L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 28
L'ho già fatto, la rete neurale non impara su un orizzonte più grande con l'obiettivo che gli ho dato
Sorrido alle sue parole.
Non è una rete neurale che non impara, ma la si fa non imparare, letteralmente. La rete neurale imparerà dove c'è un segnale oltre al rumore, ma il vostro compito è quello di separare questo segnale dal rumore con l'aiuto della Grande Rete Neurale, senza lasciare che impari troppo.
Questa è una risposta più corretta). Proverò diversi metodi.
Una volta ho suggerito questo approccio.
Prendiamo un Expert Advisor, può essere da kodobase. La cosa principale è che deve essere a sangue pieno e non importa se sta perdendo. È possibile impostare i requisiti preliminari. Per esempio: trending, tre finestre, senza SL e TP, MM, recupero errori di stati...
Dovremmo guardare la ragione della perdita e cercare di risolverla usando R. Risolviamo i problemi nelle finestre basse estrapolando, nella finestra alta prevediamo la prossima barra tramite classificazione.
Il mio articolo sulla selezione delle caratteristiche.
https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
È stato interessante da leggere, grazie per il duro lavoro. Non capisco l'esperimento 6 - perché alla fine sono stati selezionati i predittori Y e Z? Z è la variabile obiettivo, non avrebbe dovuto essere nella lista dei predittori.
Mi piace l'idea di prendere un grafico di coniglio 3D e di addestrare il modello su di esso. Per essere onesti, all'inizio ho pensato che il "coniglio" è una specie di dato pseudo-casuale che sembra bello sul grafico e ha senso solo per un umano con la sua capacità di vedere il coniglio in una serie di numeri. Ma non c'è nessuna funzione che descrive il coniglio, per qualsiasi modello è solo un insieme di punti che formano gruppi di forme speciali nello spazio 3-d. Dal mio punto di vista tutte e tre le coordinate di ogni punto non hanno relazioni e dipendenze tra loro, mi aspettavo che nessun algoritmo potesse gestirle. Alla fine dell'articolo sono rimasto sorpreso.
Ho provato lo stesso esperimento con la PCA, e i risultati sono i seguenti:
Ho bisogno di un componente per il 95% di precisione, usa X e Y. Ma l'algoritmo di predizione non funziona con un solo componente, ho bisogno di almeno due. Fondamentalmente entrambi usano X e Y (non è mostrato nel codice, ma si può vedere nel grafico), quindi è ok.
Addestrare il modello sul campioneA, poi prevedere Z per il campioneA: R^2 = 0.04759303
Allenare il modello sul campioneA, poi prevedere Z per il campioneB: R^2 = 0.05325888
Ho disegnato una trama 3d della Z prevista per il campioneB, è venuta male. Il modello non ha davvero trovato alcuna dipendenza, ha solo fatto la media di tutte le Z in un piano. Il coniglio è uscito piatto. Hai provato ad addestrare alcuni modelli e a disegnare un coniglio previsto? Mi chiedo come funziona per i diversi modelli.
In allegato il codice per il coniglio e il pca y-aware. C'è un piccolo bug, il grafico dei caricamenti dei predittori sta ordinando i componenti per qualche motivo. Cioè sono 1,10,11,12,2,3,4,5,... ma in ordine di importanza dovremmo guardare in questo ordine: PC1, PC2, PC3,...
Non ho ancora provato ad allenare il neurone oltre una barra, ma presumo che il principio sia lo stesso. Io ci lavoro come segue:
1) raccogliere quanti più dati grezzi possibile da mt5 - ohlc, tempo, indicatori. Siccome non so cosa sia utile e cosa no, prendo tutto e cerco di setacciare la spazzatura. Non posso inviare tutto a neuronka, perché neuronka si riaddestra sulla spazzatura e in questo caso fa un errore nel fronttest. Non è facile setacciare la spazzatura, infatti tutte le 28 pagine di questo thread sono su come farlo, e finora tutto è ambiguo. Aggiungo una variabile target ai dati - 0 o 1 a seconda del calo/aumento del prezzo per la prossima barra.
2) Vaglio dei detriti vero e proprio. Ci dovrebbe essere una funzione che analizza i dati iniziali e gli dà un punteggio. Più alta è la stima - meno spazzatura. Proviamo ad alimentare la funzione di valutazione con varie combinazioni di predittori di origine (colonne della tabella di formazione) e cerchiamo di aumentare il risultato. Alla fine si troverà un certo insieme di predittori, che in teoria non porterà al sovrallenamento.
