a un vicolo cieco.
Buona fortuna
Ma credo che sia possibile fare un buon dispositivo auto-ottimizzante che non funzionerà perfettamente per sempre, ma occasionalmente darà
Ma è chiaro che non sarà su indicatori standard e un'uscita a zig zag :) A me sembra addirittura un gioco da ragazzi, solo come esempio, se non altro.
Lo spero anch'io, ma sono lontano dalle illusioni, che avevo 3 anni fa, che può essere fatto configurando una dozzina di parametri, classificatori di biblioteca popolare. Si è rivelato molto non banale e lento, soprattutto la sera dopo il lavoro(((
ZZ è un brutto bersaglio, sono completamente d'accordo.
Quando si valuta l'importanza dei predittori, è importante ricordare...
... l'importanza dei predittori può essere determinata dai loro pesi nel primo strato
l'algoritmo per calcolare l'importanza in questa funzione
Installato Open R, installato tutti i pacchetti, VS 2017 si blocca ancora quando si crea un progetto R
I progetti Python funzionano bene
Ha eliminato R Studio e R 3.4, lasciando solo Open R, e funziona) A quanto pare, sono in conflitto.
E non ha senso in R Studio, è lo stesso
Ha senso costruire una correlazione tra le variabili di input e l'obiettivo prima dell'allenamento? E rimuovere i più non correlati, per accelerare il calcolo e aumentare il grado di apprendimento?
Avrebbe senso costruire una correlazione tra le variabili di input e l'obiettivo prima dell'allenamento? E rimuovere i più non correlati, per accelerare il calcolo e aumentare il grado di apprendimento?
Non è la correlazione delle variabili con l'obiettivo che deve essere controllata (dovrebbe esserlo), ma la mancanza di correlazione tra le variabili che non dovrebbe esserlo (multicollinearità).
Ho già fatto la rimozione degli ingressi correlati, mi sto solo chiedendo come altro migliorare gli ingressi.
Quindi, sono d'accordo con te che ci dovrebbe essere una correlazione con l'obiettivo, è per questo che voglio rimuovere ulteriormente gli input più non correlati con l'obiettivo, per esempio con Kcorr<0,5 o 0,3. Questo dovrebbe accelerare il processo di apprendimento senza influenzare troppo la qualità. Ma c'è il presupposto che dovrò rimuovere tutti gli input )))
Sugli input utilizzati (presi a caso dagli indicatori tecnici), finora non ho trovato alcuna correlazione con l'obiettivo, errore di apprendimento = 0,44, cioè quasi una moneta. Beh, l'equilibrio sta scendendo.