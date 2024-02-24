L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 63
Non ho nemmeno detto nulla sull'overbidding, non distorcere le mie parole.
Capisco, significa il tempo di transazione da segnale a segnale. Bene, il resto è chiaro.
Non l'ho mai provato, quindi lascio perdere. La questione qui è se il sistema di segnali in sé è adeguato. Cioè perché proprio in quei posti dove c'è il segnale si inizia a guardare e non in altri posti.
Qualsiasi TS, non importa quanto sia complesso, porta al fatto compiuto. L'evento si è verificato e non può essere annullato. Parlo delle barre formate. Non calcolo una barra zero in linea di principio. Quindi, quando l'evento si è verificato e c'è un segnale, questo è il momento in cui salviamo i valori dell'indicatore. Il resto del mercato non ci interessa. Solo nel momento in cui appare il segnale. Ma possiamo salvare gli indicatori in questo momento, il momento in cui appare il segnale. Possiamo salvare gli indicatori per qualsiasi periodo, per esempio, è fluttuante perché TS produce il segnale con valori di barre fluttuanti. Ecco perché prendo il momento per 5 barre in un segnale e per 8 barre nell'altro, e per 3 barre nel terzo, ecc. Una specie di adattamento, se guardate lo screenshot vedrete dei punti verdi, quindi il loro numero (ed è sempre diverso) è il periodo di calcolo degli indicatori. Ma in generale, prendiamo solo i momenti della comparsa del segnale e quindi il Predictor è addestrato solo sui segnali e non siamo interessati al resto del mercato. Anche se possiamo costruire un modello tra i segnali, ma questo è così...... dal modo.....
In che modo la selezione di Demark è migliore, per esempio, dei punti dopo i quali, per esempio, c'è un movimento di più di 100 pips in un giorno? In altre parole, sono selezionati in base al loro movimento futuro e non da qualche sistema di segnali?
Oggi è una giornata ragionevole, quindi non posso lamentarmi.... E tu dici che Predictor è spazzatura. Di cosa sto parlando.... che predittore - CLASSIFICATORE :-)
In che modo la selezione di Demark è migliore, per esempio, dei punti dopo i quali, per esempio, c'è un movimento di più di 100 pips in un giorno? Cioè basato sul movimento futuro ma non su qualche sistema di segnali?
Per scegliere tali punti è necessario conoscere il futuro, e non si sa, quindi non vedo bene come si possano scegliere tali punti in che modo?
Come. Facciamo un set di allenamento, in cui dopo ogni punto del grafico raccogliamo informazioni su ciò che accadrà entro poche ore. (massimo, minimo, differenza marginale, ecc.). Setacciamo quei punti con meno di n punti modulo, come hai fatto tu. e facciamo un classificatore che dice 1 - comprare, -1 - vendere, 0 - non fare nulla. Basta fare tutto senza sistema di segnali.
Qual è il criterio per questo punto. Qual è la condizione per la comparsa di questo punto?????
Ripeto. In m ore il prezzo romperà 100 punti in alto o in basso. Quindi modelliamo un trade con Take Profit di 100 pips.
Oppure in m ore il prezzo sarà almeno 100 pip più alto/basso. Poi simuliamo la chiusura della posizione in m ore. Io lo faccio in questo modo.