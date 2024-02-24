L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 575

Yuriy Asaulenko:
Si può sentire. Come diceva Feynman, un esperimento di pensiero non costa nulla. Si può avviare un reattore termonucleare come due dita, ha bisogno solo di 4-5 volte più energia di un televisore.
:))))) No, dai - cosa c'è... Tu e Maxim dovreste aprire degli account PAMM o qualcosa del genere. Per tali conti fisici e matematici (con risultati, ovviamente), sarei felice di iscrivermi. Ho fede e fiducia nella scienza :)
 
Alexander_K2:

Ve l'ho detto - ho bisogno di NeuralNet per VisSim. Vedrò cosa è possibile lì e cosa no.

PS Sono un teorico - posso generare idee in modalità alta frequenza, ma in pratica - c'è solo 1 affare sul mio conto ed è una curva... Anche se oggi ho fatto 20 paia in una volta sola. Vediamo :)))

PPS Sì. Lo leggerò a mio piacimento. Grazie.


Il tuo TS è strano. Con 20 coppie un affare. È un mese che accumuli statistiche, ma quando vedremo il risultato?

 
Uladzimir Izerski:

Il tuo TS è strano. Con 20 coppie uno scambio. È un mese che accumuli statistiche e quando vedremo il risultato?


Le 2 settimane precedenti c'erano solo 4 coppie e solo 1 scambio - sì. Ha esagerato con la definizione dei quantili di probabilità di fiducia. Spaventato per il deposito, per dirla semplicemente. Ma, agganciato 20 coppie oggi, ma su un conto demo - vedremo.

PS Continuo a prendere i dati in tick dal conto reale, cioè ho 2 terminali (reale e demo) aperti sul mio computer. Dal punto di vista della purezza dell'esperimento - tutto è OK.

L'idea di questa implementazione era di trovare dipendenze non lineari per il pair trading

L'ho finito, ho disegnato il grafico di diffusione, l'ho guardato con i miei occhi - sembrava interessante

Ora ho bisogno di trasferirlo al bot. Ho già implementato un indicatore di spread lineare nel codice base. Se non funzionerà - lo farò anche io :)) Ma questo è molto più difficile :)


 
Alexander_K2:

Le 2 settimane precedenti avevano solo 4 coppie e solo 1 scambio - sì. Ha esagerato con la definizione dei quantili di probabilità di fiducia. Spaventato per il deposito, per dirla semplicemente... Ma, agganciato 20 coppie oggi, ma su un conto demo - vedremo.

In realtà un TS molto strano. Raccogliendo zecche in milioni e uno scambio alla settimana.

Lavoro solo con i minuti (tick solo sull'ultima candela), e circa 10 trade al giorno, su uno strumento.

Non lo capisco.

 
Yuriy Asaulenko:

In realtà, un TS davvero strano. Si raccolgono zecche in milioni e uno scambio alla settimana.

Lavoro solo con i minuti (tick solo sull'ultima candela), e circa 10 trade al giorno, sullo stesso strumento.

Non capisco.

Il diavolo sa... Ri-assicurato per la sicurezza... Lo attribuisco al tremore delle mie ginocchia - la paura di mettermi in imbarazzo davanti al pubblico. Vorrei aver ottenuto prima i risultati e poi essermi vantato della teoria... Ma me ne rendo conto solo ora.

 
Alexander_K2:

Chi diavolo lo sa... Troppo sicuro di sé... Lo attribuisco alla paura istintiva di mettermi in imbarazzo davanti al pubblico. Vorrei aver ottenuto prima i risultati e poi essermi vantato della teoria... Ma è solo ora che me ne rendo conto.

Quindi siamo tutti così qui, beh, forse la maggior parte di noi). Prima si parla a lungo, ma solo pochi passano agli affari.

A proposito, leggete la storia di Student - è emerso dalla necessità di stimare le distribuzioni in piccoli campioni . Ho un campione di 1 minuto e un massimo di 24 ore da stimare. Imho, ce n'è abbastanza per tutti. Solo l'analisi dei tick dell'ultimo minuto.

 
Yuriy Asaulenko:

Quindi siamo tutti così qui, beh forse la maggior parte di noi). Prima si parla a lungo, ma solo alcuni di noi passano agli affari.

A proposito, leggete la storia del test di Student - è nato dalla necessità di stimare le distribuzioni in piccoli campioni . Ho un campione di 1 minuto e un massimo di 24 ore da stimare. Imho, ce n'è abbastanza per tutti.

Sì, ho già modificato alcune cose.

Ma non cambia l'essenza di questo ramo particolare - le NS sono piuttosto interessanti e ricordo la tesi, che non devo reinventare la ruota, ma usare ciò che la gente ha già fatto - continuo a cercare NeuralNet Add-On per VisSim...

 
Yuriy Asaulenko:

In realtà, un TS davvero strano. Si raccolgono zecche in milioni e uno scambio alla settimana.

Lavoro solo con i minuti (tick solo sull'ultima candela), e circa 10 trade al giorno, sullo stesso strumento.

Non capisco.


Ottengo anche 10 scambi per strumento su uno a 5 minuti. Le zecche e i minuti non vengono utilizzati. Sto cercando di sbarazzarmi di quelli extra. Non ho problemi con loro.

Uladzimir Izerski:

Ottengo anche 10 scambi per strumento sul 5 minuti. Le zecche e i minuti non vengono utilizzati. Sto cercando di sbarazzarmi di quelli extra. Tutto sembra essere buono.


Ho iniziato a usare profitti fittizi.

