L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 726
Bene, aprite un topic e mostrate i risultati con una descrizione completa degli input/output, il software usato, ecc. Chi vi ferma?
No, personalmente non prevedo una VR instabile. E tutti i miei tentativi di portarlo almeno a un livello quasi stazionario sono finiti nel fallimento.
Finita la commedia.
Ma rendendosi conto che il caso è spazzatura, qualche persona, impegnata abbastanza a lungo in NS, deve semplicemente esporre qui i risultati, che la gente ha trovato altri approcci, invece di calpestare un posto.
La gratitudine della gente sarà la sua ricompensa, perché non troverà mai denaro nel NS.Dove sono i soldi???? La risposta è nelle "code" delle distribuzioni. Nella "memoria" del processo non markoviano. TUTTI.
Ma rendendosi conto che il caso è spazzatura, qualche persona, abbastanza a lungo impegnata in NS, deve semplicemente mettere i risultati qui, che la gente ha trovato altri approcci, invece di calpestare un posto.
La gratitudine del popolo sarà la sua ricompensa, perché non troverà mai denaro nel NS.Dove sono i soldi???? La risposta è nelle "code" delle distribuzioni. Nella "memoria" del processo non markoviano. TUTTI.
La domanda è buona, ma ha bisogno di un chiarimento - in quale parte della candela?
No, personalmente non prevedo una VR instabile. E tutti i miei tentativi di portarlo almeno a un livello quasi stazionario sono finiti in un fallimento.
Prevede che sia stazionario? )))) Pad stalom)).
La domanda è buona, ma ha bisogno di un chiarimento - in quale parte della candela?
In una candela di qualche tipo... Rena, devi vedere quelle code senza le candele! Brillano come stelle nella notte.
Ne prenderai uno fisso? ))) Pad stal.))
Anch'io.
Alexander, "provocatore" è la tua seconda vocazione (dopo la matematica). O è il tuo primo?).
No, sono un vecchio grailer per viandanti stanchi.
In una candela di qualche tipo... Rena, devi vedere quelle code senza candele! Brillano come stelle nella notte.
tutto è bloccato nella controtendenza.
la coda è una correzione, niente di piùe se si guardano le croci, non c'è proprio nulla
Nah, sono un vecchio grailer per viandanti stanchi.
Vuoi assumere il ruolo di messia?
Il messia qui è@podotr. E io do solo speranza e qualche algoritmo.