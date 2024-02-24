L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 572
Dividere un grande deposito in altri più piccoli. Fai trading su un conto e copi i trade sugli altri).
Genio.
come adattare i modelli :))
incrementi attuali e fondo modello addestrato, 2 alberi :) se ho impostato 20 alberi, poi 1 a 1
Gli incrementi attuali della coppia non sono alimentati all'ingresso, il modello è addestrato su di essi (sono alimentati all'uscita)
Ho una buona memoria per qualche motivo, ora ho bisogno di predire il futuro
Ricorda molto bene. Solo una domanda - gli incrementi hanno qualcosa a che fare con il futuro? Non posso dirlo con certezza, ma non credo che lo facciano.
A proposito, non capisco perché i nodi piatti hanno incrementi così grandi o questo significa qualcos'altro?
qui gli incrementi sono ritardati, per esempio 55... ecco perché sono distribuiti in modo non normale, ecco perché i vertici piatti possono essere grandi
Bene, vediamo cosa si può spremere da esso... non so se ha un futuro o no, la ricerca deve essere fatta
Sono solo sorpreso che le foreste siano così traballanti... non riesco a trovare l'errore da mezza giornata, mi sembra di aver capito bene :)
ci sono incrementi con un ritardo, per esempio 50... ecco perché sono distribuiti così anormalmente
Non so se ce l'hanno o no, il resurvey dovrebbe essere fatto
È come uno slancio?
Beh, non vengono presi gli incrementi delle barre adiacenti, ma per esempio close[0]/close[55].
Ho lottato per mezzo anno con diversi predittori, compresi gli incrementi da qualsiasi cosa a qualsiasi cosa, il numero di predittori. E ho usato diversi modelli. E RF, e SVM, e MLP... Ho anche provato i tempi dell'ultimo anno e sono sceso a M1. Il massimo che sono riuscito ad ottenere sul campione di convalida è stato il 53% di precisione, e il 100,0% sul campione di allenamento. Questo non è sufficiente per il trading. Ho bisogno di almeno il 57% di precisione per essere redditizio. O le mie mani sono storte o qualcos'altro. Qualcuno ha ottenuto risultati migliori? Sono solo curioso.
Non l'ho ancora raggiunto in questo modo... Sto facendo diverse varianti... Devo esaminare un sacco di varianti diverse.
Bene, gli incrementi non sono presi da barre adiacenti, ma per esempio close[0]/close[55]