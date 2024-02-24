L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 579

Nuovo commento
 
Yuriy Asaulenko:

Sarebbe così gentile da scrivermi una riga? Se è lo stesso torrent del mio, è la versione di ingegneria meccanica.

Ci sono anche versioni per la scienza, ma non dice della tavoletta.

Si scopre che l'intera suite è lì).

Lanciato.

[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Una domanda per chiunque possa saperlo.

Quindi c'è solo un albero. Che tipo di confine costruirà nello spazio N-dimensionale?


c'è più di un confine... se si guarda lo spazio bidimensionale, lo si divide in intervalli - rettangoli. Beh, per n-dimensionale sarebbe iperfigoni.

immagine da wikipedia


 
Maxim Dmitrievsky:

c'è più di un confine... se guardate lo spazio bidimensionale, si divide in intervalli - rettangoli. Beh, per n-dimensionale sarebbe iper-rettangoli.

un'immagine da wikipedia.

È per un solo albero?

Un albero - una linea sull'aereo?

[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

È per un solo albero?

Penso che un albero sia una linea sul piano? per un'immagine 2D. o mi sbaglio?


No, 1 split è 1 linea... cioè dividere il campione in 2 parti...

alla fine può apparire come immagini così intricate, non come in NS la linea


 
Maxim Dmitrievsky:

no, 1 split è 1 linea... cioè dividere il campione in 2 parti...

potrebbe finire per assomigliare a queste intricate immagini, non come la linea NS


Questa foto è per un singolo albero? Attualmente sono interessato a RF da un singolo albero. Ho bisogno di capire per un singolo albero. Lo capirò da solo da qui.

Di quello che ho letto non capisco nulla. Sembra essere chiaro, ma solo per l'aggregato.

Ho capito che un albero dà un iperpiano nello spazio N-dimensionale. A quanto pare ho sbagliato tutto.

[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Questa foto è per un singolo albero? Ora sono interessato a RF da un singolo albero. Ho bisogno di capire per un singolo albero. Lo capirò da solo.

Quello che ho letto non ha alcun senso. Sembra essere chiaro, ma solo per l'aggregato.


sì, è per l'albero delle decisioni - l'albero decisivo

il comitato di alberi è poi assemblato in un modello di foresta casuale tramite bagging (aggregazione bootstrap)

secondo il principio - molti alberi semplici daranno risultati migliori di un modello complesso

RF è un mucchio di alberi regolari aggregati attraverso il bagging.
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Ho capito che un albero dà un iperpiano nello spazio N-dimensionale. A quanto pare ho sbagliato tutto.


piano è una classificazione lineare, gli alberi non possono farlo (o peggio della regressione lineare), solo non lineare

 
Maxim Dmitrievsky:

sì, questo è per l'albero decisionale - l'albero decisionale

poi un comitato di alberi è raggruppato (aggregazione bootstrap) in un modello di foresta casuale

in linea di principio, molti alberi semplici daranno risultati migliori di un modello complesso.

RF è un mucchio di alberi comuni raccolti attraverso l'insacchettamento.

Se avete qualche link a qualcosa di intelligibile - pdf alcuni, gettare in un messaggio privato per favore. Per favore, non usate Hubr).

Vorrei qualcosa di grande e dettagliato).

[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Se avete qualche link a qualcosa di intelligibile - un pdf di qualsiasi tipo - gettatelo nella posta, per favore. Non farlo su Habr).

Vorrei qualcosa di grande e dettagliato).


Non ricordo, ho cercato su Google alcuni articoli.

come https://basegroup.ru/community/articles/description

è abbastanza semplice

Деревья решений — общие принципы работы
Деревья решений — общие принципы работы
  • basegroup.ru
Введение Стремительное развитие информационных технологий, в частности, прогресс в методах сбора, хранения и обработки данных позволил многим организациям собирать огромные массивы данных, которые необходимо анализировать. Объемы этих данных настолько велики, что возможностей экспертов уже не хватает, что породило спрос на методы автоматического исследования (анализа) данных, который с каждым годом постоянно увеличивается.
 
Maxim Dmitrievsky:

Non riesco a ricordare, ho letto qualche articolo su google

come https://basegroup.ru/community/articles/description

Grazie. Mi chiedo se ci sono monografie, esistono?
1...572573574575576577578579580581582583584585586...3399
Nuovo commento