Mihail Marchukajtes:
Quindi vuoi un graal... Ti alleni una volta e passi il resto della tua vita a tagliare coupon? È così? Sono sorpreso, in che anno sei stato sul mercato? Se non è un segreto...... Sai che il mercato cambia costantemente e dopo un po' di tempo il modello semplicemente scompare. Se vuoi che il modello funzioni per molto tempo, allora passa a un grafico mensile, in questo caso è l'opzione migliore. E così, per 5 minuti a settimana è un risultato abbastanza normale, allora si sta sovrallenando ..... E se si lavora per quindici giorni, allora è grande....

"Capisco la sua preoccupazione" S.

Sono nel forex da 8 anni ormai, senza profitti sistematici, se questo può interessare.

Vedere:

Ho spuntato la casella per segnare l'inizio dell'inoltro. Va avanti da quasi 6 anni! I dati precedenti sono stati utilizzati per la formazione. Ottengo un segnale redditizio su un periodo così lungo.

Questo è un risultato soddisfacente (per 3). Lo migliorerò ulteriormente. Se risulta essere un 4, puoi scommettere sul reale. Non ho paura di vedere risultati deboli, mi motiva solo a migliorare, e lo faccio da anni.

Non ho mai visto un risultato del genere. Mostrami un test in avanti di almeno 5 anni, almeno 2.000 scambi con un lotto costante e nessun trucco nel tester.

Sto promuovendo l'idea che ci sia un unico e costante segnale nel mercato. E lo sto già prendendo.

PS: se volete fare un modello di riapprendimento periodico, fate uno scorrimento in avanti, in altre parole un incollaggio in avanti.

 
Mihail Marchukajtes:

È molto più semplice di così. Calcolo la differenza tra il clone del segnale attuale e il clone del segnale precedente, se questa differenza è positiva tenendo conto della direzione del segnale e la differenza è più di 100 pips, do al segnale precedente un uno, se meno, do zero.

Molto originale e davvero molto più banale di quanto mi aspettassi. Grazie!
 
Non posso fornire un tale test, perché devo riqualificare il mio sistema ogni settimana. A proposito, sono sul mercato dal 2004 e sono attivamente impegnato nel trading di reti neurali. Anche su neuroschel abbiamo fatto una banda su un forum chiuso....

Quello che voglio dire è che dopo il tick si va avanti, e poi c'è un enorme drawdown, ed è a questo punto che si dubita che il sistema tirerà di nuovo su il deposito, quindi sono tutte stronzate. Ci sono alcune regole, l'equilibrio del sistema dovrebbe essere a 45 gradi e crescere sistematicamente senza bruschi salti e cadute, allora è considerato adeguato. E il fatto che Beter sia riuscito ad aumentare il suo deposito nel 2007 con l'aiuto di NS, è stato perché ha colto il ritmo del mercato e vi è entrato con successo, è stato fortunato e niente più, si è discusso quando ha raccolto i frutti. Allo stesso modo possiamo allenare con successo il modello di Reshetov e funziona per tre mesi senza problemi, ma tutto si basa sul livello di fortuna. Non poteva ripetere un tale risultato dopo il campionato... Quindi è così....

 
E per le opzioni binarie si può fare così. Candela bianca=1 candela nera=0, e tutto questo con una barra indietro, quindi secondo lo schema. Non ho ancora provato con la nuova versione, ma penso che ci sia una logica. Sono contento soprattutto che il tempo di ottimizzazione è stato ridotto a volte. e ora 10 voci sono abbastanza realistiche per la formazione e il modello risultante è sempre più adeguato....
 
Questo è quello che voglio dire. Si dovrebbe separare la fortuna dalla dipendenza. Sul Champ, saltano fuori puramente sulla fortuna e sui consiglieri primitivi in generale.
 
Potresti approfondire un po' la tua idea di comporre la variabile obiettivo? Non lo capisco ancora, ma l'ho trovato interessante.
 
Beh, hanno già detto tutto. Per i segnali con più di 100 pips di profitto impostiamo 1 per gli altri 0. Dovresti leggere attentamente il mio post, tutto è chiaramente descritto lì.
 
Correggetemi se mi sbaglio.

C'è un indicatore che mostra l'acquisto/vendita. Per i suoi segnali si controlla se portano più di n pips o no. Tu addestri la macchina. L'uscita è un segnale indicatore e prevedere la macchina. Entrambe le cifre sono necessarie per prendere una decisione di trading. Giusto?
 
MMMM non è molto chiaro, ma cercherò di spiegare. Supponiamo che il sistema dia segnali di acquisto e di vendita. Per tutti i segnali che portano ad un determinato profitto o più, imposto 1 per tutti gli altri 0. Sottraggo il cloze del segnale attuale dal cloze del segnale precedente, nel caso di un segnale di acquisto e se questa differenza è maggiore di quella specificata imposto 1 per il segnale precedente, altrimenti imposto 0. Il segnale di destinazione non viene utilizzato da nessun'altra parte, solo per costruire un modello, e poi ... In futuro, quando un segnale appare dall'indicatore il modello dirà 1 o 0. Ecco come è implementato nel mio codice, se questo ha senso......

if (LastSignal<0) {Maximum=LastClose-Close[i];} else {Maximum=Close[i]-LastClose;}
if ((Maximum>0.00100))Buffer1[LastI]=1; else Buffer1[LastI]=0; 
                                                                    

Dove Massimo è il profitto (si chiama semplicemente così) In questo esempio questo codice è del segnale di vendita....

LastI è l'indice del buffer del segnale precedente per scriverci il valore. Come in passato, poiché ora non sappiamo se il segnale sarà redditizio o meno, ora possiamo dire del profitto del segnale precedente, ma il modello di Reshetov elimina questo spostamento e risponde a questa domanda in tempo reale. Il segnale attuale sarà redditizio o no.... Se il segnale corrente appartiene alla classe dei segnali redditizi o no. Quindi nessuna rivalutazione, se è questo che intendi .....

 
Non ho detto nulla a proposito di alcun ricablaggio, non distorcere le mie parole.

Capisco, significa il tempo di transazione da segnale a segnale. Bene, il resto è chiaro.

Un altro metodo, non l'ho mai provato, quindi starò zitto. La questione qui è se il sistema di segnali in sé è adeguato. Cioè, perché proprio in quei posti dove c'è un segnale si inizia a guardare, e non in altri posti.

