L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 558

Per finire - cifre dalla monografia di R. Feynman sulle ampiezze di probabilità delle transizioni quantistiche

Ti ricorda un po' i grafici che ha postato SanSanych, vero?

Eccomi qui - sto per iniziare a trasmettere una nuova teoria per 3 o 4 mesi... ^))))))))

La cosa principale è non lasciare che tutto vada in eternità :) sembra così, ma qui le probabilità a diverse ampiezze su, diciamo, un grafico detrended. E se aggiungiamo la componente di tendenza sarà ancora più complicato

 
Inizia un topic per questo, e... (Sei il benvenuto a farlo per un anno).
 
Maxim Dmitrievsky:

Si scopre che anche un semplice NS fuori dal campione di allenamento non funziona molto bene ....


Non un semplice NS, ma un NS di una configurazione particolare. Dall'alto in basso -

Avendo generato questo (1) - questo (2), adattate questo (3) ......)))))


Vizard_:

Non un semplice NS, ma un NS di una certa configurazione. Dall'alto in basso -

Generato da questo(1)-questo(2), adatta questo(3)......)))))



il mio cervello si è finalmente rotto :) al diavolo, convertirò solo BP :)

oh questo mondo non lineare... ascoltando gordon in sottofondo :)


 
Maxim Dmitrievsky:

è qui che il mio cervello si è finalmente rotto :) fanculo, mi limiterò a convertire BP :)

I postdi Vizard_ fanno crollare anche il mio cervello quantistico...

Credo che sia il parente più prossimo di R. Feynman che scrive qui con quel nickname :))))

 
Maxim Dmitrievsky:

Ecco perché è facile confondersi, diciamo che stavamo usando la regressione lineare o la regressione e tutto andava bene, e poi abbiamo deciso di passare a MLP per gli stessi compiti... e non è possibile :)

Ecco perché tutti preferiscono usare la classificazione, anche se la regressione è buona per la prognosi :)

Direi addirittura che il lineare o la regressione sono più adatti per le tendenze, e l'MLP per la piatta

Beh, in primo luogo, abbiamo solo bisogno di classificazione - se entrare in un accordo o no. Questo è tutto. Non abbiamo bisogno di nient'altro - solo 1 e 0. MLP lo fa molto bene. Perché abbiamo bisogno di previsioni? - Non è assolutamente chiaro.

In secondo luogo, per MLP dobbiamo formulare chiaramente il compito ed eliminare tutte le cose inutili, lasciandolo ai metodi algoritmici. E in terzo luogo, non imporre la tua soluzione alle MLP durante l'allenamento, come viene fatto nella maggior parte degli articoli locali.

Yuriy Asaulenko:

Beh, prima di tutto, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una classificazione - entrare o non entrare nell'affare. Questo è tutto. Non abbiamo bisogno di nient'altro - solo 1 e 0. MLP va benissimo. Perché abbiamo bisogno di previsioni? - Non è assolutamente chiaro.

In secondo luogo, per MLP dobbiamo formulare chiaramente il compito ed eliminare tutte le cose inutili, lasciandolo ai metodi algoritmici. E in terzo luogo, non imporre la tua soluzione alla MLP in allenamento, come viene fatto nella maggior parte degli articoli locali.


La previsione è un modo per schiantarsi, ma si può stimare la probabilità di instabilità futura :) la previsione è necessaria per adattare il sistema alle nuove condizioni, ns stesso si riqualifica ai cambiamenti del mercato periodicamente

un classificatore lavora solo con i risultati del primo ns

La classificazione è anche una previsione, ma attraverso una combinazione di baie/celle, cioè una semplice ottimizzazione, può essere fatta piuttosto qualitativamente con l'ottimizzatore standard

Sì, comunque non so, io lo faccio così, è divertente

+ non ho una neurocellula come te, e la versione mql non ce l'ha

Lo finirò anche in 2 varianti in una volta sola, vedremo... Mi sono dimenticato durante le vacanze

 
Maxim Dmitrievsky:

le previsioni sono un percorso verso il collasso, ma si può stimare la probabilità di instabilità futura :)

La classificazione è anche la previsione, ma attraverso la combinazione di baie/celle, cioè l'ottimizzazione semplice, può essere fatta attraverso un ottimizzatore standard piuttosto qualitativamente

Il classificatore può far fronte alle probabilità di instabilità, almeno per quanto riguarda i confini in cui uno scambio può essere rilevante.

L'ottimizzatore interno è di buona qualità? - Per niente sicuro, piuttosto sicuro del contrario).

Maxim Dmitrievsky:

+ Non ho una rete neurale come la tua, e non ce l'ho in mql.

Cosa ti impedisce di farlo?) Non nascondo il mio NS). Né nascondo i miei metodi. Solo non rivelo i dettagli.
Yuriy Asaulenko:

Il classificatore può gestire abbastanza bene le probabilità di volatilità, almeno ai confini dove la transazione può essere rilevante.In generale, il problema delle probabilità può non avere una soluzione.

L'ottimizzatore interno è di buona qualità? - Non ne sono affatto sicuro, sono piuttosto sicuro che sia il contrario).


E qui faccio uno strumento di previsione, poi su un po' di storia valuto immediatamente la sua qualità... se la qualità è ok allora insegno al secondo a fare trading secondo le previsioni e definisce semplicemente la migliore posizione di acquisto/vendita.

(la logica fuzzy era usata all'inizio, ma ho deciso di cambiarla con quella booleana più tardi)

Non lo so, ma è troppo costoso nel cloud, se ci sono molti parametri, lo stesso giorno sarà addestrato come nel tuo caso... Il compito è lo stesso - l'ottimizzazione della funzione obiettivo