3) Supponiamo che la spazzatura venga eliminata. Ora è il momento di addestrare la rete neurale. Uso il pacchetto nnet di R, ha dei vantaggi sotto forma di assenza di iperparametri come velocità di allenamento, accelerazione, ritardo, tipi di funzioni di allenamento. Meno iperparametri significano meno problemi. È necessario allenarsi con la convalida incrociata. Prendo la tabella iniziale e la divido in tre righe con un rapporto 70%/15%/15% (le nuove tabelle si chiamano train/test/validate) (il codice può essere preso da rattle log, sono partito da esso). Poi faccio per esempio 10 iterazioni di neuroni di addestramento sulla tabella del treno. Calcolo l'errore di previsione R^2. Prevedo i risultati per i test e convalido le tabelle e calcolo R^2 anche per loro. Faccio altre 10 iterazioni di allenamento, ripeto la predizione per 3 tabelle e guardo il nuovo R^2. Fermate l'allenamento nel momento in cui R^2 su alcune delle tabelle comincia a scendere (crescerà sempre e solo sulla tabella dei treni). Fatto. Ora potete ripetere tutto questo di nuovo, usando un numero diverso di neuroni nascosti e un numero diverso di iterazioni di allenamento tra le crossvalidazioni, nella speranza che il minimo R^2 di tre tabelle alla fine sia più alto dell'ultima volta.
Tutto questo può sembrare un po' complicato, ma in realtà è ancora più complicato :), ci sono un sacco di problemi in ognuno di questi passi. Ma dà risultati coerenti.
È un bene che tu non abbia imparato, perché tu insegni sul rumore. Ma se lo facessi, impareresti sul graal, sul real....
Occupato qui a cercare di eliminare il rumore. Ecco perché prendiamo così tanti predittori nella speranza che almeno qualcosa rimanga.
Stai cercando di usare il rumore come trainer, dovresti capire che se lo stocastico (per esempio) avesse il numero magico 90 e il mercato cadesse quando l'indicatore ha un tale valore, non avremmo bisogno di reti, sarebbe visibile.
1) Nella migliore delle ipotesi quello che si fa è selezionare i migliori 10 indicatori su 100 possibili secondo alcuni criteri, e l'indicatore ha una gamma di valori, diciamo 100 su questi 100 valori solo 3 funzionano e non sempre ma in certe situazionisolo questi 3 valori non sono rumore e solo loro dovrebbero essere tenuti al posto dell'indicatore in quanto i valori rimanenti sono lo stesso rumore, quindi tutti questi scarti sono qualitativamente poco profondi e quindi poco efficienti
2) Inoltre, c'è una nozione come incoerenza degli attributi, per esempio, prendete il prezzo, è oggettivo e non contraddittorio, cioè, se il prezzo è in aumento, è in aumento e non c'è un secondo (se ignoriamo le sfumature della forza del trend, ecc.), prendete lo stesso stocastico, può prendere 90 valori quando il trend è piatto e su e giù, cioèD'altra parte, questo indicatore non aiuta la rete, al contrario, confonde sempre il mercato perché le sue letture sono incoerenti, quindi gli indicatori ordinari non sono applicabili al mercato , e tu non ci pensi nemmeno, ti limiti a riempire tutto, e poi mi parli del rumore.
Non sono soddisfatto dell'orizzonte di previsione come ho scritto sopra.
Allora, avete X e Y nei componenti principali? Questo sarebbe importante da capire.
In secondo luogo, riguardo all'approssimazione del coniglio. Certo che dovrebbe esserlo! È un modello lineare. Disegnerà semplicemente un piano (se X e Y) con un po' di pendenza, o una linea (se un solo predittore). Questo è l'intero modello lineare del coniglio ) Ecco perché cerco di usare modelli non lineari.
Ecco come ricostruire il coniglio usando un altro metodo (basato su valori discreti).
SanSanych Fomenko:
E se prendete i primi 10 (più o meno) prima del passo, e scartate il resto?
Ho disegnato un grafico di R^2 e della percentuale di casi vincenti in funzione del numero di componenti utilizzati. Il miglior risultato sul fronttest è stato con 41 componenti (guadagno di circa il 70%, molto buono). Ma non si può dire che dai grafici di backtest, continuano a salire continuamente. Se ci basiamo sull'importanza dei componenti, avremmo dovuto prendere 73, che non è il miglior risultato nel fronttest.
R^2 del fronttest può essere negativo anche quando vince >50% dei casi, a causa di risultati richiesti sbilanciati, il numero di classi "0" è diverso da "1", quindi la loro media non è 0,5, e R^2 da questo è leggermente peggiore.