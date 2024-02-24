L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 632
Mi sono interrogato sul re-information lerning, così ho trovato un articolo interessante e sto cercando di comprarlo e forse aggiungerlo al bot.
https://hackernoon.com/the-self-learning-quant-d3329fcc9915
Solo che lui ha una specie di droga alla fine che impara solo a comprare per qualche motivo
Ho la stessa situazione - il classificatore NS spesso si impantana in una classe. Le classi devono essere allineate. Ma ho il 95% di una classe e il 5% dell'altra. *20 volume di righe non è auspicabile.
Questo è circa lo stesso di quell'articolo e lo capisco.
Penso che passerò alla regressione/previsione per sperimentare e vedere cosa succederà...
E in generale l'articolo è utile perché dà riferimenti a due buone librerie nel codice.
Uno per caricare diversi dati di mercato, l'altro per applicare sui dati diversi indicatori. L'ho preso per me.
https://www.quandl.com/tools/python
https://mrjbq7.github.io/ta-lib/
Anch'io affronto questa situazione.
La selezione delle caratteristiche, la regolarizzazione e molti abbandoni, rendono il modello più stabile. Tutto senza allineamento, puro flusso di serie temporali.
Ho giocherellato molto con le classi per qualche motivo. Nel mio caso (ml-assistant), la persistenza del segnale è un singolo numero [-1,1]. Cioè, in teoria si può costruire immediatamente la regressione (che viene anche abbastanza bene), ma la previsione è meno "leggibile" lì.
Per classificare, abbiamo bisogno di dividerli in classi, e l'idea di softmax è di equiparare la somma delle classi a 1.0. Ma alla fine si è rivelato più corretto solo dividerli relativi a zero, il modello stesso normalizza la somma delle classi a 1, indipendentemente dal targeting.
Ma quando aggiungo una terza classe di passaggio, per qualche motivo è un costante sovrallenamento. Forse non lo sto preparando correttamente. =)
Su 10-12k campioni: ~800 sono di classe 1, il resto sono di classe 0. Questa è la realtà).
Ho letto in un libro intelligente che il rapporto quantitativo delle classi in una sequenza di allenamento dovrebbe essere vicino alla realtà.
e altri libri intelligenti dicono che le classi devono essere bilanciate/combinate.
cioè in forex, non abbiamo idea della popolazione, ed è logico che il numero di elementi nelle classi debba essere approssimativamente uguale.
Solo un video interessante sulla casualità da un uomo intelligente
Ciao a tutti!!! Qualcuno può spiegare il significato di entropia negativa? In termini semplici......
Ecco cosa scrivono le persone intelligenti:
"Non-entropia θ corrisponde a qualche valore "strutturale". che è determinato dalla quantità caratteristica della memoria passata. Quando θ è grande, emergono strutture gerarchiche complesse in una vasta gamma, quando θ è piccolo, emergono strutture in una piccola gamma, e quando θ → 0, cioè nessuna informazione sul passato, c'è una transizione marginale ai processi markoviani".Infatti, questo è il valore che caratterizza la non-markovianità del processo. Dato che lavoro con le distribuzioni di probabilità, ho scoperto che questa cosa è responsabile del tipo di "code" delle distribuzioni.
Ciao a tutti!!! Qualcuno può spiegare il significato di entropia negativa? In termini semplici......
L'entropia è una misura del disordine o del caos, la non-entropia (entropia negativa) è una misura della decenza e del grado di auto-organizzazione. Uno zucchero non disciolto in un sistema di becher ha un'entropia minima, una volta completamente disciolto - il sistema ha un'entropia massima. Per riportare il sistema al suo stato iniziale, l'entropia deve essere importata dall'esterno - per creare una condizione di cristallizzazione. Nel caso di NS, il sistema deve costantemente assorbire nuove informazioni dall'esterno e sbarazzarsi di quelle inutili, altrimenti un aumento dell'entropia lo porterà alla morte.
Commento eccellente. Esattamente così.