L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 575
Si può sentire. Come diceva Feynman, un esperimento di pensiero non costa nulla. Si può avviare un reattore termonucleare come due dita, ha bisogno solo di 4-5 volte più energia di un televisore.
Ve l'ho detto - ho bisogno di NeuralNet per VisSim. Vedrò cosa è possibile lì e cosa no.
PS Sono un teorico - posso generare idee in modalità alta frequenza, ma in pratica - c'è solo 1 affare sul mio conto ed è una curva... Anche se oggi ho fatto 20 paia in una volta sola. Vediamo :)))
PPS Sì. Lo leggerò a mio piacimento. Grazie.
Il tuo TS è strano. Con 20 coppie un affare. È un mese che accumuli statistiche, ma quando vedremo il risultato?
Le 2 settimane precedenti c'erano solo 4 coppie e solo 1 scambio - sì. Ha esagerato con la definizione dei quantili di probabilità di fiducia. Spaventato per il deposito, per dirla semplicemente. Ma, agganciato 20 coppie oggi, ma su un conto demo - vedremo.
PS Continuo a prendere i dati in tick dal conto reale, cioè ho 2 terminali (reale e demo) aperti sul mio computer. Dal punto di vista della purezza dell'esperimento - tutto è OK.
L'idea di questa implementazione era di trovare dipendenze non lineari per il pair trading
L'ho finito, ho disegnato il grafico di diffusione, l'ho guardato con i miei occhi - sembrava interessante
Ora ho bisogno di trasferirlo al bot. Ho già implementato un indicatore di spread lineare nel codice base. Se non funzionerà - lo farò anche io :)) Ma questo è molto più difficile :)
Le 2 settimane precedenti avevano solo 4 coppie e solo 1 scambio - sì. Ha esagerato con la definizione dei quantili di probabilità di fiducia. Spaventato per il deposito, per dirla semplicemente... Ma, agganciato 20 coppie oggi, ma su un conto demo - vedremo.
Lavoro solo con i minuti (tick solo sull'ultima candela), e circa 10 trade al giorno, su uno strumento.
Non lo capisco.
Il diavolo sa... Ri-assicurato per la sicurezza... Lo attribuisco al tremore delle mie ginocchia - la paura di mettermi in imbarazzo davanti al pubblico. Vorrei aver ottenuto prima i risultati e poi essermi vantato della teoria... Ma me ne rendo conto solo ora.
Quindi siamo tutti così qui, beh, forse la maggior parte di noi). Prima si parla a lungo, ma solo pochi passano agli affari.
A proposito, leggete la storia di Student - è emerso dalla necessità di stimare le distribuzioni in piccoli campioni . Ho un campione di 1 minuto e un massimo di 24 ore da stimare. Imho, ce n'è abbastanza per tutti. Solo l'analisi dei tick dell'ultimo minuto.
Sì, ho già modificato alcune cose.
Ma non cambia l'essenza di questo ramo particolare - le NS sono piuttosto interessanti e ricordo la tesi, che non devo reinventare la ruota, ma usare ciò che la gente ha già fatto - continuo a cercare NeuralNet Add-On per VisSim...
Ottengo anche 10 scambi per strumento su uno a 5 minuti. Le zecche e i minuti non vengono utilizzati. Sto cercando di sbarazzarmi di quelli extra. Non ho problemi con loro.
Ho iniziato a usare profitti fittizi.