L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 571
Quindi ha avuto poco effetto... come si fa a capire senza importazioni? ) solo se si rimescolano i valori di ciascuno dei predittori a turno, e si riaddestra e si vede come cambia l'errore complessivo
ma ci può essere una possibilità che i dati mischiati casualmente si rivelino molto importanti :)
Beh, mescolare è fare rumore. Il rumore dovrebbe compensarsi in media, cioè andare a 0 per peso. Penso che si possa semplicemente rimuovere il predittore e ottenere una stima simile per esso - cioè importante o no.
o come questo, ma ancora non efficiente in termini di tempo
Una descrizione dell'algoritmo di valutazione dell'importanza della foresta di Gini di Breyman:
Un rendimento annuale del 100% non è sufficiente, ne hai bisogno ogni mese :)
Per il 100% di interesse annuo e stabilità sarai assunto come trader in qualsiasi fondo di gestione patrimoniale a condizioni eccellenti, immagina solo che tipo di capitale hanno lì e quali interessi puoi ottenere. Avete abbastanza per una dozzina di Bentley, ma molto probabilmente i vostri datori di lavoro faranno un raid nel vostro appartamento, vi porteranno via il PC e tutti i dischi con le chiavette, beh, per impossessarsi della tecnologia. E per il 300% dei loro profitti i capitalisti vi uccideranno senza battere ciglio. Quindi devi nascondere bene tutto, o ti rubano il PC e il gioco è fatto, non rimarrà nulla dello sviluppo.
D'altra parte la NS-psicopatia può essere curata solo così - con la rimozione forzata del PC e cliccando l'interruttore nel quadro elettrico)))
poi come all'inizio del ramo - calcolare in NS e misurare i pesi di ingresso
A proposito, per ns si può anche cercare come è definito, esattamente... forse anche meglio
almeno per MLP
hai un'immaginazione molto vivida :)
può essere trattato regolando le scale nel NS
Per dimostrare che puoi guadagnare il 100% all'anno, devi dimostrarlo per almeno 2-3 anni sul tuo conto reale.
00% all'anno non è affatto un problema. Non ho raggiunto tali altezze, perché non commercio molto regolarmente. Ma è facile fare almeno il 4-5% al giorno quando si fa trading manuale. Se faccio trading manuale otterrò meno - circa il 12-16% al mese, se lo uso quotidianamente.
C'è solo un problema qui. È possibile solo con un piccolo deposito. Se lo si aumenta l'efficienza del trading cade e il trading stesso richiede altri metodi e strategie.
La differenza tra il 12-16% e il 72-96% dovrebbe essere corretta. Il 12-16%/mese è il profitto dell'importo del contratto, cioè senza leva di ~6. Sì, e stavamo parlando del trading di futures in borsa.
C'è solo un problema qui. È possibile solo con un piccolo deposito. Se lo si aumenta, l'efficienza del trading diminuisce, e il trading stesso richiede altri metodi e strategie.
Dividere un grande deposito in altri più piccoli. Fai trading su un conto e copi i trade sugli altri).