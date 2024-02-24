L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 579
Sarebbe così gentile da scrivermi una riga? Se è lo stesso torrent del mio, è la versione di ingegneria meccanica.
Ci sono anche versioni per la scienza, ma non dice della tavoletta.
Si scopre che l'intera suite è lì).
Lanciato.
Una domanda per chiunque possa saperlo.
Quindi c'è solo un albero. Che tipo di confine costruirà nello spazio N-dimensionale?
c'è più di un confine... se si guarda lo spazio bidimensionale, lo si divide in intervalli - rettangoli. Beh, per n-dimensionale sarebbe iperfigoni.
c'è più di un confine... se guardate lo spazio bidimensionale, si divide in intervalli - rettangoli. Beh, per n-dimensionale sarebbe iper-rettangoli.
È per un solo albero?
Un albero - una linea sull'aereo?
No, 1 split è 1 linea... cioè dividere il campione in 2 parti...
alla fine può apparire come immagini così intricate, non come in NS la linea
Questa foto è per un singolo albero? Attualmente sono interessato a RF da un singolo albero. Ho bisogno di capire per un singolo albero. Lo capirò da solo da qui.
Di quello che ho letto non capisco nulla. Sembra essere chiaro, ma solo per l'aggregato.
Ho capito che un albero dà un iperpiano nello spazio N-dimensionale. A quanto pare ho sbagliato tutto.
sì, è per l'albero delle decisioni - l'albero decisivo
il comitato di alberi è poi assemblato in un modello di foresta casuale tramite bagging (aggregazione bootstrap)
secondo il principio - molti alberi semplici daranno risultati migliori di un modello complessoRF è un mucchio di alberi regolari aggregati attraverso il bagging.
Ho capito che un albero dà un iperpiano nello spazio N-dimensionale. A quanto pare ho sbagliato tutto.
piano è una classificazione lineare, gli alberi non possono farlo (o peggio della regressione lineare), solo non lineare
Se avete qualche link a qualcosa di intelligibile - pdf alcuni, gettare in un messaggio privato per favore. Per favore, non usate Hubr).
Vorrei qualcosa di grande e dettagliato).
Non ricordo, ho cercato su Google alcuni articoli.
come https://basegroup.ru/community/articles/description
è abbastanza semplice
