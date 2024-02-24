L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 572

Dmitry Fedorchenko:

Dividere un grande deposito in altri più piccoli. Fai trading su un conto e copi i trade sugli altri).

Geniale.
 
Alexander_K2:
Genio.
Soprattutto sui futures)).
come adattare i modelli :))

incrementi attuali e fondo modello addestrato, 2 alberi :) se ho impostato 20 alberi, poi 1 a 1

Gli incrementi attuali della coppia non sono alimentati all'ingresso, il modello è addestrato su di essi (sono alimentati all'uscita)

Ho una buona memoria per qualche motivo, ora ho bisogno di predire il futuro


 
Ricorda molto bene. Solo una domanda - gli incrementi hanno qualcosa a che fare con il futuro? Non posso dirlo con certezza, ma non credo che lo facciano.

A proposito, non capisco perché i nodi piatti hanno incrementi così grandi o questo significa qualcos'altro?

qui gli incrementi sono ritardati, per esempio 55... ecco perché sono distribuiti in modo non normale, ecco perché i vertici piatti possono essere grandi

Bene, vediamo cosa si può spremere da esso... non so se ha un futuro o no, la ricerca deve essere fatta

Sono solo sorpreso che le foreste siano così traballanti... non riesco a trovare l'errore da mezza giornata, mi sembra di aver capito bene :)

 
Maxim Dmitrievsky:

ci sono incrementi con un ritardo, per esempio 50... ecco perché sono distribuiti così anormalmente

Non so se ce l'hanno o no, il resurvey dovrebbe essere fatto

Lag - è come lo slancio?
Beh, non vengono presi gli incrementi delle barre adiacenti, ma per esempio close[0]/close[55].

 
Ho lottato per mezzo anno con diversi predittori, compresi gli incrementi da qualsiasi cosa a qualsiasi cosa, il numero di predittori. E ho usato diversi modelli. E RF, e SVM, e MLP... Ho anche provato i tempi dell'ultimo anno e sono sceso a M1. Il massimo che sono riuscito ad ottenere sul campione di convalida è stato il 53% di precisione, e il 100,0% sul campione di allenamento. Questo non è sufficiente per il trading. Ho bisogno di almeno il 57% di precisione per essere redditizio. O le mie mani sono storte o qualcos'altro. Qualcuno ha ottenuto risultati migliori? Sono solo curioso.

Non l'ho ancora raggiunto in questo modo... Sto facendo diverse varianti... Devo esaminare un sacco di varianti diverse.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene, gli incrementi non sono presi da barre adiacenti, ma per esempio close[0]/close[55]

Cioè, come lo slancio. È così che si fa la coda.
